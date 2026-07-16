PN pertaruh 11 calon PRN N9 ke-16, lima daripada PAS

SEREMBAN: Pengerusi PERIKATAN NASIONAL, Dato’ Seri Ir Dr Ahmad Samsuri Mokhtar mengumumkan Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan, Ustaz Mohd Fairuz Mohd Isa sebagai calon N.05 Dewan Undangan Negeri (DUN) Serting.
Mohd Fairuz yang juga merupakan penyandang bagi kerusi tersebut sebelum ini adalah antara lima calon PERIKATAN NASIONAL daripada parti PAS dalam Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan ke-16.
Pengumuman tersebut dibuat pada Majlis pengisytiharan Calon PERIKATAN NASIONAL Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan di KOMPAS Kampung Ismail, Ampangan, di sini, hari ini.
Berikut senarai penuh lima calon PERIKATAN NASIONAL daripada PAS bagi PRN Negeri Sembilan:
Jempol
N.05: Serting – Ustaz Mohd Fairuz Mohd Isa
Seremban
N.11: Lobak – Dr PM Kumar
N.14: Ampangan – Dato’ Mohd Rafie Ab Malek
Rembau
N.25: Paroi – Kamarol Ridzuan Mohd Zain
Port Dickson
N.31: Bagan Pinang – Ustaz Abdul Fatah Zakaria.
Selain itu, berikut adalah senarai calon PERIKATAN NASIONAL selain daripada PAS:
N.04: Klawang – Danni Rais
N13: Sikamat – Datuk Razali Abu Samаh
N.21: Bukit Kepayang – Lee Boon Shian
N.23: Mambau – Erik Michael
N.30: Lukut – Satesh Kumar
N.34: Gemas – Ridzuan Ahmad – HARAKAHDAILY 16/7/2026