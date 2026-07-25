Tanah Melayu: Salahkah Melayu mengingati tanahnya?

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SANUSI dihentam kerana berkata:



“Orang India ada India, orang Cina ada Cina. Melayu tak ada dah tanah. Melayu ada Tanah Melayu ini saja”.



Ramai terus melompat kepada isu perkauman. Shahrezan Johan terus bangkit menyatakan inilah politik toksik PAS. Tetapi cuba fikir sejenak.



Sebelum Malaysia, tanah ini memang dikenali sebagai Tanah Melayu, Malaya.

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Malah nama Malaysia sendiri menarik.

‘Malay’ digandingkan dengan akhiran ‘-ia’, yang lazim digunakan dalam pembentukan nama tempat atau wilayah.

Lihat nama-nama dunia, Persia daripada tanah Parsi, Russia daripada tanah Rus, Serbia daripada tanah Serb.

Albania daripada tanah Albanian.

Maka secara etimologi, Malaysia juga membawa pengertian wilayah atau tanah yang dikaitkan dengan Malay — Melayu.

Sanusi tidak mencipta ‘Tanah Melayu’ minggu lepas. Sejarah sudah menamakannya begitu.

Adakah ini bermakna Cina dan India Malaysia bukan sebahagian daripada negara ini? Tentulah tidak.

Mereka warganegara. Malaysia tanah air kita bersama. Tetapi menerima kewarganegaraan bersama tidak memerlukan Melayu melupakan sejarah tanahnya sendiri.

Malaysia milik semua rakyat Malaysia.

Namun, Tanah Melayu tetap tanah sejarah bangsa Melayu, dengan keistimewaan tertentu. Agama Islamnya, Bahasa Melayunya, dan bumiputeranya. Dua perkara itu tidak bercanggah.

Kemudian Amirudin Shari pula menyindir Penyatuan Ummah. Katanya kalau ia benar-benar boleh memajukan ekonomi, SG4 sepatutnya sudah lebih hebat daripada Tokyo, Dubai dan Doha.

Hujah ini pelik. Sejak bila Penyatuan Ummah dijual sebagai formula, Melayu bersatu hari ini, esok jadi Dubai?

Penyatuan politik bukan dasar ekonomi. Ekonomi memerlukan pelaburan, pendidikan, produktiviti, industri, infrastruktur dan tadbir urus.

Kalau ukuran Amirudin hendak digunakan, PH sudah memerintah Selangor sejak 2008.

Jadi kita juga boleh bertanya, Selangor sudah jadi Tokyo? Dubai? Atau Doha?

Tentulah itu ukuran yang tidak adil. Begitu juga terhadap Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Penyatuan Ummah tidak menjanjikan kekayaan serta-merta.

Ia bermula dengan premis yang jauh lebih mudah, bersatu tidak semestinya terus menjadikan kita kuat. Tetapi terus berpecah pasti melemahkan kita.

Itulah yang menarik mengenai Negeri Sembilan kali ini. BN dan PN tidak menjadi satu parti. Perbezaan masih ada.

Tetapi mereka memilih untuk berhenti berlawan sesama sendiri. Mungkin itulah yang sebenarnya meresahkan sesetengah pihak. Kerana dalam politik, lawan tidak semestinya paling takut apabila kita menyerang mereka.

Kadang-kadang mereka lebih takut apabila kita berhenti menyerang sesama sendiri. Tanah ini Tanah Melayu. Negara ini Malaysia.

Tanah air ini kita pertahankan bersama

DR YUSFARIZAL YUSSOFF – HARAKAHDAILY 25/7/2026

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