Manifesto PN lengkapkan tawaran BN tadbir Negeri Sembilan

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Manifesto Perikatan Nasional (PN) merupakan pelengkap kepada Manifesto Barisan Nasional (BN) dalam membentuk model muafakat untuk mengurus tadbir Negeri Sembilan sekiranya gabungan itu mengambil alih pentadbiran kerajaan negeri.

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