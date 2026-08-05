Jelas skop kuasa Mahkamah Syariah elak tafsiran luas

- Advertisement -

SHAH ALAM: Peruntukan berkaitan bidang kuasa umum Mahkamah Syariah dalam Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2026 perlu diperjelas bagi mengelakkan timbul persoalan keserasian dengan Perlembagaan Persekutuan, khususnya selepas keputusan kes Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid.

- Advertisement -

Dr Mohd Zamri Mohd Zainuldin (PN-Sungai Burong) berkata, kejelasan terhadap skop kuasa mahkamah penting bagi memastikan tidak berlaku tafsiran terlalu luas yang boleh menimbulkan pertikaian terhadap bidang kuasa institusi kehakiman Islam.

Beliau berkata, perkara itu perlu diberi perhatian khusus melibatkan Seksyen 4(1) rang undang-undang berkenaan yang memberikan bidang kuasa umum kepada Mahkamah Syariah walaupun tiada peruntukan nyata dalam undang-undang bertulis.

“Perlu ada kejelasan dan perkara ini ditulis dengan jelas supaya tidak timbul dakwa-dakwi serta tafsiran yang terlalu luas,” katanya ketika membahaskan Rang Undang-Undang Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2026 di Dewan Negeri Selangor, hari ini.

Selain isu bidang kuasa, beliau turut menegaskan kedudukan dan kebebasan hakim Mahkamah Syariah perlu diberikan jaminan yang jelas dalam enakmen berkenaan bagi mengelakkan berlaku tindakan penggantungan atau penamatan perkhidmatan secara sewenang-wenangnya.

Katanya, kedudukan hakim syariah merupakan amanah besar yang perlu dipelihara kerana ia berkait rapat dengan imej dan kewibawaan institusi kehakiman Islam.

Beliau berkata, walaupun peruntukan baharu membenarkan hakim digantung sementara bagi tujuan siasatan, namun ketiadaan tempoh maksimum penggantungan boleh menimbulkan persoalan terhadap kebebasan serta perlindungan hak seseorang hakim.

“Apakah mekanisme yang menjamin hakim syariah tidak boleh digantung atau ditamatkan perkhidmatannya secara sewenang-wenangnya?

“Apabila seseorang hakim itu boleh digantung tanpa tempoh yang jelas, ia memberikan gambaran yang tidak baik kepada institusi kehakiman Islam itu sendiri,” katanya.

Dalam masa sama, Dr Mohd Zamri menyambut baik penstrukturan baharu Mahkamah Syariah Selangor yang melibatkan empat peringkat iaitu Mahkamah Utama Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah.

Katanya, perubahan struktur itu merupakan langkah positif dalam meningkatkan kredibiliti Mahkamah Syariah serta menyelaraskannya dengan struktur kehakiman Persekutuan.

Bagaimanapun, beliau mengingatkan peningkatan lapisan mahkamah perlu mengambil kira aspek akses kepada keadilan rakyat kerana proses rayuan yang lebih panjang berpotensi meningkatkan tempoh penyelesaian sesuatu kes.

“Apabila banyak peringkat mahkamah diwujudkan, peluang untuk mendapatkan keadilan melalui semakan dan rayuan menjadi lebih luas, tetapi dalam masa sama proses boleh menjadi lebih panjang.

“Ia boleh menyebabkan sebahagian rakyat melihat keadilan semakin sukar dicapai kerana faktor birokrasi dan peningkatan kos guaman,” katanya.

Beliau turut membangkitkan isu tempoh menunggu bagi mendapatkan khidmat guaman percuma yang dikatakan boleh mencecah sehingga satu atau dua tahun, sekali gus menjejaskan akses golongan kurang berkemampuan terhadap sistem keadilan.

Dalam perkembangan sama, beliau mempersoalkan syarat pengalaman tinggi bagi pelantikan Hakim Mahkamah Utama Syariah yang memerlukan pengalaman sehingga 20 tahun dalam perkhidmatan berkaitan.

Menurutnya, syarat tersebut perlu dinilai berdasarkan keupayaan semasa institusi kehakiman syariah yang masih berdepan cabaran dari sudut pembangunan modal insan.

“Adakah pengalaman yang begitu tinggi ini dapat digarap sedangkan mahkamah sedia ada juga masih berhadapan kekurangan dari sudut modal insan?” katanya.

Selain itu, beliau turut membangkitkan isu kod etika hakim yang akan ditetapkan tanpa semestinya dibentangkan di Dewan Negeri Selangor.

Beliau menegaskan perkara berkaitan tatakelola kehakiman perlu diberikan penelitian sewajarnya supaya reformasi Mahkamah Syariah bukan sekadar melibatkan perubahan struktur undang-undang, tetapi turut disokong perlindungan terhadap institusi hakim, sumber manusia mencukupi serta mekanisme pelaksanaan yang jelas. – HARAKAHDAILY 5/8/2026

Related