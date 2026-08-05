Pencetus gelombang perubahan lebih besar

Kejayaan Perikatan Nasional (PN) bersama Barisan Nasional (BN) dalam Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan Ke-16 disifatkan sebagai hasil pertolongan Allah SWT serta perpaduan jentera pilihan raya dan pimpinan semua parti yang terlibat.
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