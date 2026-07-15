PRN N9: PAS utama agenda perkasakan Melayu-Islam

Harakah 3012
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Presiden PAS, Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang mengesahkan perbincangan kerjasama dengan Umno bagi menghadapi Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan sedang berjalan dan berada pada tahap sangat positif.

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