Shukri rayu warga Bagan Pinang pilih Ustaz Fatah

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PORT DICKSON: “Harapan daripada saya yang datang jauh daripada Perlis ini agar rakyat Negeri Sembilan khususnya di Dewan Undangan Negeri (DUN) Bagan Pinang dapat memilih Ustaz Fatah Zakaria,” kata mantan Menteri Besar Perlis, Mohd Shukri Ramli.

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Menurut Mohd Shukri, beliau berharap pengundi Bagan Pinang akan terus memberikan mandat kepada Abdul Fatah demi melihat perubahan kepada kekuasaan Melayu Islam di negara ini.

“Kita melihat satu perubahan kepada kekuasaan Melayu Islam dalam negara kita ini,” katanya yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Sanglang.

Beliau berkata demikian ketika hadir memberikan sokongan kepada calon PERIKATAN NASIONAL (PN), Ustaz Abdul Fatah Zakaria pada penamaan calon Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan Ke-16 di Pusat Penamaan Calon di Kompleks Pentadbiran Daerah, di sini, hari ini.

Penamaan calon PRN Negeri Sembilan menyaksikan pertandingan tiga penjuru di DUN N.31 Bagan Pinang melibatkan calon PERIKATAN NASIONAL (PN), Pakatan Harapan (PH) dan BERSATU.

Abdul Fatah Zakaria yang juga bekas Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Bagan Pinang mewakili PN akan dicabar oleh Nasir Raman daripada Pakatan Harapan (PH) serta Sheikh Junaidy Jamaludin daripada BERSATU.

Dalam Pilihan Raya Umum Ke-15 (PRU15) lalu, Abdul Fatah memenangi kerusi DUN Bagan Pinang selepas memperoleh 10,921 undi, menewaskan calon Barisan Nasional (BN), Mohd Najib Isa yang meraih 7,495 undi dengan majoriti sebanyak 3,426 undi.

Calon PN yang juga bekas tentera itu tiba di pusat penamaan calon dengan diiringi Pengerusi PN, Dato’ Seri Ir Dr Ahmad Samsuri Mokhtar bersama beberapa pimpinan PERIKATAN NASIONAL dari seluruh negara.

Turut kelihatan mengiringi calon ialah Ketua Penerangan PN, Tan Sri Annuar Musa dan Ahli Parlimen Tangga Batu, Bakri Jamaludin.

Suasana di luar Pejabat Daerah Port Dickson turut dipenuhi penyokong parti yang hadir bagi memberikan sokongan kepada calon masing-masing sebelum berlangsungnya proses penamaan calon bagi semua lima kerusi DUN di bawah Parlimen Port Dickson.

Sebelum ini, pada Rabu, Pengerusi BN Negeri Sembilan, Dato’ Seri Mohamad Hasan mengumumkan BN akan bertanding di 25 daripada keseluruhan 36 kerusi DUN.

Keesokan harinya pula, Dr Ahmad Samsuri mengumumkan gabungan itu akan bertanding di baki 11 kerusi DUN, sekali gus memuktamadkan agihan kerusi antara kedua-dua gabungan bagi menghadapi PRN itu. – HARAKAHDAILY 18/7/2026

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