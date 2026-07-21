Iktibar perpecahan umat mendatangkan bencana

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KERJASAMA PERIKATAN NASIONAL (PN) dan Barisan Nasional (BN) dianggap permainan politik seperti ditasawurkan oleh kalangan yang masih berpenyakit jahil murakab dan tidak memahami agama sendiri. Mereka berfikiran ‘tiga suku’ dalam urusan agama, tanpa disedari mereka bercakap serta menulis perkara yang sesat dan menyesatkan, membawa kepada terkeluar daripada Islam petunjuk Allah atau menentang Allah, seterusnya menyebabkan celaka di dunia dan Neraka di akhirat.



Ada kalangan yang meletakkan jenama atau istilah yang dipakai oleh orientalis yang menyamakan Islam dengan agama dan teori, seperti liberal, sekular, konservatif, dan progresif kepada Islam. Padahal istilah tersebut lebih tepat diletakkan kepada agama Yahudi dan Kristian yang tidak istiqamah atau ideologi ciptaan manusia.



Al-Quran ialah kitab mukjizat ilmu dan hadis pula ialah hikmah Rasul pilihan Allah yang sesuai pada sepanjang zaman dan di semua tempat. Ajaran Islam itu ada dua bahagian:

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1. Thawabit: Perkara yang berada di luar kemampuan akal manusia, maka dinyatakan secara nas qat‘i (tetap dan tidak berubah) dalam aspek aqidah dan fitrah manusia seperti rukun Iman dan Islam serta halal dan haram.

2. Mutaghayyirat: Perkara yang mengalami perubahan dan perbezaan dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat madani, maka dinyatakan nas yang umum atau nas yang berkait dengan sebab yang berbeza.

Perkara ini mampu dihuraikan oleh para ulama’ yang bertafaqquh dalam urusan al-din (Islam yang sempurna), maka tidak mampu difahami oleh ulama’ yang berilmu sahaja tanpa tafaqquh atau kalangan yang jahil agama.

Perpecahan berlaku dalam kalangan yang berilmu tanpa tafaqquh atau yang jahil sehingga boleh menimbulkan perpecahan umat Islam kerana fanatik mazhab atau perkauman, kenegerian, dan sebagainya. Boleh jadi hanyut tergelincir daripada dasar dan rukun.

Islam yang bersifat sejagat menyeru kerjasama kepada perpaduan umat yang merupakan pendekatan wajib bagi menyahut seruan Allah SWT yang berfirman:

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ وَٱصۡبِرُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ٤٦

“Dan taatilah kepada Allah dan Rasul-Nya serta janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya, Allah berserta orang-orang yang sabar.” [Surah al-Anfal: 46]

Perpecahan umat Islam berlaku apabila dirungkai simpulan tali Allah yang mengikat ajaran Islam, menyebabkan mereka menjadi umat yang berpecah dan berselerak. Hilangnya kehebatan dan kekuatan, kalah menghadapi musuh, dijajah dan diseksa menjadi hamba abdi, serta dirompak dan dicuri harta kekayaan kurniaan Allah di bumi Islam yang dibelanjakan bagi menentang Islam dan umatnya. Ikatan pertama yang dirungkai ialah hukum politik yang mentadbir urusan kehidupan manusia di alam dunia yang menjadi jambatan ke akhirat, di samping urusan bermasyarakat yang mewajibkan berhubungan sesama manusia.

Allah memberikan peringatan kepada generasi awal apabila mereka diadu domba oleh kaum Yahudi Madinah yang mengapi-apikan pergaduhan antara Muhajirin yang datang dari Makkah dengan Ansar, penduduk asal Madinah yang disatukan oleh perpaduan umat Islam yang diikat persaudaraan mereka oleh aqidah (simpulan iman yang kukuh). Peristiwa pergaduhan itu menjadi sebab turunnya wahyu firman Allah SWT:

وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٠٣

“Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan ni‘mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu kerana ni‘mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang Neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.” [Surah Ali ‘Imran: 103]

Rasulullah SAW murka terhadap peristiwa tersebut dengan bersabda:

مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ.

“Apakah seruan jahiliah ini? Tinggalkanlah jahiliah itu, kerana ia laksana bangkai yang terlalu busuk baunya.” [Hadis riwayat al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab Tafsir al-Qur’an, no. 4905 dan Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-Birr wa al-Silah wa al-Adab, no. 2584, daripada Jabir bin ‘Abdillah]

Islam berjaya menyatukan bangsa Arab yang ganas dengan penyertaan kaum lain yang Islam dan bukan Islam berkonsepkan ajaran Allah yang adil kepada semua dan tiada paksaan dalam beragama.

Kelemahan dari aspek tafaqquh (kefahaman) dalam urusan agama menyebabkan adanya khilaf mazhab dalam perkara cabang ajaran Islam, kerana perbezaan hukum yang disebabkan oleh perbezaan masyarakat, masa, dan tempat.

Pada zaman mutakhir, umat Islam menghadapi kelemahan dan kelekaan sehingga berlaku kejahilan umat, kelemahan para ulama’, serta kelalaian para pemimpin dan raja. Hal ini menyebabkan perpecahan dan penjajahan oleh musuh yang berlumba-lumba menakluk tanah air Islam yang kaya buminya kurniaan Allah. Disebut dalam hadis Rasulullah SAW:

يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ مِنْ كُلِّ أُفُقٍ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا.

“Tiba masanya musuh kamu daripada berbagai-bagai bangsa datang dari seluruh penjuru dunia menyerang kamu laksana orang-orang yang rakus menghadap hidangan yang lazat makanannya.”

قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنْ تَكُونُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تُنْتَزَعُ الْمَهَابَةُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ، وَيَجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ.

Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, adakah kerana bilangan kami (umat Islam) sedikit pada masa itu?” Baginda menjawab, “Tidak! Sebenarnya jumlah kamu ramai, namun seperti sampah sarap atau buih yang dihanyutkan oleh air banjir. Allah menghilangkan rasa hebat kamu dari hati musuh kamu dan Dia mencampakkan dalam hati kamu penyakit wahan (hina).”

قَالَ: قُلْنَا: وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الْحَيَاةِ، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.

Para sahabat bertanya lagi, “Apakah maksud penyakit wahan itu?” Baginda menjawab, “Godaan melampau atau sayang akan kemewahan dunia dan takut akan kematian.” [Hadis riwayat Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Malahim, no. 4297 dan Ahmad, Musnad Ahmad, Musnad al-Ansar, no. 22397, daripada Thauban bin Bujdud. Lafaz bagi Ahmad]

Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda ketika Abu ‘Ubaidah RA membawa hasil pungutan zakat dan cukai yang banyak:

فَوَاللهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ ‌أَخْشَى ‌عَلَيْكُمْ ‌أَنْ ‌تُبْسَطَ ‌عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ.

“Demi Allah, aku tidak risau kalau kamu menjadi fakir atau miskin. Akan tetapi, aku lebih takut kalau kamu diberikan kemewahan kehidupan dunia sepertimana pernah dikurniakan kepada umat terdahulu, lalu kamu berkelahi sebagaimana mereka berkelahi dan kamu binasa sebagaimana mereka binasa.” [Hadis riwayat al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Jizyah, no. 3158, daripada Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah]

Apabila menang dan berkuasa, maka banyaklah harta dan jawatan, menyebabkan leka dan lalai serta berlakunya kelemahan dalam berilmu agama dan urusan dunia, termasuk perkelahian dan perpecahan. Berpecah disebabkan oleh perbezaan kaum dan kekhilafan mazhab yang diambil kesempatan oleh musuh yang dengki terhadap Islam, walaupun diketahui kebenarannya.

Amaran itu benar-benar berlaku kepada umat Islam. Allah menetapkan adanya ujian bagi kehidupan manusia, termasuk kerajaan yang ditegakkannya. Firman Allah SWT:

تَبَٰرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلۡمُلۡكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفُورُ ٢

“Maha Suci Allah yang dalam Tangan-Nyalah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (1) Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (2)” [Surah al-Mulk: 1–2]

Berlaku kelekaan pada masa kemuncak kemenangan yang boleh menumbangkan kerajaan yang berkuasa, kerana yang kekal ialah Allah sahaja. Kerakusan terhadap kebendaan termasuk perbezaan kedudukan mencetuskan perkelahian dan perpecahan yang diapi-apikan oleh perbezaan bangsa serta kekhilafan yang disebut di atas.

Bermula dengan kehilangan kerajaan Islam yang jauh terpencil walaupun bertamadun di Andalus (Sepanyol) di selatan Eropah yang paling berdepan dengan ancaman Nasara (Kristian) yang dengki akan kejayaan Islam, walaupun diketahui kebenarannya.

Kegilaan akan harta dan takhta berlaku dalam kalangan raja yang banyak harta negaranya dan luas sempadan negaranya. Perpecahan dan kejahilan agama akibat kelalaian menyebabkan lemah dalam kewajipan berpolitik yang menjadikan amanah dikhianati, maka dihilangkan kerajaannya walau telah bertapak selama lapan abad (800 tahun).

Generasi awal pernah mengalami kekhilafan dalam pelantikan khalifah, ketua negara selepas kewafatan Rasulullah SAW, namun pegangan yang kuat pada ajaran Islam dan ilmu yang terpelihara dengan baik dalam urusan agama dan pentadbiran urusan dunia berjaya diselesaikan, justeru umat terus bersatu padu.

Umat Islam juga pernah mengalami penaklukan kaum Tatar yang ganas menakluk Baghdad, pusat Kerajaan ‘Abbasiyyah kerana sebab yang sama. Namun begitu, kejatian peribadi Islam yang terpelihara dan peranan para ulama’ yang bertafaqquh melakukan ijtihad, islah, dan tajdid berjaya menyatukan umat dan mengalahkan kaum Tatar yang ganas, malah berjaya mengislamkan sebahagian besar daripada pemimpin mereka. Peristiwa bersejarah yang hanya berlaku kepada Islam dan tidak berlaku kepada ajaran yang lain apabila penjajah menganut agama bangsa yang dijajah.

Kehilangan Kerajaan ‘Uthmaniyyah pada awal abad yang lalu yang lebih luas wilayahnya, ditambah oleh perpecahan disebabkan fanatik semangat kebangsaan dan mazhab masing-masing menghilangkan politik Islam yang telah memimpin dunia beberapa abad. Namun begitu, cahaya Islam tetap gagal dipadamkan oleh musuh.

Dalam ilmu politik Islam, banyak pendekatan bagi menyatukan umat Islam yang berpecah secara dalaman dan cara menangani perbezaan, antaranya mengadakan muzakarah dan hiwar (berdialog) mencari kebenaran berkonsepkan tasamuh dan perdamaian, berpandukan firman Allah SWT:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya) serta ulu al-amr antara kamu! Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” [Surah al-Nisa’: 59]

Bertahaluf bersama orang bukan Islam yang tidak ekstrem, kerana Islam juga menegaskan hubungan perpaduan umat bersama bukan Islam dalam masyarakat majmuk. Firman Allah SWT:

لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨ إِنَّمَا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخۡرَاجِكُمۡ أَن تَوَلَّوۡهُمۡۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمۡ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٩

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu kerana agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. [8] Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu kerana agama dan mengusir kamu dari negerimu serta membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan sesiapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (9)” [Surah al-Mumtahanah: 8–9]

Parti Islam Se-Malaysia (PAS) pernah bertahaluf dan bertaawun dengan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (Umno) sebelum kemerdekaan dan Parti Perikatan (Umno, MCA, dan MIC) sebelum dan selepas kemerdekaan, namun berpecah semula apabila berlaku perlanggaran syarat dan adabnya.

PAS juga pernah menyertai kerjasama pada masa mutakhir melibatkan Parti Tindakan Demokratik (DAP) dan Parti Keadilan Rakyat (PKR), sebelumnya melalui gagasan yang dinamakan Barisan Alternatif (BA) melibatkan Parti Keadilan Nasional (PKN), Parti Rakyat Malaysia (PRM), dan DAP, kemudian DAP keluar kerana PAS memperjuangkan negara Islam.

Selepasnya, PAS bergabung lagi atas nama Pakatan Rakyat (PR), namun PAS keluar kerana DAP terus menolak perjuangan negara Islam dan menolak pelaksanaan syariat di Kelantan dan Terengganu. Seterusnya, ditubuhkan Pakatan Harapan (PH) melibatkan penyertaan PAN, serpihan PAS atas alasan menyembunyikan Islam.

PAS membatalkan kerjasama dengan PH yang berdominasikan DAP yang bergerak ke arah menguasai negara melalui pilihan raya bersama Melayu yang pragmatis dan oportunis.

Terakhir, PAS menyertai penubuhan PN bersama Parti Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU) dan lain-lain setelah berjaya merampas kerajaan persekutuan melalui gerakan mengumpulkan akuan bersumpah (SD) Ahli-ahli Parlimen, termasuk Ahli Parlimen Umno, Sabah, dan Sarawak setelah berjaya menguasai kerajaan persekutuan.

Melalui Pilihan Raya Umum (PRU) ke-15, PAS menang besar dengan berjaya memerintah sebanyak empat kerajaan negeri, di samping memperoleh kerusi terbanyak di parlimen dan kerusi terbanyak di beberapa negeri serta keseluruhan negeri melalui sokongan besar Melayu Islam, mengalahkan PH yang didominasi oleh sokongan bukan Islam dan kerusi besar DAP kerana sokongan besar pengundi bukan Islam.

PH dapat memimpin kerajaan persekutuan dan beberapa kerajaan negeri dengan Umno turut menyertai kerajaan persekutuan dan beberapa kerajaan negeri, namun didominasi oleh DAP atau PKR bersama PAN.

Dasar DAP yang ekstrem sekular, di samping PKR dan PAN yang berideologikan Islam liberal, Islam sekular, dan Islam progresif memberanikan beberapa kumpulan bukan Islam, khususnya DAP untuk membuat kenyataan dan berusaha mengubah Perlembagaan Persekutuan yang melemahkan kedudukan Islam dan Raja-raja yang tidak ada kedaulatan, selain berusaha menawan bandar melalui pilihan raya pihak berkuasa tempatan (PBT) serta meletakkan calon Melayu di kawasan Melayu.

Keadaan demokrasi yang lemah, di samping Melayu Islam yang berpecah serta jahil agama dan politik menjadikan negara ini dalam keadaan berbahaya untuk hilangnya kuasa politik Islam.

Keadaan ini mewajibkan langkah perpaduan umat Melayu dan bukan Islam yang tidak ekstrem. Maka, PAS terpaksa mengambil langkah politik yang berhikmah dengan mengambil teladan Rasulullah SAW yang menyatukan bangsa Arab yang keras berpecah sehingga berperang saudara, diikuti perpaduan umat masyarakat majmuk yang berada di Malaysia.

Bermula dengan perpaduan Melayu Islam bersama Umno yang berteraskan Melayu Islam bersama bukan Islam yang tidak ekstrem seperti MCA dan MIC yang pernah bekerjasama sebelum kemerdekaan dan selepas kemerdekaan selepas peristiwa 13 Mei 1969.

PAS menolak Melayu yang tidak istiqamah seperti PKR dan PAN yang bersama DAP yang ekstrem, serta BERSATU yang menyisihkan diri daripada PN sehingga merencatkan usaha untuk menawan Negeri Sembilan daripada PH.

Langkah awal dilakukan dalam Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor melalui perpaduan Melayu bagi mempertahankan Johor. Walaupun Umno kuat di Johor dan berkuasa, mereka menyertai pilihan raya yang tidak seimbang kerana menghadapi PH yang berkuasa dalam kerajaan persekutuan.

PAS hanya bertanding secara simbolik untuk menjadi tambahan sekiranya berlaku keadaan yang melemahkan kedudukan Melayu Umno, laksana pasukan pertahanan perlawanan bola sepak yang tidak ada peluang untuk mendapat gol kerana sekadar menjaga gawang dan bertahan daripada serangan lawan bagi menafikan kemenangan atau mereka mendapat gol yang sedikit, namun tidak menang.

Berbeza dengan Negeri Sembilan yang dikuasai oleh PH bersama dominasi DAP yang ekstrem dan Melayu yang hanyut. PAS ikut bertanding menjadi anggota penyerang yang membahagikan kedudukan yang berstrategik bagi mengambil alih kuasa Melayu Islam bersama bukan Islam yang tidak ekstrem.

Marilah kita mengambil iktibar daripada kejatuhan Andalus (Sepanyol) setelah empat abad berkuasa dan bertahan sehingga empat abad selepasnya, bagi meyakinkan sesiapa yang masih ada keraguan antara ahli PAS dengan Umno.

Ketika bandar-bandar atau kerajaan-kerajaan kecil (taifah) Andalus dikepung oleh bala tentera Alfonso VI, Sultan al-Mu‘tamid bin ‘Abbad, Raja Taifah Ishbiliyyah (Seville) mengadakan mesyuarat dengan para raja dan pemimpin taifah yang lain. Beliau lalu mencadangkan untuk meminta bantuan Raja Maghribi (Morocco), Sultan Yusuf bin Tashfin.

Tiba-tiba, ada kalangan yang tidak bersetuju kerana anggapan akan dirampas kuasa apabila menang dan diturunkan takhta untuk dijadikan gembala unta kepadanya. Sultan Ibn ‘Abbad lantas melafazkan ucapannya yang masyhur:

لأنْ أرعى الإبل عند ابن تاشفين خير من أن أرعى الخنازير عند ألفونسو.

“Aku lebih rela menjadi gembala unta kepada Sultan Yusuf bin Tashfin yang lebih mulia daripada menjadi gembala babi kepada Alfonso (Alfonso VI).” [Diriwayatkan dalam pelbagai rujukan, antaranya Ibn al-Khatib dalam A‘mal al-A‘lam, Ibn Khallikan dalam Wafayat al-A‘yan dan lain-lain]

Isu kandang babi di Selangor sepatutnya menjadi peringatan.

Melayu Islam memimpin bukan perkauman, kerana Islam mewajibkan adil kepada semua, mengharamkan fanatik perkauman, dan tiada paksaan beragama.

ABDUL HADI AWANG

Presiden PAS

Bertarikh: 6 Safar 1448 / 21 Julai 2026

[Bil: 48 / 2026] – HARAKAHDAILY 21/7/2026

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