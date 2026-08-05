Perluas kuat kuasa kesalahan arak, tidak hanya minum

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SHAH ALAM: Penguatkuasaan kesalahan berkaitan arak perlu diperluas dengan mengambil kira keseluruhan rantaian pengurusan minuman memabukkan, termasuk pengendalian, penjualan, penyimpanan dan transaksi, bukan sekadar tertumpu kepada kesalahan meminum.

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Ustaz Mohd Razali Saari (PN-Sungai Panjang) berkata, penambahbaikan struktur Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2026 perlu disertai dengan pengukuhan kefahaman dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan supaya pelaksanaan syariah dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

Menurut beliau, kesalahan berkaitan minuman memabukkan diperuntukkan di bawah Seksyen 18 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 yang hanya terpakai kepada orang Islam.

“Selalunya kita melihat hanya satu kategori sahaja iaitu kesalahan meminum di bawah Seksyen 18(1), sedangkan terdapat juga kategori kedua iaitu kesalahan pengendalian dan transaksi di bawah Seksyen 18(2).

“Bukan sahaja meminum, malah penglibatan dalam ekosistem perniagaan atau penyediaan arak juga menjadi kesalahan undang-undang syariah bagi orang Islam,” katanya ketika membahaskan Rang Undang-Undang Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2026 di Dewan Negeri Selangor, hari ini.

Beliau berkata, kategori kesalahan tersebut termasuk membuat atau menghasilkan minuman memabukkan, menjual atau menawarkan untuk jualan, mempamerkan untuk jualan, menyimpan serta membeli minuman memabukkan.

Menurutnya, perkara itu perlu diperincikan kepada masyarakat Islam supaya mereka memahami kedudukan masing-masing, selain membantu pengusaha perniagaan menentukan penempatan pekerja agar tidak bercanggah dengan peruntukan syariah.

“Banyak persoalan timbul apabila anak-anak muda Islam yang bekerja di kaunter pasar raya atau kedai serbaneka terpaksa mengendalikan urusan jualan arak.

“Perkara ini perlu dijelaskan supaya mereka faham kedudukan mereka dan pengusaha juga tahu bagaimana mengatur tugasan pekerja,” katanya.

Menurut Razali, hukuman bagi kesalahan berkaitan arak tersebut ialah denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya sekali.

Beliau berkata, pemahaman mengenai larangan arak perlu diperluaskan dalam kalangan umat Islam kerana ia bukan hanya melibatkan peminum, tetapi turut merangkumi pihak yang terlibat dalam rantaian pengurusan dan penyediaannya.

“Rasulullah SAW melaknat 10 golongan dalam bab arak termasuk orang yang memerahnya, meminta diperah, meminumnya, membawanya, dihantar kepadanya, menuang dan memberi minum, menjualnya, memakan hasil jualannya, membelinya serta orang yang dibelikan arak untuknya,” ujarnya.

Dalam perkembangan sama, beliau meminta penjelasan sama ada surat kuasa khas yang pernah diberikan kepada sebahagian pegawai masjid seperti nazir dan imam di Selangor masih berkuat kuasa bagi membantu Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) membendung kesalahan berkaitan arak di tempat awam.

Katanya, sebelum ini JAIS mempunyai kuasa untuk melakukan serbuan, tangkapan dan pendakwaan terhadap mana-mana orang Islam yang melanggar peruntukan berkaitan.

“Sebahagian pegawai masjid seperti nazir dan imam di Selangor juga diberikan surat kuasa khas untuk membantu mengekang kesalahan meminum arak di tempat awam.

“Jadi ingin ditanya sama ada surat kuasa khas ini masih ada atau masih terpakai kepada nazir dan imam bagi membantu penguat kuasa JAIS melaksanakan amar makruf nahi mungkar,” ujarnya.

Selain isu penguatkuasaan arak, Razali turut mencadangkan beberapa pembetulan dibuat terhadap istilah bahasa Arab dalam dokumen Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2026 sebelum diwartakan.

Katanya, penelitian terhadap istilah berkenaan penting supaya dokumen rasmi undang-undang tidak mengandungi kesalahan bahasa yang boleh menimbulkan kekeliruan pada masa akan datang.

Beliau turut membangkitkan penggunaan tulisan Jawi dalam prosiding Mahkamah Syariah sebagaimana diperuntukkan dalam Fasal 60 enakmen berkenaan, selain meminta penjelasan mengenai tahap penggunaannya ketika ini.

Sehubungan itu, Razali mencadangkan supaya lafaz sumpah bagi penjawat yang memegang jawatan dalam jadual berkaitan dimulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim sebelum lafaz sumpah.

Beliau berkata, amalan itu selaras dengan tuntutan agama serta turut diamalkan dalam dokumen rasmi negara seperti teks sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong berdasarkan Jadual Keempat Perlembagaan Persekutuan.

Beliau menyeru semua Ahli Dewan Negeri Selangor memberikan sokongan terhadap Rang Undang-Undang Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2026 dengan memastikan pelaksanaannya disertai komitmen kewangan, latihan dan penguatkuasaan yang berkesan. – HARAKAHDAILY 5/8/2026

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