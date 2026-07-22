N9 titik penting gelombang baharu politik negara

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Perikatan Nasional (PN) yakin Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan mampu menjadi titik permulaan gelombang baharu politik negara. Ianya bukan sekadar pertandingan memilih kerajaan negeri, sebaliknya menjadi mukadimah kepada perubahan lebih besar dalam landskap politik negara.

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