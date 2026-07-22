N.11 Lobak ‘pintu’ PAS luaskan perjuangan kepada non-Muslim

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SEREMBAN: Penyertaan PAS di Dewan Undangan Negeri (DUN) N.11 Lobak pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan Ke-16 bukan sekadar usaha menghadapi persaingan politik, sebaliknya menjadi medan untuk membina kekuatan baharu.



Ketua Penerangan Dewan Muslimat PAS Malaysia, Dr Najihatussalehah Ahmad berkata, ia juga peluang kepada PAS memperkukuh khidmat masyarakat serta memperkenalkan perjuangan parti kepada komuniti setempat.

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Menurutnya, setiap gerak kerja dilaksanakan di sini merupakan pelaburan masa hadapan bagi membina hubungan lebih erat bersama rakyat, walaupun hasil perjuangan itu tidak semestinya dapat dicapai dalam tempoh terdekat.

PERIKATAN NASIONAL (PN) meletakkan calon daripada Dewan Himpunan Pendukung PAS (DHPP), P Kumar Paramasivam di kerusi DUN N.11 Lobak itu yang mempunyai ramai penduduk bukan-Islam.

Katanya, penyertaan PAS di kawasan berkenaan adalah sebahagian daripada usaha jangka panjang untuk memperkukuh khidmat kepada masyarakat, selain membina kekuatan baharu di kawasan yang sebelum ini belum diterokai secara menyeluruh.

“Setiap warga yang diziarahi, setiap tangan yang disalam, setiap hati yang disentuh dan setiap ahli baharu yang bersama perjuangan adalah kemenangan yang sebenar.

“Perjuangan PAS tidak diukur hanya dengan bilangan kerusi yang dimenangi, tetapi juga sejauh mana risalah Islam dapat disampaikan dan masyarakat dapat didekati dengan hikmah serta kebajikan,” katanya menerusi kenyataan di laman sosial, hari ini.

Dr Najihatussalehah berkata, pendekatan turun padang dan khidmat masyarakat akan terus diperkasakan bagi memastikan hubungan bersama rakyat di DUN Lobak dapat dibina secara berterusan.

Menurutnya, setiap usaha yang dilakukan di kawasan tersebut adalah sebahagian daripada proses membina keyakinan masyarakat terhadap pendekatan PAS dengan menekankan nilai kebajikan, keprihatinan dan hubungan bersama rakyat.

Katanya, PAS melihat DUN Lobak sebagai satu ruang penting untuk membina kekuatan lebih besar, termasuk membuka peluang kepada kemunculan kepimpinan baharu serta memperluaskan gerak kerja parti ke kawasan sekitar.

“Insya-Allah, DUN Lobak akan menjadi pintu kepada pembinaan kekuatan yang lebih besar, membuka ruang kepada lahirnya kepimpinan baharu dan mengembangkan perjuangan ke kawasan-kawasan sekitar.

“Apa yang ditanam hari ini, mudah-mudahan akan dituai dengan izin Allah pada masa hadapan,” katanya yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Bota, Perak.

Dalam pada itu beliau berkata, pendekatan PAS di Lobak akan terus memberi penekanan kepada usaha mendekati masyarakat secara berhemah dengan mengutamakan nilai kebajikan serta menyampaikan mesej perjuangan parti kepada semua lapisan rakyat.

Menurutnya, penyertaan PAS di kawasan tersebut bukan hanya berorientasikan kemenangan pilihan raya, sebaliknya menjadi medan membina hubungan jangka panjang bersama masyarakat melalui khidmat, pendekatan mesra rakyat dan gerak kerja berterusan.

Beliau berkata, setiap langkah yang diambil di DUN Lobak adalah sebahagian daripada usaha memperkukuh tapak perjuangan parti serta membuka ruang kepada perkembangan gerak kerja PAS pada masa hadapan. – HARAKAHDAILY 22/7/2026

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