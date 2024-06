Amerika Syarikat senarai hitam Brunei, Sudan

- Advertisement -

WASHINGTON: Amerika Syarikat menambah Brunei dan Sudan ke dalam senarai hitam pemerdagangan manusia sambil memberi amaran bahawa teknologi memburukkan lagi apa yang dilabelkannya sebagai ‘wabak’ yang menjejaskan berjuta-juta orang di seluruh dunia.



Dalam laporan tahunannya, Jabatan Negara AS menambahkan kedua-dua negara tersebut ke dalam senarai hitam ‘Tahap 3’ negara yang tidak melakukan tindakan yang mencukupi terhadap pemerdagangan manusia dan boleh dikenakan sekatan AS atau pengurangan bantuan.



“Brunei yang merupakan rakan kongsi AS sebagai sebahagian daripada blok Asean sebelum ini tidak mensabitkan mana-mana penyeludup untuk ketujuh tahun berturut-turut dan berkemungkinan mendakwa atau menghantar pulang beberapa mangsa yang memerlukan bantuan,” kata Jabatan Negara AS dalam satu kenyataan pada Isnin, waktu tempatan, lapor Reuters.

- Advertisement -

“Kerajaan pemerintahan beraja yang kaya dengan sumber minyak itu juga ‘menyiarkan usaha untuk menangkap ‘pekerja yang melarikan diri’, merotan sebahagian daripada mereka yang ditangkap,” kata laporan itu.

Brunei secara amnya mempunyai hubungan baik dengan AS, walaupun negara majoriti Islam itu menghadapi kritikan kerana mengekalkan hukuman mati dalam buku perundangan, jika tidak dalam amalan, untuk kegiatan homoseksual.

Sudan pula jatuh dari tahun sebelumnya dalam ranking berkenaan apabila negara itu telah mengalami perang dalaman yang dahsyat.

“Kami menilai dasar atau corak pemerdagangan (oleh) kerajaan Sudan kerana ia berkaitan dengan pengambilan askar kanak-kanak,” kata Duta besar AS yang bertanggungjawab terhadap pemerdagangan manusia, Cindy Dyer kepada pemberita.

Kebanyakan negara dalam senarai hitam Tahap 3 mempunyai hubungan buruk dengan Amerika Syarikat, termasuk China, Rusia dan Venezuela.

Terdahulu, AS mengeluarkan Algeria daripada senarai tersebut, menyatakan negara itu telah ‘membuat usaha penting’ merujuk menunjuk kepada undang-undang antipemerdagangan yang baharu dan tiga kali ganda pendakwaan terhadap pesalah yang didakwa.

Mesir dan Afrika Selatan pula telah dikeluarkan daripada senarai pemerhatian, yang membawa ancaman untuk menurunkan taraf ke Tahap 3 tanpa penambahbaikan.

“Vietnam yang hanya dua tahun lalu berada di kedudukan paling bawah di Tahap 3 bagaimanapun telah dinaik taraf susulan tindakan penyiasatan dan pendakwaan yang semakin meningkat, serta bantuan yang lebih besar kepada mangsa pemerdagangan manusia,” ujar Dyer.

Laporan itu menyebut Mesir lebih daripada dua kali ganda pendakwaan terhadap dakwaan pemerdagangan manusia dan pegawai pendakwa yang dituduh bersubahat.

Afrika Selatan juga dikreditkan dengan peningkatan pendakwaan dan dengan menubuhkan lebih banyak tempat perlindungan untuk mangsa.

Walaupun terdapat beberapa penambahbaikan, laporan itu memberi amaran bahawa pemerdagangan manusia kekal sebagai masalah utama di seluruh dunia, menganggarkan bahawa 27 juta orang di seluruh dunia dieksploitasi untuk buruh, seks atau perkhidmatan.

Laporan itu menyerlahkan peranan teknologi, mengatakan ia memudahkan penyeludup untuk menyeberangi sempadan.

Terdahulu, Setiausaha Negara Antony Blinken, membentangkan laporan itu, menunjukkan peningkatan dalam penipuan siber yang memikat orang yang dipaksa bekerja.

Namun, beliau juga menampilkan usaha kumpulan-kumpulan bukan kerajaan, termasuk melalui kecerdasan buatan, untuk membasmi pemerdagangan.

“Sesetengah daripada teknologi yang sama ini boleh digunakan untuk mendedahkan dan mengganggu pemerdagangan dan boleh membantu kami memastikan penjenayah bertanggungjawab dengan lebih baik,” katanya. – Agensi/– HARAKAHDAILY 24/6/2024