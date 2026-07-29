Manifesto PN lengkapkan tawaran BN tadbir Negeri Sembilan

Manifesto Perikatan Nasional (PN) merupakan pelengkap kepada Manifesto Barisan Nasional (BN) dalam membentuk model muafakat untuk mengurus tadbir Negeri Sembilan sekiranya gabungan itu mengambil alih pentadbiran kerajaan negeri.
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