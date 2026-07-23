Osama kembali menjadi tajuk utama

Kebetulan, ulang tahun atau pembinaan naratif?

- Advertisement -

PADA pertengahan tahun 2026, setelah lama masa berlalu, kisah berkaitan Osama bin Laden tiba-tiba muncul semula di pelbagai platform media dalam tempoh yang singkat.

- Advertisement -

Sebuah portal berita menerbitkan artikel yang memaparkan dakwaan seorang bekas anggota tentera bahawa beliau merupakan individu yang melepaskan tembakan maut terhadap figura tersebut.

Sebuah lagi artikel pula mengupas semula persoalan yang telah lama diperdebatkan mengenai apa yang berlaku kepada jasad Osama selepas kematiannya, dengan mengulangi penjelasan rasmi bahawa beliau dikebumikan di laut bagi mengelakkan kuburnya menjadi lokasi ziarah yang berpotensi menghidupkan semula gerakan yang pernah dipimpinnya.

Pada masa yang hampir sama, MSN menyiarkan semula sebuah dokumentari yang memfokuskan kepada kandungan cakera keras dan peranti storan digital milik Osama yang dirampas semasa serbuan tersebut.

Dokumentari itu mengupas nilai risikan yang diperoleh daripada fail-fail berkenaan serta bagaimana para penyiasat menghabiskan masa bertahun-tahun untuk menganalisis dokumen, video, surat-menyurat dan pelbagai bahan digital yang ditemui.

Secara berasingan, kisah-kisah ini mungkin tidak kelihatan luar biasa. Peristiwa sejarah sering diimbas kembali oleh wartawan, penerbit dokumentari dan portal berita dalam talian.

Namun, kemunculan beberapa cerita berkaitan Osama dalam tempoh yang hampir serentak menimbulkan satu persoalan yang menarik.

Mengapa sekarang?

Penjelasan yang paling mudah ialah ulang tahun ke-15 Operasi Neptune Spear, iaitu operasi ketenteraan Amerika Syarikat yang membunuh Osama bin Laden pada Mei 2011.

Organisasi media sememangnya gemar menghasilkan kandungan retrospektif sempena ulang tahun penting.

Namun begitu, terdapat satu lagi kemungkinan yang mungkin dilihat oleh sesetengah pemerhati.

Dokumentari yang membincangkan cakera keras Osama tidak hanya memaparkan kandungan fail yang ditemui.

Dalam beberapa bahagian, perhatian turut diberikan kepada kenyataan pemimpin politik Amerika pada waktu tersebut, yang menekankan peranan Amerika Syarikat dalam memerangi ancaman keganasan di seluruh dunia.

Mesej yang disampaikan bukanlah sesuatu yang asing. Sejak tragedi 11 September 2001, masyarakat global sering didedahkan dengan naratif bahawa Amerika Syarikat sedang memimpin perjuangan menentang keganasan dan ekstremisme.

Perkara ini menjadi lebih menarik apabila dilihat dalam konteks geopolitik semasa.

Pada tahun 2026, ketegangan yang melibatkan Amerika Syarikat, Israel dan Iran telah menjadi antara isu antarabangsa yang paling mendapat perhatian.

Perdebatan awam mengenai campur tangan ketenteraan, keselamatan serantau dan dasar luar semakin rancak.

Dari sudut pandangan ini, sesetengah pihak mungkin tertanya-tanya sama ada kemunculan semula kisah-kisah berkaitan Osama mempunyai tujuan yang lebih besar.

Mereka mungkin mempersoalkan sama ada mengingatkan masyarakat kepada peristiwa lampau mampu mempengaruhi cara konflik semasa difahami.

Ini tidak semestinya memerlukan satu konspirasi atau arahan yang tersusun.

Ekosistem media moden sangat kompleks. Wartawan, editor, penerbit dokumentari, platform media sosial, algoritma cadangan kandungan dan pengguna sendiri memainkan peranan dalam menentukan cerita mana yang mendapat perhatian.

Apabila sesuatu topik mula mendapat sambutan, penerbit lain sering menghasilkan kandungan yang serupa kerana mereka mengetahui bahawa terdapat permintaan daripada khalayak.

Walau bagaimanapun, masa kemunculan kisah tersebut tetap menarik untuk diperhatikan.

Walaupun tiada bukti langsung yang menunjukkan bahawa liputan mengenai Osama sengaja diterbitkan untuk membenarkan tindakan ketenteraan semasa, pertindihan antara kebangkitan semula naratif keganasan dan konflik geopolitik semasa sememangnya mengundang perbincangan.

Sekurang-kurangnya, ia menunjukkan betapa kuatnya pengaruh naratif sejarah dalam membentuk persepsi masyarakat.

Sama ada seseorang boleh menerima penjelasan ulang tahun ke-15 atau melihatnya sebagai sebahagian daripada pembentukan persepsi awam yang lebih luas, kebangkitan semula kisah Osama membuktikan bahawa peristiwa yang berlaku lima belas tahun lalu masih mempunyai pengaruh terhadap perbincangan hari ini.

Ia menjadi sebahagian daripada naratif yang lebih besar mengenai keselamatan, risikan, campur tangan ketenteraan dan peranan Amerika Syarikat dalam politik global.

Terdapat juga satu pengajaran yang lebih dekat dengan kehidupan seharian kita.

Analisis yang dilakukan terhadap cakera keras Osama mengingatkan kita bahawa sejumlah besar maklumat boleh kekal tersimpan dalam peranti digital walaupun bertahun-tahun selepas ia tidak lagi digunakan.

Para penyiasat dilaporkan menghabiskan masa yang panjang untuk meneliti fail-fail yang ditemui pada komputer, cakera keras dan media storan lain.

Melalui bahan-bahan tersebut, mereka dapat membina semula komunikasi, hubungan, minat serta aktiviti yang pernah berlaku.

Bagi orang biasa, ini merupakan satu peringatan yang berguna mengenai privasi digital.

Cakera keras lama, pemacu USB, kad memori dan pelbagai peranti storan lain sering mengandungi lebih banyak maklumat daripada yang disedari oleh pemiliknya.

Gambar keluarga, surat-menyurat peribadi, rekod kewangan, sejarah pelayaran internet dan dokumen sulit boleh kekal boleh dipulihkan walaupun selepas sesuatu peranti dibuang.

Pengajarannya mudah. Lupuskan peranti storan digital dengan cara yang betul.

Apa yang kelihatan tidak penting pada hari ini mungkin menjadi sumber maklumat yang dicari pada masa hadapan.

M.MAHMOOD

– HARAKAHDAILY 23/7/2026

Related