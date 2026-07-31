Perpaduan atau putar belit: Haluan tentu masa depan

- Advertisement -

SETIAP kata yang kita ucapkan dan setiap tindakan yang kita lakukan membawa kesan kepada masyarakat.

- Advertisement -

Ada yang memilih jalan perpaduan, menyatukan hati walaupun berbeza pendapat.

Ada pula yang memilih jalan putar belit, memutar fakta demi kepentingan sendiri sehingga menimbulkan syak wasangka dan perpecahan.

Perpaduan ibarat benih yang ditanam di tanah yang subur.

Apabila disiram dengan kejujuran, rasa hormat dan saling memahami, benih itu tumbuh menjadi sebuah bumi harmoni.

Dalam suasana seperti ini, masyarakat lebih mudah bekerjasama, menyelesaikan masalah secara matang dan membina masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang.

Sebaliknya, putar belit umpama percikan api di padang yang kering.

Pada mulanya ia kelihatan kecil tetapi apabila dibiarkan, api itu merebak menjadi kebakaran yang memusnahkan segala-galanya.

Fitnah, hasutan dan pembohongan mungkin memberi keuntungan sementara kepada segelintir pihak, namun akhirnya seluruh masyarakat menanggung akibatnya.

Yang tinggal hanyalah bumi hangus – dipenuhi rasa tidak percaya, kebencian dan perpecahan.

Sejarah telah membuktikan bahawa banyak tamadun runtuh bukan kerana kekurangan kekayaan atau teknologi tetapi kerana rakyatnya hilang kepercayaan antara satu sama lain.

Sebaliknya, masyarakat yang bersatu mampu bangkit semula walaupun berdepan pelbagai cabaran.

Haluan sentiasa berada di tangan kita.

Adakah kita mahu menjadi insan yang menyatukan, atau insan yang memecah-belahkan?

Adakah kita mahu meninggalkan warisan sebuah bumi harmoni, atau mewariskan bumi hangus kepada generasi seterusnya?

Mereka yang sukakan perpaduan sedang membina masa depan.

Mereka yang sukakan putar belit sedang membakar masa depan.

PROFESIONAL ISTIQAMAH

– HARAKAHDAILY 31/7/2026

Related