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Soalan:



Apakah hukum pakai cincin pada jari tengah?

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Jawaban:

Bermula hukum memakai cincin pada jari tengah yang disebut juga dengan jari hantu itu ialah makruh.

Telah diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib r.a. beliau telah berkata:

نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ، قَالَ : فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا

Ertinya: “Telah melarang akan daku oleh Rasulullah sollallahu alaihi wasallam dari aku pakai akan cincin pada kedua jari ini dan ini. Kata beliau: Beliau menunjukkan kepada jari tengah dan jari yang selepasnya.” (Hadis riwayat Imam Muslim)

Dan pada riwayat Imam An-Nasaie:

نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ، وَفِي الْوُسْطَى أَوِ الَّتِي تَلِيهَا

Ertinya: “Telah melarang akan daku oleh Rasulullah sollallahu alaihi wasallam dari memakai pada jariku ini dan iaitu pada jari yang tengah atau jari yang mengiringnya yakni jari telunjuk.” (Kitab Sunan Al-Kubra)

Dan pada riwayat Abu ‘Uwanah:

نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي هَذِهِ، وَهَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى

Ertinya: “Telah melarang akan daku oleh Rasulullah sollallahu alaihi wasallam dari aku memakai cincin pada jari ini dan ini. Dan beliau menunjuk kepada jari telunjuk dan jari tengah.”

Maka hadis-hadis ini menjadi dalil dilarang ke atas kaum lelaki memakai cincin pada jari tengah dan jari telunjuk dan larangannya ialah larangan makruh bukan larangan haram.

Berkata Imam Nawawi:

وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ جَعْلُهُ فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا لِهَذَا الْحَدِيثِ وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ

Ertinya: “Dan dimakruhkan bagi lelaki meletakkan cincin pada jari tengah dan jari yang selepasnya iaitu telunjuk kerana hadis ini dan iaitu makruh tanzih.” (Kitab Syarah Sahih Muslim)

Wallahua’lam. – HARAKAHDAILY 28/7/2026

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