Penyokong PN beri isyarat untuk pertahan Paroi

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REMBAU: Semangat penyokong PERIKATAN NASIONAL (PN) mengiringi calon Dewan Undangan Negeri (DUN) N.25 Paroi, Kamarol Ridzuan Mohd Zain ketika hadir menjalani proses penamaan calon Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan di Dewan Seri Rembau, hari ini.



Kehadiran kira-kira 1,000 penyokong sejak awal pagi memenuhi pekarangan pusat penamaan calon dengan mengenakan pakaian rasmi parti, membawa sepanduk serta mengibarkan bendera PN sebagai tanda sokongan kepada penyandang kerusi DUN N.25 Paroi itu.



Suasana penuh semangat tersebut turut diserikan dengan kehadiran Timbalan Presiden PAS, Dato’ Sri Tuan Ibrahim Tuan Man dan Menteri Besar Kelantan, Dato’ Panglima Perang Mohd Nassuruddin Daud bersama barisan kepimpinan parti yang hadir memberikan sokongan kepada calon PN berkenaan.



Proses penamaan calon yang berlangsung hari ini berjalan lancar dan teratur sebelum Pegawai Pengurus Pilihan Raya mengesahkan Kamarol Ridzuan sebagai salah seorang calon yang bakal mempertahankan kerusi dalam saingan tiga penjuru pada PRN Negeri Sembilan Ke-16 ini.



Bagi saingan tersebut, Kamarol Ridzuan yang mewakili PN akan berdepan calon Pakatan Harapan (PH), Ahmad Shahir Mohd Shah serta calon BERSATU, Mohd Nazree Mohd Yunus bagi merebut sokongan pengundi di kawasan berkenaan.



Beliau turut mendapat sokongan pencalonan daripada Muhammad Irsyaduddin Mohd Fadzil sebagai pencadang, manakala Abu Bakar Ujang bertindak sebagai penyokong.



Menurut Kamarol Ridzuan, pencalonan kali ini membawa amanah besar untuk meneruskan khidmat kepada masyarakat Paroi yang telah memberikan kepercayaan kepadanya hampir tiga tahun lalu.



Katanya, pengalaman sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Paroi memberi ruang kepadanya memahami secara lebih dekat isu, cabaran serta keperluan rakyat khususnya berkaitan kebajikan, pembangunan kawasan dan kesejahteraan penduduk.



“Pengalaman sebagai ADUN memberi peluang kepada saya mendengar sendiri suara rakyat dan memahami keperluan mereka. Insya-Allah, saya akan terus berusaha membawa agenda kebajikan serta pembangunan demi kesejahteraan penduduk Paroi sekiranya diberikan mandat sekali lagi,” katanya.



Beliau dalam masa sama menzahirkan penghargaan kepada pimpinan parti, jentera pilihan raya serta penyokong yang hadir memberikan sokongan sepanjang proses penamaan calon berlangsung.



Menurutnya, sokongan tersebut menjadi suntikan semangat untuk beliau meneruskan perjuangan menawarkan khidmat terbaik kepada rakyat Paroi.



“Ini bukan sekadar pertandingan politik, tetapi satu amanah untuk memastikan suara rakyat terus dibawa dan kebajikan mereka diberi perhatian,” katanya.



Mengulas mengenai kempen pilihan raya yang bakal bermula, Kamarol Ridzuan menyeru semua calon serta penyokong supaya memastikan perjalanan PRN Negeri Sembilan berlangsung dalam suasana matang, berhemah dan menghormati prinsip demokrasi.



Katanya, rakyat perlu diberikan ruang untuk membuat penilaian berdasarkan rekod perkhidmatan, kemampuan serta tawaran yang dibawa oleh setiap calon bertanding.



Sementara itu, suasana di luar pusat penamaan calon kekal terkawal apabila penyokong semua pihak mematuhi arahan pihak berkuasa dan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) sepanjang proses berlangsung.



Terdahulu, SPR menetapkan tarikh pengundian awal bagi PRN Negeri Sembilan pada 28 Julai, manakala hari pengundian ditetapkan pada 1 Ogos, selepas DUN dibubarkan pada 5 Jun lalu setelah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir.



Berdasarkan statistik SPR, sebanyak 889,490 pemilih layak mengundi pada PRN kali ini yang terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. – HARAKAHDAILY 18/7/2026

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