Statistik mesti bebas persepsi campur tangan politik

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KUALA LUMPUR: “Statistik negara mestilah bebas daripada sebarang persepsi campur tangan politik kerana pelabur, penyelidik dan rakyat hanya akan yakin sekiranya proses penyediaannya bebas, telus dan profesional,” demikian penegasan Senator Dr Wan Martina Wan Yusoff.

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Menurut Ahli Dewan Negara itu, ia bertujuan menggantikan Akta Perangkaan 1965 setelah lebih 60 tahun menjadi tunjang sistem statistik negara.

Beliau pada prinsipnya menyokong usaha kerajaan memodenkan sistem statistik negara seiring perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), analitik data raya dan keperluan dasar awam yang semakin bergantung kepada data tepat serta boleh dipercayai.

Namun katanya, pengembangan kuasa mengumpul, menyimpan dan mengurus data rakyat mesti berjalan seiring pengukuhan kebebasan institusi, perlindungan privasi, ketelusan dan akauntabiliti.

“Statistik bukan semata-mata angka, sebaliknya asas pembentukan dasar, perancangan pembangunan, penyediaan belanjawan dan penyaluran bantuan rakyat.

“Juga penentuan kadar kemiskinan, pengukuran inflasi, peluang pekerjaan dan hala tuju ekonomi negara,” ujar Wan Martina ketika membahaskan Rang Undang-undang (RUU) Statistik 2026 di Dewan Negara, semalam.

Skop repositori data dan keselamatan siber

Dr Wan Martina membangkitkan kebimbangan terhadap fungsi baharu Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) sebagai pusat repositori data dan statistik negara yang meliputi data sosial, ekonomi, alam sekitar serta bidang berkaitan, termasuk data pentadbiran daripada kementerian dan agensi kerajaan.

Beliau mempersoalkan sejauh mana skop itu boleh berkembang pada masa hadapan, khususnya maksud frasa ‘bidang-bidang lain yang berkaitan’ yang dianggap terlalu umum dan berpotensi membuka ruang peluasan kuasa tanpa kelulusan Parlimen.

Turut dimintanya agar kementerian menjelaskan penyelarasan RUU itu dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, termasuk sama ada rakyat akan dimaklumkan apabila data yang dikumpulkan oleh satu agensi kerajaan dikongsi dengan DOSM.

“Apakah standard keselamatan siber yang akan digunakan? Adakah audit keselamatan siber akan diwajibkan? Berapa lamakah data akan disimpan dan bilakah data tersebut akan dipadamkan? Siapakah yang bertanggungjawab sekiranya berlaku kebocoran data?” soalnya.

Walaupun RUU itu melarang penggunaan data bagi tujuan percukaian dan mengekalkan kerahsiaan identiti responden, beliau menegaskan perlindungan tersebut perlu disokong sistem keselamatan yang benar-benar kukuh.

Kebebasan institusi dan semak imbang

Beliau turut mempertikai komposisi Majlis Statistik Negara yang akan dipengerusikan Perdana Menteri serta hampir keseluruhan anggotanya daripada pentadbiran kerajaan.

Menurutnya, kerajaan perlu menjelaskan ketiadaan wakil universiti, badan profesional statistik, industri, masyarakat sivil dan kerajaan negeri dalam majlis tersebut.

Beliau merujuk United Kingdom yang memantau statistik rasmi menerusi badan bebas, manakala Australia dan New Zealand memberi penekanan tinggi terhadap kebebasan profesional Ketua Perangkawan.

Justeru, beliau meminta jaminan bahawa statistik berkaitan inflasi, kemiskinan, guna tenaga, Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dan indikator ekonomi lain kekal bebas daripada pengaruh politik, selain mencadangkan penerimaan pakai United Nations Fundamental Principles of Official Statistics sebagai panduan utama pelaksanaan akta.

Wan Martina juga mempersoalkan kuasa luas Ketua Perangkawan untuk mengarahkan individu atau organisasi mengemukakan data tanpa mekanisme rayuan atau tribunal bebas.

Katanya, jika sesuatu arahan dianggap tidak munasabah atau melibatkan data terlalu sensitif, pihak berkenaan perlu mempunyai saluran adil untuk mencabar keputusan pentadbiran itu.

Ketelusan, audit dan pelantikan

Menyentuh perlindungan undang-undang kepada pegawai, beliau meminta penjelasan sama ada perlindungan itu masih terpakai jika berlaku kecuaian hingga menyebabkan kebocoran data berskala besar.

Beliau turut mencadangkan mekanisme audit bebas dan pelaporan insiden keselamatan data kepada Parlimen supaya perlindungan pegawai tidak mengurangkan akauntabiliti kepada rakyat.

Selain itu, laporan tahunan Majlis Statistik Negara, keputusan dasar dan syor utama perlu dibentangkan atau diterbitkan kepada umum bagi membina keyakinan awam.

Beliau juga membangkitkan Fasal 18 yang memberi kuasa kepada Menteri membuat peraturan, serta Fasal 19 yang membolehkan Ketua Perangkawan mengeluarkan arahan dan garis panduan.

Menurutnya, semua peraturan penting perlu dibentangkan di Parlimen agar fungsi semak dan imbang tidak terhakis melalui arahan pentadbiran.

Menghargai syarat akademik dan pengalaman tinggi bagi jawatan Ketua Perangkawan, beliau mencadangkan proses pelantikan turut diteliti Jawatankuasa Pilihan Parlimen.

Beliau turut mahu jadual tetap penerbitan statistik utama negara ditetapkan lebih awal, Dasar Open Government Data diperluas bagi data tidak sulit dan audit bebas terhadap metodologi statistik diwujudkan.

“Kadar penalti dalam RUU itu juga perlu dikaji semula, memandangkan satu kebocoran data digital boleh menjejaskan jutaan rakyat dan perlu dibandingkan dengan undang-undang negara maju serta piawaian antarabangsa,” ujarnya.

Dr Wan Martina juga membawa maksud Surah al-Hujurat ayat 6 bahawa setiap berita perlu diselidiki dengan teliti.

“Statistik berintegriti akan melahirkan dasar berintegriti dan RUU itu perlu menjadi instrumen memperkukuh tadbir urus, keyakinan rakyat serta negara yang berpandukan data sahih, telus dan berwibawa,” katanya. – HARAKAHDAILY 5/8/2026

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