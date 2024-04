Protes pro-Palestin merebak di universiti seluruh Amerika

- Advertisement -

TEHRAN: Jurucakap Kementerian Luar Iran, Nasser Kan’ani berkata bahawa dunia menuntut dihentikan jenayah genosid penduduk Palestin di Semenanjung Gaza walaupun dengan kehendak jahat yang masih meluap-luap Israel dan penyokongnya.



Di sebalik kehendak pegawai rejim Israel yang bersifat palsu dan pengganas, dunia kini bertekad untuk menghentikan jenayah perang di Gaza dan Tebing Barat, tulis Kan’ani pada di platform X miliknya pada hari ini, Khamis (25 April).

“Dunia kini menuntut perbicaraan penjenayah oleh mahkamah antarabangsa yang kompeten,” kata diplomat kanan Iran itu.

Beliau merujuk kepada kemarahan yang terus membuak-buak di kampus universiti di seluruh Amerika Syarikat terhadap perang genosid Israel yang berterusan di Gaza, kini sudah melebihi 200 hari.

Sebanyak 31 organisasi pelajar Harvard pada hari ini, Rabu (24 April), waktu tempatan telah melaungkan protes pro-Palestin mereka bahawa Zionis Israel ‘bertanggungjawab sepenuhnya atas semua keganasan yang berlaku’, dan serangan oleh pejuang Islam Hamas (ke atas Israel pada 7 Oktober 2023) tidak berlaku begitu sahaja tanpa sebab di sebaliknya’.

Sekumpulan 31 organisasi Universiti Harvard telah meletakkan kesalahan kepada Israel atas serangan mengejut Hamas pada 7 Oktober 2023. (FOTO: Twitter/@HarvardPSC)

Mengeluarkan Kenyataan Bersama oleh Harvard Palestine Solidarity Groups on the Situation in Palestine, organisasi itu berkata, Israel telah memaksa rakyat Palestin untuk tinggal di ‘penjara terbuka selama lebih dua dekad’ di Gaza dan Tebing Barat, lapor Arab News.

Kenyataan itu menambah: “Rejim apartheid adalah satu-satunya yang harus dipersalahkan. Keganasan Israel telah menstrukturkan setiap aspek kewujudan Palestin selama 75 tahun.

“Daripada rampasan tanah yang sistematik kepada serangan udara rutin, penahanan sewenang-wenangnya, pusat pemeriksaan tentera, pemisahan keluarga secara paksa, dan pembunuhan yang disasarkan.”

Protes pro-Palestin yang bermula minggu lalu di Universiti Columbia kini telah merebak ke beberapa universiti lain termasuk Unversiti Harvard, Texas, Brown dan California Selatan.

Papan tanda yang berbunyi, “Selamat Datang ke Universiti Rakyat untuk Palestin” ditunjukkan tepat di luar perkhemahan, di kampus Universiti Columbia, pada hari ini, Rabu, 24 April 2024, waktu tempatan di New York City. (FOTIO: USA Today)

Pelajar-pelajar di beberapa universiti berprestij AS yang lain juga memulakan aksi ‘duduk’ berkumpulan mereka dengan memasang khemah pada hari ini, Rabu (24 April), waktu tempatan sebagai protes terhadap pembunuhan beramai-ramai Israel yang berterusan di Gaza.

Gerombolan pelajar dari Universiti Brown di Pulau Rhodes dan Universiti California Selatan (USC) turut menyertai universiti lain, termasuk Columbia, untuk menyeru gencatan senjata di Gaza.

Di Universiti Texas, berpuluh-puluh polis tempatan dan askar negeri berbaris untuk menghalang pelajar daripada berarak di dalam kampus, akhirnya menyaksikan pertempuran dengan penunjuk perasaan dan beberapa orang ditahan.

Pada hari ini, Rabu (24 April), waktu tempatan, Kolej Emerson di Boston mendakwa penunjuk perasaan pro-Palestin di pusat bandar itu bahawa mereka melanggar undang-undang bandar dengan menduduki Boylston Place dan mengubahnya menjadi bandar khemah.

Pelajar Kolej Emerson di Boston membentuk pagar halangan ketika membuat tunjuk perasaan pro-Palestin pada hari ini, 24 April 2024, waktu tempatan sebelum bertempur dengan pihak polis yang menahan sebahagian daripada mereka. (FOTO: Biston,Globe)

Kolej itu mengeluarkan amaran kepada pelajar bahawa polis mempunyai hak untuk bertindak balas. Walaupun begitu, pelajar tidak berputus asa dan terus memasang bendera dan papan tanda Palestin, berikrar mereka tidak akan beredar.

Sehubungan itu, dalam sekelip mata pihak polus mula membuat tangkapan, dengan laporan menyebut jumlah itu mencecah lebih 40 orang.

Akhbar Kolej Emerson, The Berkeley Beacon, melaporkan bahawa sekurang-kurangnya 41 orang telah ditangkap. Sebuah kumpulan yang dipanggil Emerson Students for Justice in Palestine pula mendakwa lebih 100 tangkapan telah dibuat.

Universiti Harvard di Massachusetts juga telah mengehadkan akses ke kampusnya dan memerlukan permit untuk mendirikan khemah, tetapi penunjuk perasaan tekad dan nekad mendirikan 14 khemah pada hari ini, Rabu (24 April), waktu tempatan, sebagai tanda protes pro-Palestin. – Agensi – HARAKAHDAILY 25/4/2024