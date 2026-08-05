Data ialah ‘minyak baru’ mesti kuasai untuk kekal, berjaya

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KUALA LUMPUR: “Data ialah minyak baharu, dahulu siapa yang mempunyai minyak, mereka menguasai ekonomi, sekarang siapa yang menguasai data, dia menguasai ekonomi digital, kecerdasan buatan (AI) dan pelbagai bidang lain,” ujar Senator Hussin Ismail.

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Ahli Dewan Negara itu berkata, penguasaan data yang tepat, berintegriti dan mencukupi membolehkan sesebuah negara merancang, mengolah, membina serta membaiki kehidupan rakyat dengan lebih cepat, berkesan dan berintegriti.

Menurut beliau, syarikat yang memiliki data dalam jumlah besar mampu berkembang dengan lebih pantas, manakala negara yang mengurus data dengan baik mempunyai keupayaan lebih kukuh untuk membangunkan negara dan rakyat.

Namun, beliau mengingatkan bahawa nilai data yang semakin tinggi turut membuka ruang kepada eksploitasi, salah guna, jual beli dan kebocoran maklumat.

“Bukan sahaja peribadi seseorang boleh dicerobohi, bahkan kedaulatan negara, pertahanan dan segala-galanya boleh dirubah melalui data,” ujarnya ketika membahaskan Rang Undang-Undang (RUU) Statistik di Dewan Negara, semalam.

Kedaulatan data perlu dipelihara

Hussin berkata, antara persoalan penting yang perlu diberi perhatian oleh kementerian dan Menteri ialah upaya memastikan kedaulatan data negara terpelihara.

Katanya, data yang dikumpulkan secara berintegriti dan tepat tidak boleh disalah laku atau disalah guna oleh pihak tertentu untuk mengeksploitasi rakyat dan negara.

Beliau mengaitkan kepentingan menjaga kerahsiaan data dengan Surah al-Hujurat ayat 12, yang antaranya menyeru orang beriman menjauhi prasangka, tidak mengintip dan tidak mengumpat.

Menurutnya, larangan mengintip itu mempunyai kaitan dengan perbuatan memperoleh, mencuri atau menyalahgunakan data peribadi, institusi dan negara yang seharusnya dihormati sebagai amanah serta aset bernilai tinggi.

“Data ini hak peribadi, data ini hak institusi dan data ini hak negara yang harus dilihat sebagai satu nilai yang mempunyai kedaulatan besar dan perlu dipelihara,” jelasnya.

Beliau turut merujuk isu semasa yang melibatkan pegawai tinggi tentera yang didakwa menjual dan membocorkan data negara, sebagai peringatan bahawa ancaman kebocoran maklumat bukan perkara kecil.

Denda pembocoran data dipersoal

Dalam masa sama, Hussin mempersoalkan ketidakseimbangan hukuman terhadap pihak yang enggan memberikan maklumat berbanding mereka yang membocorkan data.

Katanya, pihak yang gagal memberikan maklumat boleh dikenakan denda sehingga RM50,000 serta denda harian RM2,000, sedangkan pembocoran maklumat hanya dikenakan denda RM10,000.

“Pembocoran satu maklumat bukan kesan kepada seorang individu sahaja, ia mungkin memberi kesan kepada rakyat mahupun negara,” tegasnya.

Beliau berpandangan kementerian perlu meneliti semula kadar denda tersebut kerana pulangan daripada kegiatan menjual data mungkin jauh lebih besar daripada hukuman RM10,000 yang dikenakan.

Wakil negeri dalam Majlis Statistik Negara

Hussin juga membangkitkan ketiadaan perwakilan wajib kerajaan negeri dalam Majlis Statistik Negara yang dicadangkan melalui RUU berkenaan.

Beliau menyambut baik penubuhan majlis itu bagi menentukan dasar, strategi dan penyelarasan maklumat statistik negara, namun berpendapat strukturnya terlalu tertumpu kepada Persekutuan.

Menurutnya, peruntukan keanggotaan Majlis di bawah Fasal 7 melibatkan kementerian dan agensi Persekutuan, tetapi tidak menetapkan wakil rasmi kerajaan negeri secara mandatori.

“Kita ada 14 negeri dalam seluruh negara, tetapi data ialah antara perkara yang sangat memerlukan perkongsian, termasuk untuk pelaksanaan dan pengumpulannya,” tegasnya.

Beliau berkata, penglibatan negeri penting bagi membina rasa pemilikan, tanggungjawab dan keupayaan mereka merancang pembangunan melalui data sendiri.

“Hal itu termasuk keperluan data mikro mengikut geografi tempatan dan peringkat subnasional seperti data pertanian, hakisan pantai, paras kemiskinan daerah serta pihak berkuasa tempatan (PBT), khususnya di Sabah, Sarawak dan Semenanjung,” jelas beliau.

Hussin menegaskan Malaysia ialah sebuah negara Persekutuan, justeru pengurusan data berkaitan tanah, sumber asli, alam sekitar dan air yang sebahagiannya berada dalam bidang negeri perlu mengambil kira suara kerajaan negeri.

Beliau bimbang tanpa suara tetap negeri, dasar pengumpulan data hanya menumpukan keutamaan makro Persekutuan dan mengabaikan keperluan statistik wilayah.

“Kerjasama rapat antara Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), jawatankuasa statistik dan kerajaan negeri dapat memperkukuh kapasiti analisis data di peringkat negeri serta menyokong pembangunan wilayah yang lebih seimbang,”katanya. – HARAKAHDAILY 5/8/2026

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