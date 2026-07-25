Rasulullah SAW tidak diajar berasa cukup dengan ilmu

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ALHAMDULILLAH, segala puji bagi Allah SWT yang masih mengurniakan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi. Mudah-mudahan setiap pembacaan menjadi sebab Allah SWT menambahkan kefahaman terhadap agama, melapangkan hati menerima kebenaran dan membimbing kita menghadapi cabaran kehidupan yang semakin kompleks.



Orang yang beriman tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Sebab itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bermula dengan perintah supaya membaca. Melalui Surah al-’Alaq, Allah SWT mengajar manusia bahawa asas pembinaan insan dan tamadun bukanlah harta, kuasa atau kekuatan, tetapi ilmu. Perjalanan ilmu bermula dengan membaca. Untuk membaca, seseorang perlu mengenal huruf. Daripada huruf lahirlah perkataan, daripada perkataan lahirlah kefahaman, dan daripada kefahaman terbinalah sebuah peradaban.



Allah SWT juga mengajar Rasulullah SAW supaya sentiasa memohon agar dikurniakan tambahan ilmu. Dalam Surah Taha ayat seratus empat belas, Allah memerintahkan Baginda supaya berdoa agar ilmunya terus ditambah. Bayangkan, seorang Rasul yang menerima wahyu secara langsung daripada Allah SWT masih diperintahkan supaya terus memohon ilmu. Ini menunjukkan bahawa menuntut ilmu ialah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Jika Rasulullah SAW sendiri tidak diajar berasa cukup dengan ilmu, apatah lagi manusia biasa seperti kita.

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Sebab itu jangan sekali-kali merasakan diri sudah mengetahui segala-galanya. Orang yang benar-benar berilmu sentiasa menyedari masih banyak perkara yang belum diketahuinya. Semakin luas pembelajarannya, semakin dia memahami betapa luasnya ilmu Allah SWT. Sebaliknya, orang yang merasakan dirinya sudah mengetahui semuanya selalunya ialah orang yang telah berhenti belajar.



Ilmu sentiasa berkembang. Wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT tetap sempurna dan tidak berubah. Akidah tetap sama. Prinsip-prinsip syariat juga tetap sama. Yang berubah ialah kehidupan manusia. Zaman berubah, suasana berubah, persoalan berubah dan cabaran juga berubah. Oleh sebab itu, para ulama terus berijtihad dan menghuraikan nas-nas syarak bagi menjawab persoalan baharu tanpa mengubah asas agama yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.



Keadaannya seperti ilmu persilatan. Pada asalnya mungkin hanya ada satu atau dua aliran. Kemudian lahir pelbagai perguruan yang berkembang melalui pengalaman, latihan dan kefahaman generasi selepasnya. Asasnya masih sama, tetapi cara mengembangkan dan menyusun ilmunya menjadi semakin luas.



Begitu juga dengan ilmu Islam. Al-Quran yang dibaca hari ini tetap al-Quran yang sama seperti yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Hadis-hadis sahih Baginda juga tidak berubah. Namun kitab-kitab tafsir terus lahir pada setiap zaman kerana para ulama berusaha menghuraikan petunjuk al-Quran supaya dapat difahami mengikut keperluan dan realiti masyarakat pada zaman mereka.



Ada ulama yang menghuraikan al-Quran dengan memberi penekanan kepada riwayat daripada Rasulullah SAW, para Sahabat dan generasi awal Islam. Pendekatan ini dikenali sebagai Tafsir bi al-Ma’thur, sebagaimana yang dapat dilihat dalam karya-karya besar seperti Tafsir al-Tabari dan Tafsir Ibn Kathir. Ada pula yang menghuraikan ayat-ayat al-Quran melalui ijtihad yang berpandukan kaedah-kaedah syarak bagi menjawab persoalan semasa. Pendekatan ini dikenali sebagai Tafsir bi al-Ra’yi. Sebahagian ulama tasawuf pula memberi perhatian kepada pembinaan jiwa dan penyucian hati melalui Tafsir Isyari yang menghuraikan makna-makna kerohanian daripada ayat-ayat al-Quran.



Walau bagaimanapun, bukan semua kitab sesuai dibaca oleh semua orang. Ada kitab yang memerlukan asas ilmu yang kukuh serta bimbingan guru. Kitab Al-Hikam karya Ibn Ataillah al-Sakandari, misalnya, lazimnya dipelajari bersama guru kerana perbahasannya sangat mendalam. Tanpa asas yang mencukupi, seseorang mungkin tersalah memahami maksud yang ingin disampaikan. Keadaannya seperti seorang yang memiliki lesen memandu kereta. Dia belum tentu mampu memandu lori atau bas. Setiap cabang ilmu mempunyai disiplin, kaedah dan ahlinya yang tersendiri.



Daripada keluasan ijtihad itulah lahirnya mazhab-mazhab fiqh. Perbezaan mazhab bukan kerana agama bercanggah, tetapi kerana para ulama memahami dan mengistinbat hukum daripada nas berdasarkan kaedah yang muktabar. Rasulullah SAW menjelaskan bahawa seorang hakim yang layak berijtihad, apabila ijtihadnya benar akan memperoleh dua pahala, manakala jika tersilap tetap memperoleh satu pahala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim ini menjadi asas bahawa ijtihad yang memenuhi syarat tetap diberi ganjaran di sisi Allah SWT.



Oleh sebab itu, kita tidak boleh mengatakan bahawa kerana kita berpegang kepada mazhab al-Syafie, maka mazhab Hanafi, Maliki atau Hanbali adalah salah. Kesemua mazhab yang muktabar berdiri di atas al-Quran, al-Sunnah dan ijtihad yang sah. Perbezaan yang berlaku adalah dalam perkara-perkara yang membuka ruang ijtihad, bukan pada asas agama.



Imam al-Syafie sendiri merupakan murid kepada Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal pula merupakan murid kepada Imam al-Syafie. Mereka belajar daripada guru yang sama, saling menghormati antara satu sama lain, kemudian berijtihad berdasarkan kefahaman dan dalil yang sampai kepada mereka. Perbezaan pandangan tidak pernah merosakkan ukhuwah, kerana matlamat mereka ialah mencari kebenaran, bukannya mempertahankan pendapat sendiri.



Inilah asas yang perlu difahami apabila kita berbicara tentang perjuangan Islam. Perjuangan tidak boleh dibina atas semangat semata-mata, lebih-lebih lagi hanya bergantung kepada slogan yang membakar emosi. Asas pertama yang mesti dibina ialah ilmu. Dengan ilmu seseorang mengenal batas benar dan salah, memahami keluasan syariat, menghormati perbezaan yang dibenarkan oleh syarak dan menyedari bahawa kekuatan umat tidak lahir daripada kejahilan. Sebaliknya, ia lahir daripada budaya menuntut ilmu, berfikir, berijtihad pada tempatnya dan terus belajar sepanjang hayat. Apabila ilmu menjadi asas, perjuangan akan mempunyai arah yang jelas, kebijaksanaan dalam membuat keputusan dan keteguhan untuk memimpin masyarakat menuju keredaan Allah SWT.

DATO’ SRI AMAR D’RAJA MOHD AMAR ABDULLAH

Naib Presiden PAS – HARAKAHDAILY 25/7/2026



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