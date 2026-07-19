Politik kewajipan daripada Allah, bukan lakonan atau permainan

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MASIH ramai daripada kalangan umat Islam menjadi mangsa al-ghazwu al-fikr (serangan pemikiran) yang dilancarkan oleh penjajah Barat, setelah mereka berjaya menakluk tanah air dan rakyat dengan penjajahan yang memperhambakan rakyat dan merampas hasil buminya. Namun begitu, mereka gagal menghentikan umat Islam yang terus-menerus menentang penjajah. Malah, cahaya Islam gagal dipadamkan, sehingga kini mara menembusi tembok dan dinding negara penjajah sendiri.



Para orientalis yang mengkaji Islam menemukan bahawa al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang paling disayangi sehingga gagal dipisahkan daripada sejahil-jahil penganut Islam, dan ini tidak mungkin dihapuskan. Hal ini merupakan rahsia ketahanan mereka laksana batu pejal yang mustahil dipecahkan. Begitu juga solat Jumaat yang menjadi tempat perhimpunan mingguan dan ibadat haji yang menjadi tempat perhimpunan di Makkah setiap tahun. Kedua-dua ibadat ini memupuk hubungan persaudaraan yang tidak boleh diputuskan. Meskipun dipecahkan, pasti akan bertaut semula kalau dibiarkan.



Maka, pendekatan yang digunakan perlu ditukar, daripada serangan peperangan bersenjata yang memaksa sehingga memperhambakan, merampas harta dan membunuh, kepada pendekatan yang halus dan lembut melalui operasi serangan pemikiran. Antaranya melalui pendidikan, pelajaran dan media bagi melemahkan kepercayaan kepada ajaran Islam.



William Ewart Gladstone, Perdana Menteri United Kingdom pernah berucap dalam parlimennya sambil mengangkat al-Quran di tangannya:

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“As long as there is this book (the Quran), there will be no peace in the world.”

“Selagi buku ini (al-Quran) masih ada, selama itulah tidak ada perdamaian dalam dunia.”

Ungkapan ini diucapkan seolah-olah merekalah yang berhak menjaga keamanan dunia manakala umat Islam adalah pengganas. Maka, diwujudkan Islamofobia pada hari ini. Parti Tindakan Demokratik (DAP) juga mengambil senjata ini untuk menggambarkan Islam itu sebagai keganasan yang mesti dihapuskan dengan tujuan menghalang gelombang hijau (kemaraan PAS).

Al-Quran mendedahkan kejahatan penganut Ahli Kitab (Yahudi dan Kristian) yang mengetahui kebenaran Islam dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Firman Allah SWT:

ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمۡۖ وَإِنَّ فَرِيقٗا مِّنۡهُمۡ لَيَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٤٦

“Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri al-Kitab (Taurat dan Injil) mengenali Muhammad seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya, sebahagian antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui.” [Surah al-Baqarah: 146]

Permusuhan mereka terhadap Islam dan penganutnya berlaku kerana perasaan dengki mereka terhadap kemajuan umat Islam yang berjaya menjadi kuasa besar dunia selama 14 abad lamanya. Hal ini demikian kerana, ajarannya yang adil kepada seluruh manusia sehingga mempengaruhi penduduk negeri yang diperintah dan ditadbirnya.

Namun demikian, kuasa besar musuh Islam berjaya mengalah dan menjajah umat Islam pada masa kelemahannya. Hal ini disebabkan oleh sifat lalai dengan kuasa dan kekayaan sehingga menjadi jahil sama ada dalam ilmu melibatkan urusan agama mahupun dunia yang tidak berpisah daripada ajaran Islam yang bersifat al-din, berbeza dengan semua agama dan ideologi yang lain.



Adapun permusuhan mereka terhadap Islam berlaku kerana perasaan dengki dan angkuh, bukannya kerana benar. Firman Allah SWT:

وَدَّ كَثِيرٞ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَوۡ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِكُمۡ كُفَّارًا حَسَدٗا مِّنۡ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلۡحَقُّۖ فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٠٩

“Sebahagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat memesongkan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, kerana dengki daripada mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran (Islam dan Nabi Muhammad SAW). Maka, maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya (sama ada berdamai ataupun berperang). Sesungguhnya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” [Surah al-Baqarah: 109]

Sikap mereka terhadap para anbiya’ dan kitab Allah ialah beriman secara terpilih mengikut akal yang dikawal oleh nafsu kesombongan dan keduniaan yang dekat dalam pandangan dan dapat dirasai. Firman Allah SWT:

وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ وَقَفَّيۡنَا مِنۢ بَعۡدِهِۦ بِٱلرُّسُلِۖ وَءَاتَيۡنَا عِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدۡنَٰهُ بِرُوحِ ٱلۡقُدُسِۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمۡ رَسُولُۢ بِمَا لَا تَهۡوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقٗا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقٗا تَقۡتُلُونَ ٨٧

“Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan al-Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat) kepada ‘Isa putera Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus. Apakah setiap datang kepada kamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginan kamu lalu kamu menyombong; maka beberapa orang (antara para rasul) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh?” [Surah al-Baqarah: 87]

Bahkan, mereka juga menyelewengkan kitab Allah. Firman Allah SWT:

فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ يَكۡتُبُونَ ٱلۡكِتَٰبَ بِأَيۡدِيهِمۡ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشۡتَرُواْ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلٗاۖ فَوَيۡلٞ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتۡ أَيۡدِيهِمۡ وَوَيۡلٞ لَّهُم مِّمَّا يَكۡسِبُونَ ٧٩

“Maka, kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, ‘Ini daripada Allah,’ (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka, kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan.” [Surah al-Baqarah: 79]

Antara penyelewengan yang paling menyesatkan ialah memisahkan politik daripada agama para anbiya’ dan mencipta teori sekularisme dalam agama Kristian di Eropah. Tujuannya bagi menyelesaikan krisis antara gereja dengan istana (paderi dan raja) dan pertembungan antara sains yang diambil daripada tamadun Islam dengan pihak gereja yang menolak kemajuan ilmu dunia. Adapun ilmu dunia menjadi fardu kifayah dalam Islam, tetapi tidak ada dalam Kristian selepas Bible (kitab Injil) dipinda.

Injil yang dipesongkan kepada ciptaan manusia meletakkan ayat:

“Therefore, render to Caesar the things that are Caesar’s, and to God the things that are God’s.”

“Berikan milik Kaisar itu kepada Kaisar; dan milik Tuhan itu kepada Tuhan.” [Matthew 22:21; Mark 12:17; Luke 20:25]

Hakikatnya, semua rasul menganut Islam. Firman Allah SWT:

قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِ‍ۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ١٣٦

“Katakanlah (wahai orang-orang Mukmin), ‘Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma‘il, Ishaq, Ya‘qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan ‘Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi daripada Tuhannya. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.” [Surah al-Baqarah: 136]

Para rasul diperintahkan membawa kitab Allah kepada manusia bagi melaksanakan tujuan mereka diciptakan, iaitu beribadat, berkhilafah (politik) dan beramanah (melaksanakan hukum yang adil kepada semua).

Rasulullah SAW mentafsirkan khilafah dengan siasah (politik) melalui sabdanya:

‌كَانَتْ ‌بَنُو ‌إِسْرَائِيلَ ‌تَسُوسُهُمُ ‌الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ.

“Kaum Bani Isra’il pada zaman dahulu dipimpin oleh para nabi. Apabila seseorang nabi wafat, diganti pula oleh nabi selepasnya. Tiada lagi nabi selepasku (Muhammad SAW), namun akan ada para pemimpin dan jumlah mereka ramai.”

قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

Para sahabat bertanya, “Apakah perintahmu (pesananmu) kepada kami?” Baginda menjawab, “Tunaikanlah baiah kepada yang pertama dan diikuti selepasnya. Tunaikanlah hak terhadap mereka. (Pohonlah kepada Allah perkara yang menjadi hak kamu). Sesungguhnya, Allah akan menyoal mereka berkenaan hak kamu yang wajib ditunaikan oleh mereka.” [Hadis riwayat al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab Ahadith al-Anbiya’, no. 3455, dan Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-Imarah, no. 1842, daripada Abu Hurairah. Lafaz bagi al-Bukhari]

Allah berfirman menyatakan berulang kali betapa kewajipan memilih dan mengikut pemimpin kelak akan dihisab pada Hari Kiamat. Antaranya, firman Allah SWT:

يَوۡمَ نَدۡعُواْ كُلَّ أُنَاسِۢ بِإِمَٰمِهِمۡۖ فَمَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَأُوْلَـٰٓئِكَ يَقۡرَءُونَ كِتَٰبَهُمۡ وَلَا يُظۡلَمُونَ فَتِيلٗا ٧١

“(Ingatlah) suatu hari (Hari Kiamat) Kami panggil tiap-tiap umat dengan pemimpinnya; dan sesiapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun.” [Surah al-Isra’: 71]

Ajaran salah yang memisahkan urusan dunia khususnya politik daripada yang dinamakan agama dalam kitab Injil dijadikan senjata serangan pemikiran oleh penjajah terhadap umat Islam. Hal ini dilakukan melalui pentadbiran dengan cara merampas kuasa atau daulat yang sebenar daripada raja-raja dengan ditinggalkan kuasa agama yang terpilih dalam urusan ibadat dan keluarga sahaja. Adapun urusan mentadbir (politik) negara berada di tangan mereka, di samping mengawal pelajaran, pendidikan dan media bagi menyebarkan kejahilan agama kepada rakyat dan menggalakkan berilmu agama secara tidak bertafaqquh dalam kalangan ulama’.

Maka, tersebarlah kejahilan politik Islam yang mulia dan bersih. Bahkan, politik disingkirkan daripada Islam. Berlaku kejahilan dalam kalangan umat Islam sehingga menimbulkan persepsi bahawa politik maknanya kotor, menipu, berebut jawatan, permainan, lakonan drama dan lain-lain. Semua ini diucap dan ditulis dalam media oleh kalangan yang jahil agama.

Tujuan penjajah supaya mematikan atau melemahkan tentangan terhadap mereka dan menyekat Islam daripada berkuasa semula bagi memerintah dunia secara adil, berakhlak dan berilmu.

Maka, jangan hairan kalau ada ucapan dan penulisan daripada orang Islam sendiri yang mengambil peranan penjajah menyebarkan fahaman yang sesat kerana jahil murakkab (tidak tahu dirinya jahil). Begitu juga menafikan atau merendahkan kewajipan berpolitik yang dinyatakan oleh Allah menjadi salah satu daripada tujuan manusia diciptakan dan menjadi kewajipan yang mulia di sisi Allah melalui lisan dan tulisan. Firman Allah SWT:

وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٠ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِ‍ُٔونِي بِأَسۡمَآءِ هَـٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٣١ قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ لَا عِلۡمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمۡتَنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ٣٢

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya, Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’ Mereka berkata, ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?’ Tuhan berfirman, ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.’ (30) Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, ‘Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!’ (31) Mereka menjawab, ‘Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain daripada apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.’ (32)” [Surah al-Baqarah: 30-32]

Allah memberi amaran kepada umat Islam sekiranya mereka tidak bangkit menegakkan Islam sehingga berkuasa, dan mereka juga wajib mempertahankan kuasa umat Islam mengikut ajaran Islam. Amaran ini ditujukan kepada bangsa Arab yang pertama kali memimpin kuasa Islam ketika mereka mendominasi penganut Islam, bahawa sekiranya mereka cuai, Allah akan menukar mereka dengan kaum bangsa lain yang menganut Islam atau mereka akan dijajah oleh musuh bukan Islam yang menyeksakan. Firman Allah SWT:

هَـٰٓأَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ تُدۡعَوۡنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبۡخَلُۖ وَمَن يَبۡخَلۡ فَإِنَّمَا يَبۡخَلُ عَن نَّفۡسِهِۦۚ وَٱللَّهُ ٱلۡغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُۚ وَإِن تَتَوَلَّوۡاْ يَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمۡثَٰلَكُم ٣٨

“Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka, antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah jua Tuhan Yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak (kepada-Nya); dan jika kamu berpaling nescaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini.” [Surah Muhammad: 38]

Firman Allah SWT:

إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيۡ‍ٔٗاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٣٩

“Jika kamu tidak berangkat untuk berjuang, nescaya Allah menyeksa kamu dengan seksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepada-Nya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” [Surah al-Tawbah: 39]

Seksaan dunia ini disebabkan oleh para pemimpin yang zalim, kehidupan yang buruk atau dijajah oleh kaum lain yang memperhambakannya. Contohnya, kejatuhan Andalus (Sepanyol), Palestin, Asia Tengah dan lain-lain yang ditakluk oleh bukan Islam.

Di Malaysia, Melayu Islam wajib memimpin kerana mereka mendominasi penganut Islam.

Kewujudan bangsa ialah sifat tabii ciptaan Allah bagi menguji manusia. Tolak kumpulan luar tabii Melayu yang bersama DAP, iaitu kumpulan sekular fanatik dan cauvinis ekstrem yang menjadi ancaman kepada Islam dan bangsa Melayu. Bukan kerana fanatik perkauman, tetapi kerana Islam mewajibkan berlaku adil kepada semua manusia.

Firman Allah SWT:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

“Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya, Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” [Surah al-Nisa’: 58]

Kumpulan Pakatan Harapan (PH) tidak berlaku adil dalam menunaikan amanah selepas merampas kerajaan secara menipu dan menggunakan helah yang tidak demokratik melalui rasuah dan ugutan. Mereka juga mengambil tindakan yang salah dan zalim dalam politik, pentadbiran, kehakiman, ekonomi, pendidikan dan lain-lain, serta bertindak secara terpilih terhadap rasuah dan lain-lain.

Selain itu, diberikan peruntukan yang berbeza antara pihak kerajaan dengan pembangkang, peruntukan untuk Sarawak dan Sabah terhadap bumiputera. Semua ini bersifat langkah politik yang membahayakan kedaulatan Melayu dan Islam, meminggirkan bahasa kebangsaan dalam pelajaran, pendidikan dan pentadbiran. Allah SWT berfirman:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٤

“Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka, Allah menyesatkan sesiapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” [Surah Ibrahim: 4]

PH berslogankan madani yang kiblat solatnya ke arah Baitullah (Rumah Allah) di Makkah, adapun kiblat politik dan ekonominya ke arah White House (Rumah Putih) di Washington. Mereka juga berkonsepkan Islam sekularisme dan liberalisme berpandukan kaedah politik Barat:

“The end justifies the means.”

“Matlamat menghalalkan cara.”

Allah memberi amaran kepada mereka yang jahil murakkab (jahil yang tidak sedar dirinya jahil) yang menyesatkan orang lain dengan ucapan dan tulisannya termasuk media yang membantunya. Firman Allah SWT:

وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَـٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡ‍ُٔولٗا ٣٦

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.” [Surah al-Isra’: 36]

Maka, janganlah mengikut arahan yang salah. Firman Allah SWT:

يَوۡمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمۡ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيۡتَنَآ أَطَعۡنَا ٱللَّهَ وَأَطَعۡنَا ٱلرَّسُولَا۠ ٦٦ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ ٦٧ رَبَّنَآ ءَاتِهِمۡ ضِعۡفَيۡنِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ وَٱلۡعَنۡهُمۡ لَعۡنٗا كَبِيرٗا ٦٨

“Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam Neraka, mereka berkata, ‘Alangkah baiknya, andai kata kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul!’ (66) Dan mereka berkata, ‘Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami daripada jalan (yang benar). (67) Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali ganda dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar.’ [68]” [Surah al-Ahzab: 66-68]

PAS mengajak kepada perubahan berteladankan Rasulullah SAW serta berasaskan kekuatan perpaduan Islam Arab dan bukan Islam yang tidak ekstrem. Hal ini dilaksanakan melalui umat Melayu Islam bersama bumiputera dan bukan Islam bukan dalam kalangan Melayu yang tidak ekstrem berpandukan firman Allah SWT:

لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨ إِنَّمَا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخۡرَاجِكُمۡ أَن تَوَلَّوۡهُمۡۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمۡ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٩

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu kerana agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. [8] Sesungguhnya, Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu kerana agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan sesiapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (9)” [Surah al-Mumtahanah: 8-9]

Firman Allah SWT:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” [Surah al-Hujurat: 13]

Dahulukan PAS bersama Umno, Barisan Nasional (BN), kumpulan Melayu Islam dan bukan Islam yang tidak ekstrem seperti MCA, MIC, Dewan Himpunan Pendukung PAS (DHPP) dan lain-lain, diikuti oleh Sarawak dan Sabah bagi menyelamatkan Malaysia yang tercinta ini.

Firman Allah SWT:

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ وَٱصۡبِرُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ٤٦

“Dan taatilah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu saling berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya, Allah berserta orang-orang yang sabar.” [Surah al-Anfal: 46]

ABDUL HADI AWANG

Presiden PAS

Bertarikh: 4 Safar 1448 / 19 Julai 2026

[Bil: 47 / 2026] – HARAKAHDAILY 19/7/2026

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