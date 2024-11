‘Jangan sampai syarikat korporat menjadi kerajaan’

- Advertisement -

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri hendaklah dengan tegas menolak seandainya ditawarkan sebarang bentuk tajaan, imbuhan dan bayaran pihak swasta berkait urusan perjalanan dan penginapan rasmi, termasuk kediaman dan kenderaan peribadi.



Ahli Parlimen Bachok, Mohd Syahir Che Sulaiman berkata, sewajarnya segala urusan rasmi Perdana Menteri bersama Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI) serta Wisma Putra hendaklah dibiayai secara telus melalui saluran kewangan rasmi.



“(Iaitu) Menggunakan segala peruntukan daripada ‘Kumpulan Wang Yang Disatukan’ yang telah diluluskan. Janganlah sampai Ekonomi Madani menjerumuskan negara ke tahap ‘penguasaan korporat’ seperti yang pernah diungkapkan oleh Jim Hightower.



“(Dia menyebut) “The corporations don’t have to lobby the government anymore. They are the government.” (Syarikat korporat tidak perlu lagi melobi kerajaan, (kerana) mereka adalah kerajaan),” tegurnya yang juga Setiausaha Politik Presiden PAS.



Menurut beliau, tindakan menerima tajaan syarikat swasta untuk urusan lawatan rasmi membuka ruang kepada konflik kepentingan dan menjejaskan integriti pentadbiran kerajaan, khususnya Perdana Menteri dan ‘air muka’ Pakatan Harapan.



Katanya, tindakan itu juga mencetuskan persepsi negatif bahawa setiap keputusan dan pendirian rasmi kerajaan boleh dipengaruhi pihak penaja atau pelobi berkepentingan, sekali gus menghakis keyakinan rakyat dan komuniti antarabangsa terhadap kerajaan.



Amalan ini ujarnya, turut memberi teladan buruk kepada penjawat awam di mana jelas melanggari etika dan pekeliling perlu dipatuhi, apatah lagi Perdana Menteri merupakan ‘orang nombor satu’ dalam kerajaan yang perlu menunjukkan teladan.



Malah tegasnya, amalan ini berpotensi mencambahkan kronisme, nepotisme dan korupsi dalam negara, di samping boleh membenihkan amalan ‘tajaan pelobi’ terhadap pentadbiran, kewangan, dan diplomasi kerajaan – barah rasuah yang perlu dihentikan.



Syahir merakam tahniah kepada pasukan MITI dan Wisma Putra di mana setelah jauh rombongan tersebut berkelana merentas benua, kepulangan Perdana Menteri cuba disambut umpama ‘wira’ yang dijulang di mata dunia.



“Walaupun pulang dengan angka pelaburan dan pasaran eksport berbilion ringgit, rakyat lebih mendambakan limpahan ekonomi dan ‘keberhasilan’ sebenar kepada negara. Namun lawatan Perdana Menteri kali ini lebih mengundang kritikan berbanding pujian.



“Peribahasa lama, ‘Jauh perjalanan, luas pengalaman’. Peribahasa baharu, ‘Jauh perjalanan, luas pembayaran’,” ujarnya mengulas polemik terbaharu yang timbul berkaitan kos perjalanan Dato’ Seri Anwar Ibrahim ke luar negara.



Ketimbang asal disebut 70 hingga 80 peratus kos ditanggung syarikat swasta yang mengikuti rombongan, terkini Menteri Komunikasi tampil memaklumkan jumlah kos penerbangan sewaan khas pesawat Malaysia Airlines jenis Airbus A350 adalah sebanyak RM6.1 juta.



“Kos yang telah dibiayai oleh kerajaan Malaysia untuk delegasi rasmi berjumlah RM1.6 juta bersamaan dengan 27 peratus daripada kos keseluruhan. Manakala, delegasi perniagaan membayar 73 peratus daripada jumlah tersebut iaitu RM4.5 juta,” ujarnya.



Kesali Syahir, polemik itu timbul dengan polemik terdahulu berkait jawapan “Yes” terhadap soalan berkenaan hak regim haram Israel untuk wujud dan hak penjenayah genosid untuk mempertahankan diri walaupun pencerahan telah diberikan.



“Sayugia dipertegaskan, integriti berhak untuk wujud, dan berhak untuk dipertahankan. Justeru pasukan SPRM (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia) dan Jabatan Audit Negara hendaklah dipersilakan untuk menyemak dan menyiasat, tanpa prejudis dan sekatan.



“Semoga Allah selamatkan Malaysia,” ujar beliau yang juga Penolong Setiausaha Agung PAS dan Ketua Portfolio Ekonomi Perikatan Nasional (PN). – HARAKAHDAILY 22/11/2024

