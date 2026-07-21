Salurkan SARA dua kali lagi sebelum 2026 berakhir

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KUALA LUMPUR: Kerajaan didesak menyalurkan sekurang-kurangnya dua kali lagi bantuan tambahan Sumbangan Asas Rahmah (SARA) sebanyak RM100 sebelum tahun 2026 berakhir bagi meringankan beban kos sara hidup rakyat.



Ahli Parlimen Parit, Ustaz Muhammad Ismi bin Mat Taib berkata, peruntukan SARA bernilai RM100 bagi kategori ‘SARA Untuk Semua’ yang dikreditkan pada Februari lalu sudah tidak lagi mencukupi untuk menampung keperluan mendesak rakyat ketika ini.

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Beliau berkata, lonjakan harga barangan dapur dan keperluan harian di pasaran menyebabkan peruntukan awal yang disalurkan secara ‘one-off’ itu kehabisan sepenuhnya, terutama dalam kalangan penduduk di kawasan luar bandar.

“Nilai RM100 pada hari ini amat kecil impaknya apabila dibawa ke kedai runcit atau pasar raya. Sekali beli barangan asas seperti beras, minyak masak, dan telur, peruntukan itu sudah pun berbaki syiling.

“Meletakkan harapan tinggi kepada bantuan ‘one-off’ yang disalurkan empat bulan lepas untuk bertahan sehingga ke penghujung tahun adalah satu rantaian jangkaan tidak realistik demi kelangsungan hidup rakyat.

“Sehubungan itu, saya menyeru dan mendesak pihak Kerajaan Persekutuan agar mengambil langkah proaktif dengan menyalurkan sekurang-kurangnya dua (2) kali lagi bantuan tambahan RM100 di bawah skim SARA Untuk Semua ini sebelum tahun 2026 berakhir,” katanya.

Mengulas lanjut, Muhammad Ismi menggariskan tiga faktor utama yang menyebabkan pelaksanaan bantuan tambahan RM200 secara keseluruhan (RM100 bagi setiap fasa) itu amat kritikal untuk disalurkan segera oleh Kementerian Kewangan.

“Pertama, tekanan inflasi makanan sebenar di mana walaupun data statistik mungkin menunjukkan kadar inflasi yang terkawal, realiti harga barang di peringkat akar umbi terutamanya barangan basah dan keperluan isi rumah kekal tinggi dan terus menekan poket rakyat bawahan.

“Kedua, keberkesanan sistem tanpa tunai (MyKad), iaitu mekanisme sedia ada melalui sistem MyKasih terbukti sangat efektif, telus, dan terus sampai kepada sasaran tanpa ketirisan. Kerajaan hanya perlu mengulangi proses pengkreditan tanpa memerlukan kos pengurusan sistem yang baharu.

“Ketiga, suntikan ekonomi domestik di mana bantuan berbentuk barangan asas melalui MyKad ini secara langsung membantu kelangsungan perniagaan runcit tempatan dan rantaian pembekal Bumiputera di kawasan parlimen luar bandar seperti Parit,” jelasnya.

Beliau turut meluahkan kebimbangan terhadap taraf kesihatan dan pemakanan isi rumah berpendapatan rendah sekiranya tiada intervensi kewangan dilakukan oleh kerajaan dalam masa terdekat.

“Saya tidak mahu melihat ada keluarga yang terpaksa mengikat perut atau mengurangkan kualiti nutrisi makanan anak-anak mereka hanya kerana tidak mampu.

“Wang tambahan RM200 secara keseluruhan (RM100 bagi setiap fasa tambahan) mungkin kecil bagi bajet negara, namun ia adalah talian hayat yang amat besar maknanya buat meja makan rakyat marhaen ketika ini.

“Saya berharap Kementerian Kewangan dapat mempertimbangkan desakan saya ini dengan kadar segera demi maslahat dan kebajikan menyeluruh rakyat Malaysia,” ujar beliau.

SARA merupakan salah satu program bantuan sasar di bawah inisiatif Kerajaan Persekutuan bagi membantu golongan B40 dan miskin tegar menampung pembelian barangan keperluan asas harian secara tanpa tunai (cashless) menerusi MyKad di kedai-kedai runcit berdaftar.

Walaupun program ini ditambah baik dari semasa ke semasa, isu kenaikan harga barang makanan basah, barangan import, dan kos logistik terus menjadi kekangan utama kepada aliran tunai isi rumah.

Isu keberkesanan bantuan ‘one-off‘ kerap dibangkitkan oleh Ahli-ahli Parlimen dan badan bukan kerajaan (NGO) yang berpandangan bahawa kadar inflasi makanan di peringkat pengguna akhir tidak bertepatan dengan data inflasi rasmi.

Tekanan kos sara hidup di kawasan luar bandar dipengaruhi oleh kadar pendapatan purata yang lebih rendah, sekali gus menuntut intervensi berterusan daripada kerajaan bagi mengelakkan kemerosotan kuasa beli dan jurang nutrisi keluarga. – HARAKAHDAILY 21/7/2026

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