Statistik negara berasas kejujuran, jaga obligasi rahsia

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KUALA LUMPUR: Rang Undang-Undang (RUU) Statistik 2026 disifatkan sebagai pembaharuan positif untuk memperkukuh tadbir urus negara serta meletakkan Malaysia setanding negara maju, namun pelaksanaannya perlu menjamin ketepatan, integriti dan keselamatan data rakyat serta negara.

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Ahli Dewan Negara, Senator Ustaz Musoddak Ahmad menyatakan sokongan terhadap usaha menggantikan Akta Perangkaan 1965 atau Akta 415 yang telah berkuat kuasa lebih 60 tahun.

Menurut beliau, pindaan itu penting bagi membolehkan institusi statistik negara bergerak lebih maju dan berkesan, khususnya dalam memperuntukkan fungsi Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), penubuhan Majlis Statistik Negara serta aspek pengumpulan, penerbitan dan komunikasi data.

Beliau bagaimanapun membangkitkan beberapa perkara untuk perhatian Ahli Dewan dan kementerian, melibatkan Fasal 5, Fasal 12 dan Fasal 15 RUU tersebut.

DOSM sebagai repositori data negara

Menyentuh Fasal 5(1)(a), Musoddak berkata peruntukan menjadikan DOSM sebagai pusat repositori data dan statistik merupakan tanggungjawab besar dalam membina sebuah badan yang berintegriti serta dipercayai.

Katanya, kepercayaan terhadap data kerajaan penting bagi memastikan setiap dasar tidak dipengaruhi unsur atau pihak luar yang berniat jahat untuk memanipulasi maklumat.

Beliau merujuk dakwaan pada Jun lalu oleh Nor Azizah, seorang aktivis Rohingya, bahawa lebih 2,000 kanak-kanak Rohingya ditempatkan di pusat tahanan imigresen dan membesar dalam tahanan.

“Ini merupakan satu dakwaan yang tidak berasas, dalam masa yang sama menjejaskan dan mencemar maruah dan kedaulatan negara kita,” kata beliau yang mewakili Kedah ketika membahaskan RUU berkenaan di Dewan Negara, semalam.

Sehubungan itu, beliau mahu statistik yang tidak dikategorikan sebagai rahsia dan yang mampu menaikkan imej negara diterbitkan secara lebih jelas serta mudah dicapai oleh masyarakat dunia, bagi mengelakkan manipulasi dan fitnah terhadap Malaysia.

Metodologi statistik perlu telus

Mengenai Fasal 5(1)(d) yang memberi fungsi kepada DOSM untuk membangunkan serta menetapkan standard dan tatacara statistik, beliau menegaskan statistik memainkan peranan besar dalam pembentukan dasar, penciptaan naratif kerajaan, ekonomi, pelaburan dan kesejahteraan rakyat.

Justeru katanya, statistik mesti berasaskan kejujuran dan kebenaran serta dijauhkan daripada manipulasi kerana ketidakjujuran boleh membawa kemusnahan kepada negara.

Beliau turut merujuk kenyataan Perdana Menteri pada 29 April 2026 bahawa kemiskinan tegar di Selangor telah dinoktahkan, yang menzahirkan kebimbangan Sultan Selangor.

“Berdasarkan rekod Lembaga Zakat Selangor, masih ada lagi 14,000 keluarga fakir dan miskin di Selangor yang direkodkan tahun lalu,” jelas beliau yang juga Setiausaha Perhubungan PAS Kedah.

Beliau berkata, kesilapan dalam penyediaan atau pentafsiran statistik akhirnya akan memberi kesan paling besar kepada rakyat, terutama golongan yang benar-benar memerlukan bantuan.

Beliau mempersoalkan metodologi, standard dan kriteria digunakan DOSM bagi menghasilkan statistik tepat, berintegriti serta dapat menjadi asas dasar yang benar-benar memberi manfaat kepada rakyat.

Keyakinan rakyat terhadap bancian

Bagi Fasal 12 berhubung arahan mengemukakan data, Musoddak berkata, kuasa Ketua Perangkawan untuk mengarahkan mana-mana individu menyerahkan data melalui notis bertulis yang sah perlu dilaksanakan secara munasabah dan berkadar.

Walaupun ia melibatkan hak individu kerana kegagalan memberikan maklumat boleh dikenakan penalti, beliau berpandangan langkah itu perlu untuk memperoleh data tepat, mengelakkan dasar kerajaan tersasar dan menjimatkan wang kerajaan.

Beliau mengimbas Operasi Banci Penduduk 2020 yang dijalankan secara besar-besaran sebelum pandemik COVID-19, apabila terdapat individu enggan atau melarikan diri daripada memberikan maklumat kepada DOSM.

Antara puncanya, kata beliau, ialah kebimbangan terhadap kebocoran maklumat, ketakutan terhadap kehadiran orang tidak dikenali yang disangka penyamun, salah faham berkaitan cukai, sikap tidak peduli dan kewujudan pendatang asing tanpa izin.

Dalam celahan, Senator Datuk Edward Linggu Bukut mencadangkan kerajaan menyediakan panduan serta mekanisme yang boleh menghilangkan keraguan pemilik rumah, khususnya dalam suasana ancaman penipuan atau scammer.

Musoddak bersetuju agar kerajaan menilai semula kaedah bancian dari rumah ke rumah dan memperkemaskan mekanisme bagi mengatasi kebimbangan rakyat, terutama penduduk kampung.

Hukuman bocor data strategik perlu lebih berat

Menyentuh Fasal 15 mengenai obligasi kerahsiaan, beliau berkata data sensitif, strategik, ketenteraan, pertahanan dan keselamatan negara mesti dipelihara kerana kebocorannya boleh membawa bencana kepada kedaulatan negara.

Antara data yang perlu dirahsiakan termasuk bilangan anggota tentera tetap dan simpanan, kapal tentera laut serta aset strategik pertahanan negara.

Namun, beliau menganggap hukuman di bawah Fasal 15(2), iaitu denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya, tidak munasabah bagi kes kebocoran data strategik negara.

“Saya mencadangkan kementerian memperincikan kategori rahsia dan menetapkan hukuman lebih berat bagi kebocoran maklumat besar serta hukuman lebih ringan bagi kesalahan kecil,” katanya.

Pada asasnya, beliau menyokong RUU Statistik 2026 kerana ia wajar memodenkan sistem statistik negara agar lebih cekap, berwibawa dan memenuhi tuntutan era digital. – HARAKAHDAILY 5/8/2026

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