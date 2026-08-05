Statistik bukan hanya angka tetapi jadi kompas negara

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KUALA LUMPUR: Kedudukan Jabatan Statistik Malaysia (JSM) di bawah Kementerian Ekonomi perlu diteliti semula bagi memastikan kebebasan, integriti dan kredibiliti statistik rasmi negara tidak dipersoalkan.

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Senator Che Alias Hamid berkata, statistik rasmi bukan sekadar himpunan angka, sebaliknya menjadi kompas ekonomi dan sosial negara yang mendasari penyediaan belanjawan, penggubalan dasar, pengukuran kemiskinan, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi serta penyaluran bantuan kepada rakyat.

“Justeru itu, kredibiliti statistik negara mestilah bebas daripada sebarang persepsi campur tangan politik,” katanya ketika membahaskan Rang Undang-undang Statistik 2026 di Dewan Negara, semalam.

Bebas persepsi konflik kepentingan

Ahli Dewan Negara itu berkata, walaupun rang undang-undang itu memperkukuhkan fungsi JSM, kedudukannya di bawah kementerian yang turut merangka serta menilai prestasi dasar ekonomi negara boleh menimbulkan persepsi konflik kepentingan.

Keadaan itu katanya, boleh mencetuskan persoalan sama ada agensi menyokong penilaian prestasi kerajaan benar-benar bebas daripada pihak yang dinilai.

Beliau mengalu-alukan syarat kelayakan Ketua Perangkawan di bawah Fasal 4(2), namun menegaskan kebebasan JSM tidak seharusnya bergantung kepada kelayakan individu semata-mata.

Sebaliknya, undang-undang itu katanya, perlu menyediakan jaminan kebebasan institusi supaya JSM dapat melaksanakan fungsi statistik negara secara profesional, telus dan bebas daripada pengaruh yang boleh menjejaskan integriti serta kredibiliti data.

Beliau menjadikan United Kingdom sebagai rujukan, apabila statistik rasmi negara itu diselia UK Statistics Authority, sebuah badan berkanun bebas daripada kawalan kementerian dan bertanggungjawab kepada Parlimen.

Model tadbir urus tersebut jelasnya, diwujudkan untuk menjamin penghasilan statistik bebas daripada campur tangan politik serta mengekalkan keyakinan awam terhadap data negara.

Che Alias berkata, petunjuk seperti Indeks Harga Pengguna, kadar pengangguran, kadar kemiskinan dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) menjadi rujukan pelabur, institusi kewangan serta agensi penarafan antarabangsa.

“Sebarang keraguan terhadap integriti data yang diberikan boleh menjejaskan keyakinan terhadap ekonomi negara kita,” ujarnya.

Sehubungan itu, beliau mencadangkan kerajaan mempertimbangkan penstrukturan semula JSM sebagai Suruhanjaya Statistik bebas atau badan berkanun bebas yang melaporkan terus kepada Parlimen melalui Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen.

Kurangkan beban pelaporan PMKS

Dalam isu kedua, Che Alias membangkitkan implikasi rang undang-undang itu terhadap perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) yang membentuk lebih 96 peratus daripada keseluruhan entiti perniagaan di Malaysia.

Beliau berkata, sebagai tulang belakang ekonomi negara, setiap kewajipan baharu terhadap sektor tersebut mesti mengambil kira kemampuan sebenar mereka untuk mematuhi peraturan.

“Di bawah Fasal 12 dan Fasal 13, PMKS dikehendaki mengemukakan data kepada JSM bagi meningkatkan kualiti statistik negara.

“(Namun) Kewajipan itu berpotensi menambah beban pematuhan kepada peniaga yang telah berdepan pelaksanaan e-invois, caruman KWSP, PERKESO, urusan percukaian, pelesenan dan pelbagai syarat lain.

“Kebanyakan perusahaan mikro pula tidak mempunyai pegawai khusus bagi mengurus pelaporan data, sebaliknya tanggungjawab itu dipikul sendiri oleh pemilik perniagaan,” jelas beliau.

Beliau bimbang kekangan sumber manusia dan kefahaman boleh menyebabkan kesilapan tidak disengajakan, namun, di bawah Fasal 12(5), kesilapan itu berisiko dianggap sebagai pemberian maklumat tidak tepat serta mengundang tindakan undang-undang.

Justeru, beliau menggesa pengintegrasian data antara Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), KWSP dan PERKESO supaya peniaga tidak perlu menyerahkan maklumat sama berulang kali.

“Langkah itu selaras dengan fungsi JSM di bawah Fasal 5(1) sebagai pusat repositori data dan statistik,” katanya.

Beliau turut mencadangkan mekanisme pengecualian atau pelaporan lebih ringan untuk perusahaan mikro, terutama di luar bandar dan berdasarkan saiz perniagaan, selain kerangka pelaporan mudah khusus untuk PMKS.

Kerajaan juga dicadang memberi tempoh sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum penguatkuasaan atau penalti dilaksanakan bagi membantu pematuhan tanpa menjejaskan produktiviti serta kelangsungan perusahaan kecil.

Sekatan penerbitan data

Che Alias turut meminta penjelasan terhadap Fasal 14(1) yang menetapkan data atau statistik diperoleh di bawah akta tidak boleh diterbitkan atau dikomunikasikan tanpa kelulusan awal Ketua Perangkawan.

“Fasal 14(4) pula memperuntukkan denda sehingga RM50,000 bagi pelanggaran kehendak itu.

“Walaupun memahami keperluan melindungi kerahsiaan data, khususnya identiti responden, skop larangan perlu diperjelaskan agar tidak ditafsir terlalu luas hingga menjejaskan penyelidikan, analisis profesional dan wacana awam menggunakan data rasmi,” ujarnya.

Beliau berkata ahli akademik, penyelidik, badan pemikir dan media lazimnya menggunakan data JSM sebagai asas analisis serta perbahasan dasar.

Menurutnya, perbezaan tafsiran atau analisis terhadap data yang sama merupakan amalan biasa dalam masyarakat dan penting bagi menggalakkan penyelidikan berasaskan bukti.

Oleh itu, beliau mahu sekatan itu diperjelaskan sebagai hanya terpakai kepada penerbitan atau komunikasi data yang belum dibenarkan atau boleh mendedahkan identiti responden, bukan penggunaan dan analisis data rasmi yang telah diterbitkan secara sah oleh JSM. – HARAKAHDAILY 5/8/2026

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