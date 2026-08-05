Kesalahan Syariah: RUU baharu dibentang Ogos ini

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KOTA BHARU: Kerajaan Kelantan akan membentangkan Rang Undang-Undang (RUU) Kesalahan Syariah (Kelantan) 2026 pada Persidangan Kali Kedua Bagi Tempoh Penggal Keempat Dewan Negeri Kelantan yang dijadual berlangsung dari 11 hingga 13 Ogos ini.

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RUU itu digubal bagi menggantikan Enakmen Kanun Jenayah Syariah (I) 2019 susulan keputusan Mahkamah Persekutuan pada 9 Februari 2024 membatalkan 16 peruntukan enakmen berkenaan atas alasan Badan Perundangan Negeri tiada bidang kuasa menggubalnya.

Timbalan Menteri, Dato’ Dr Mohamed Fadzli Hassan berkata, kerajaan negeri sejak pertengahan 2024 telah menubuhkan Jawatankuasa Pindaan Enakmen Kanun Jenayah Syariah bagi meneliti dan menggubal semula peruntukan terjejas selain melakukan kajian menyeluruh terhadap enakmen sedia ada.

Katanya, jawatankuasa tersebut dianggotai pakar perundangan sivil dan syariah, ahli akademik, pakar Perlembagaan serta pegawai Kehakiman Syariah bagi memastikan setiap cadangan penggubalan dibuat selepas meneliti keseluruhan alasan penghakiman Mahkamah Persekutuan.

“Proses kajian, penelitian dan menyediakan deraf mentah RUU ini melalui pelbagai peringkat termasuk telah melalui pembentangan di hadapan Jemaah Ulama Kelantan di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

“Mereka bertanggungjawab menentukan persoalan fatwa dan hukum syarak, justeru mengambil masa yang sedikit panjang,” katanya kepada media selepas Mesyuarat EXCO Kerajaan Negeri di Mabna, hari ini.

Beliau berkata, penggubalan RUU itu mengambil pendekatan yang dibenarkan dalam ruang lingkup kompetensi Dewan Negeri berdasarkan Senarai Negeri serta memberi tumpuan kepada kesalahan yang berkaitan dengan perintah agama Islam.

“Justeru pendekatan gubalan ini adalah dalam ruang lingkup kesalahan-kesalahan yang bersifat keagamaan semata-mata yang berkaitan dengan akidah, kesucian agama Islam atau institusi-institusinya dan sesuatu yang berkait dengan moral dalam Islam,” ujarnya.

Mohamed Fadzli berkata, RUU berkenaan mengandungi sembilan bahagian, 62 seksyen dan satu jadual yang digubal berasaskan prinsip _‘pith and substance’_ dengan penekanan kepada kewajipan agama sebagai inti pati setiap kesalahan serta disusun mengikut kerangka Maqasid Syariah.

Tambahnya, penggubalan itu mengambil kira sepenuhnya alasan penghakiman Mahkamah Persekutuan, bidang kuasa Badan Perundangan Negeri dan kedaulatan Perlembagaan Persekutuan selain memperkenalkan beberapa peruntukan baharu serta ciri pembaharuan.

“Penggubalan ini membuktikan bahawa undang-undang syariah mampu berkembang melalui ijtihad perundangan dalam kerangka Perlembagaan,” katanya yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Temangan.

Beliau turut berharap Rang Undang-Undang itu mendapat sokongan Ahli-Ahli Yang Berhormat serta seluruh rakyat Kelantan dan umat Islam di Malaysia demi memartabatkan perundangan syariah di negara ini.

Sebelum ini Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid dan anaknya, Tengku Yasmin Nastasha Tengku Abdul Rahman memfailkan petisyen di Mahkamah Persekutuan pada Mei 2022 untuk mencabar 18 peruntukan kesalahan dalam enakmen terdahulu.

Enakmen Kanun Jenayah Syariah (I) Kelantan 2019 itu dicabar atas alasan DUN tiada bidang kuasamdan pada Februari 2024, Mahkamah Persekutuan Putrajaya membatalkan 16 peruntukan terbabit.

Nik Elin Zurina, yang berasal dari Kelantan, dan anaknya, memfailkan petisyen itu ke Mahkamah Persekutuan mengikut Perkara 4(4) Perlembagaan Persekutuan serta menamakan Kerajaan Negeri Kelantan sebagai responden tunggal.

Mereka mencabar keperlembagaan dan kesahihan 18 peruntukan dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah (1) Kelantan 2019 serta mendakwa Dewan Undangan Negeri Kelantan tidak mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang ke atas 18 kesalahan terbabit kerana terdapat undang-undang Persekutuan yang meliputi kesalahan sama.

Mahkamah Persekutuan dalam keputusan majoriti 8-1 pada masa itu memutuskan bahawa 16 kesalahan di bawah Enakmen Kanun Jenayah Syariah (1) Kelantan 2019 adalah batal dan tidak sah. – HARAKAHDAILY 5/8/2026

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