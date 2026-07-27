Ilmu tanpa agama melahirkan kesombongan

- Advertisement -

LEBIH mendasar dari hanya menghormati kitab atau guru, kita diajar menghormati mereka yang lebih berilmu daripada kita. Sebab itulah para ulama terdahulu sentiasa menunjukkan adab yang sangat tinggi sesama mereka. Semakin luas ilmu seseorang, semakin rendah dirinya di hadapan Allah SWT dan semakin besar penghormatannya terhadap orang lain.



Dalam kitab-kitab manaqib terdapat sebuah kisah yang masyhur mengenai Imam al-Syafie. Diceritakan bahawa ketika berada di kawasan yang menjadi pusat perkembangan mazhab Imam Abu Hanifah, beliau dikatakan tidak membaca qunut dalam solat Subuh sebagai menghormati pandangan mazhab tersebut. Walau bagaimanapun, para pengkaji hadis dan sejarah berbeza pandangan mengenai kekuatan riwayat ini, malah sebahagiannya menilai sanadnya tidak cukup kuat untuk dijadikan fakta yang pasti. Namun begitu, semangat yang dibawa oleh kisah ini selari dengan hakikat sejarah bahawa para imam mazhab saling menghormati antara satu sama lain walaupun berbeza dalam beberapa masalah ijtihad.



Begitulah adab orang yang benar-benar berilmu. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi adabnya. Sebab itu kita tidak boleh merasa cukup dengan ilmu yang ada. Belajar sedikit pun sudah menjadi satu permulaan yang baik, tetapi jangan sekali-kali merasakan diri telah sampai ke penghujung ilmu.

- Advertisement -

Hakikat keluasan ilmu Allah SWT digambarkan dengan sangat indah dalam kisah pertemuan Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika mereka berada di tepi laut, seekor burung datang lalu mencelup paruhnya ke dalam air. Nabi Khidir AS kemudian menjelaskan bahawa ilmu baginda dan ilmu Nabi Musa AS jika dibandingkan dengan ilmu Allah SWT hanyalah seperti air yang dibawa oleh paruh burung itu daripada lautan yang luas terbentang.



Perumpamaan ini menunjukkan betapa kecilnya ilmu manusia apabila dibandingkan dengan ilmu Allah SWT. Walaupun seseorang memiliki pelbagai kelulusan, bergelar profesor, doktor falsafah atau mahaguru, hakikatnya ilmu yang dimilikinya hanyalah setitis daripada lautan ilmu Allah.



Sebab itulah orang yang benar-benar alim semakin merendah diri. Mereka tidak mudah berbangga dengan ilmu yang ada kerana mereka sedar masih terlalu banyak perkara yang belum diketahui.



Allah SWT menerangkan dalam Surah Fatir ayat dua puluh lapan, bahawa orang yang benar-benar memiliki rasa takut kepada-Nya ialah mereka yang berilmu. Para ulama menjelaskan bahawa semakin seseorang mengenali Allah SWT melalui wahyu dan semakin mendalam dia memahami tanda-tanda kebesaran-Nya pada alam ciptaan, semakin bertambah rasa kagum, takut dan tunduk kepada Allah. Ilmu yang sebenar bukan melahirkan kesombongan, sebaliknya melahirkan ketakwaan.



Apabila seseorang mengkaji alam semesta, dia akan menyedari betapa banyak perkara yang masih belum mampu dihuraikan sepenuhnya oleh manusia.



Sebagai contoh, manusia berjaya menghasilkan komputer yang mampu menyimpan berjuta-juta maklumat. Hari ini kita mengenali gigabyte, terabyte dan pelbagai teknologi penyimpanan data yang semakin canggih. Semua ini menunjukkan kehebatan akal yang dikurniakan Allah kepada manusia.



Namun, apabila kita melihat kepada manusia sendiri, kita akan mendapati sesuatu yang jauh lebih menakjubkan. Sejak kecil sehingga tua, manusia menyimpan begitu banyak maklumat dalam ingatannya. Apa yang dilihat, didengar, dipelajari dan dialami terus tersimpan dalam memori. Sehingga hari ini para saintis masih terus mengkaji bagaimana sistem memori manusia berfungsi dengan begitu luar biasa.



Manusia kagum melihat kecanggihan komputer, telefon pintar dan cip elektronik yang kecil tetapi mampu menyimpan pelbagai maklumat. Hakikatnya, jika kita kagum terhadap ciptaan manusia, maka lebih utama lagi kita mengagumi Allah SWT yang menciptakan manusia dengan akal yang jauh lebih hebat daripada segala teknologi yang berjaya dihasilkan.



Ramai ulama menjelaskan bahawa akal bukanlah otak sebagai organ fizikal. Sebab itu saiz otak bukan ukuran kecerdikan. Otak seekor lembu jauh lebih besar daripada otak manusia, tetapi manusialah yang mentadbir, memelihara dan menguruskan kehidupan lembu, bukan sebaliknya. Ini menunjukkan bahawa kemampuan berfikir dan memahami adalah satu anugerah Allah SWT yang jauh lebih besar daripada ukuran fizikal semata-mata.



Oleh sebab itulah sejak awal lagi Allah SWT memerintahkan manusia supaya membaca. Namun perintah itu tidak berhenti pada perkataan ‘bacalah’ sahaja. Allah SWT mengajar manusia supaya membaca dengan nama Tuhan yang menciptakan mereka. Ini menunjukkan bahawa ilmu dalam Islam sentiasa bermula dengan hubungan yang kukuh antara manusia dengan Penciptanya.

Di sinilah letaknya perbezaan asas antara ilmu yang dipandu wahyu dengan ilmu yang dipisahkan daripada agama. Ilmu yang terpisah daripada petunjuk Allah mungkin mampu melahirkan manusia yang semakin pintar, tetapi dalam masa yang sama boleh menjadikan mereka semakin sombong, tamak dan menyalahgunakan kepintaran untuk merosakkan kehidupan. Sebaliknya, ilmu yang dibina atas asas mengingati Allah SWT akan melahirkan manusia yang semakin tinggi ilmunya, semakin tawaduk akhlaknya dan semakin besar rasa tanggungjawabnya terhadap masyarakat.



Politik Islam juga bermula daripada asas yang sama. Ia tidak bermula dengan perebutan kuasa atau semangat semata-mata. Ia bermula dengan pembinaan manusia. Manusia pula tidak dibina dengan slogan, tetapi dengan ilmu yang sentiasa dipandu oleh wahyu. Apabila ilmu dihubungkan dengan Allah SWT, lahirlah pemimpin yang amanah, masyarakat yang berakhlak dan sebuah tamadun yang bergerak di atas petunjuk-Nya. Inilah asas sebenar perjuangan politik Islam.

DATO’ SRI AMAR D’RAJA MOHD AMAR ABDULLAH

Naib Presiden PAS – HARAKAHDAILY 27/7/2026



Related