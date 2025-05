Ruyung sudah dipecahkan, kini masa mendayung sendiri

- Advertisement -

KUALA TERENGGANU: Kecemerlangan akademik bukan hanya diukur melalui keputusan peperiksaan, tetapi juga pada keupayaan pelajar meneruskan perjalanan dengan daya tahan dan semangat yang kental.

- Advertisement -

Menteri Besar, Dato’ Seri Ir Dr Ahmad Samsuri Mokhtar mengingatkan para pelajar kejayaan hari ini hanyalah satu permulaan kepada perjalanan yang lebih mencabar, terutama dalam dunia pengajian tinggi dan kerjaya.

“Hari ini semua membuktikan, bahawa ruyung telah dipecahkan untuk mendapat sagunya, usaha telah membuahkan hasilnya. Seperti juga kata kiasan ‘Pengayuh sayang dibasahkan, sampan tidak akan sampai ke seberang’.

“Pesanan saya kepada semua anak-anak, perkara penting mesti diingat, bahawa perjalanan 4 hingga 6 tahun anda yang akan datang ini masih berliku dan akan penuh dengan cabaran. Ada manis dan pahitnya, ada mudah dan ada yang sukar.

“Paling utama perjalanan anda semua masih panjang dan ini bukanlah untuk orang yang lemah iman dan semangatnya. Perjalanan di hadapan adalah satu survival, bukan sahaja ‘survival of the fittest’ dan bukan semata ‘fittest of your physical built’, tetapi ‘the fittest of mind and soul’.

“Ingatlah, bahawa dunia di luar sana, adalah umpama lautan ombak di musim bergelora, ada bahaya ikan dan obor ganas yang menanti, ada ribut mendatang. Kadangkala pula tiada ombak dan ribut, tetapi perahu pula berlubang dan dimasuki air.

“Cuaca pula tidak senantiasa cerah dan tidak menyebelahi kita setiap masa. Cabaran akan terus menekan kita semua dan perjalanan pembelajaran ini bukanlah mengenai berapa banyak tekanan yang kita alami, bukan mengenai berapa kuatnya ujian terpaksa kita tempuhi.

“Atau berapa banyak air mata kita keluar atau berapa banyak duit dibelanjakan atau betapa payahnya jalan di depan. Tetapi ianya adalah mengenai siapa di kalangan kita yang mampu kekal bangun dan berdiri, setelah berdepan dengan berbagai cabaran mendatang.

“Mereka yang berjaya, pada hari ini dan esok, adalah mereka yang meneruskan perjalanan dengan penuh keyakinan diri masing-masing,” katanya dalam Majlis Anugerah Pingat Emas Yayasan Terengganu Kali Ke-44, di Pusat Konvensyen, Taman Tamadun Islam (TTI) di sini semalam.

Majlis anjuran Yayasan Terengganu itu meraikan pelajar cemerlang SPM, STPM dan STAM, Anugerah Sarjana Terengganu, tahun 2025 yang menunjukkan prestasi membanggakan.

Beliau berkata, di peringkat pengajian tinggi, pelajar akan berdepan dengan pelbagai cabaran termasuk bebanan akademik, suasana pembelajaran yang berbeza serta tekanan sosial dan emosi.

“Saya pernah menjadi pensyarah. Saya faham ada subjek yang memang sukar, ada tekanan masa, ada juga suara-suara dari senior yang boleh melemahkan semangat. Tetapi semuanya bergantung pada kekuatan dalaman kita,” jelasnya.

Beliau turut meluahkan kebimbangan terhadap gejala ‘krisis ketahanan mental’ yang menurutnya semakin ketara dalam kalangan generasi muda masa kini, menyebabkan ramai mudah mengalah apabila berdepan tekanan.

“Cabaran yang sedang kita hadapi dan inilah juga yang disebut oleh beberapa syarikat multinasional dan antarabangsa ketika mereka bertemu saya di berbagai kesempatan, termasuklah juga di negara luar dan hal ini saya gelarkannya sebagai kita berdepan dengan krisis ketahanan mental yang semakin pudar atas pelbagai faktor.

“Maka lahirlah kalangan yang mudah koyak perasaannya, senang terguris dan tentunya memberi kesan yang tidak kurang hebatnya kepada negeri dan negara kita,” ujarnya. – HARAKAHDAILY 6/5/2025

Berita ini lebih mudah dan cepat dibaca di aplikasi Harakahdaily. Muat turun sekarang!



Sertai saluran WhatsApp Harakahdaily untuk mendapatkan perkembangan berita terkini!

Related