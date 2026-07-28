Perkasa Sekolah Kebangsaan, tapi jangan mansuh SJKC

- Advertisement -

KUALA LUMPUR: Kerajaan digesa agar mengutamakan usaha meningkatkan secara menyeluruh daya tarikan dan kualiti Sekolah Kebangsaan (SK), berbanding melayan cadangan pemansuhan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC).



Ketua Penerangan Wanita GERAKAN, Ng Mey Yuan berkata, tumpuan perbincangan sepatutnya berkisar kepada kaedah meningkatkan daya saing keseluruhan sistem pendidikan kebangsaan agar ibu bapa diberikan lebih banyak pilihan.



Beliau mencadangkan supaya pengajaran bahasa Cina di Sekolah Kebangsaan diperkukuhkan secara besar-besaran dengan meletakkan kepentingannya setaraf dengan bahasa Inggeris, iaitu sebagai bahasa kedua.



Menurut beliau yang juga Timbalan Pengerusi GERAKAN Bahagian Pagoh, langkah tersebut membolehkan murid bukan sahaja menguasai Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, malah memiliki penguasaan bahasa Cina yang baik.



Mey Yuan berpandangan, ia sekali gus melahirkan generasi yang menguasai tiga bahasa selaras dengan keperluan masyarakat antarabangsa serta perkembangan ekonomi serantau pada masa hadapan.



“Sekiranya kerajaan benar-benar mahu lebih ramai murid memasuki Sekolah Kebangsaan, kaedah yang paling berkesan bukanlah dengan memansuhkan SJKC, tetapi meningkatkan secara menyeluruh daya tarikan Sekolah Kebangsaan.



“Pada masa hadapan, ibu bapa seharusnya bebas membuat perbandingan antara sekolah antarabangsa, SJKC dan Sekolah Kebangsaan yang mempunyai kelebihan penguasaan tiga bahasa.



“Iaitu sebelum memilih sekolah yang paling sesuai untuk perkembangan anak-anak mereka, bukannya kerajaan yang membuat keputusan bagi pihak rakyat,” katanya.



Beliau mengulas pandangan pelawak dan pengacara televisyen, Harith Iskander, menerusi siri ViewOn60 di platform media sosialnya yang mencadangkan pemansuhan SJKC.



Mey Yuan menegaskan bahawa pendidikan bahasa Cina telah berkembang selama beberapa dekad dan SJKC sebagai sekolah bantuan kerajaan berperanan memikul tanggungjawab pemeliharaan budaya serta pembentukan sahsiah.



Justeru, beliau menyifatkan SJKC telah menjadi sebahagian yang tidak dapat dipisahkan daripada sistem pendidikan negara dan tidak wajar dimansuhkan.



“Sebuah sistem pendidikan yang matang tidak seharusnya bergantung kepada langkah pentadbiran untuk menghapuskan sistem pendidikan yang berbeza, sebaliknya perlu terus meningkatkan kualiti pendidikan.



“Agar semua jenis sekolah dapat berkembang dan maju bersama melalui persaingan yang adil. Beginilah pendekatan yang benar-benar selaras dengan pembangunan masyarakat majmuk di Malaysia,” jelas beliau.



Beliau turut menekankan bahawa dasar pendidikan perlu menghormati kepelbagaian, menggalakkan persaingan yang sihat, serta mengembalikan hak membuat pilihan kepada ibu bapa.



Katanya, ia agar prestasi dan hasil pendidikan menentukan model yang paling mendapat pengiktirafan masyarakat. – HARAKAHDAILY 28/7/2026

- Advertisement -

Related