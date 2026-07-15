PRN N9: PAS utama agenda perkasakan Melayu-Islam

Presiden PAS, Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang mengesahkan perbincangan kerjasama dengan Umno bagi menghadapi Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan sedang berjalan dan berada pada tahap sangat positif.
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