Bidang kuasa MAIS mesti jamin hak harta pusaka waris

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SHAH ALAM: Cadangan memperluaskan bidang kuasa Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dalam pengurusan harta pusaka menerusi Rang Undang-Undang (RUU) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Pindaan) 2026 perlu diperjelaskan secara menyeluruh.

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Ustaz Mohd Razali Saari (PN-Sungai Panjang) menegaskan, keperluan kepada tanggungjawab itu adalah bagi memastikan hak waris terus terpelihara, tidak berlaku pertindihan bidang kuasa serta mematuhi ketetapan syarak.

Beliau berkata, mekanisme pelaksanaan jelas amat penting sekiranya MAIS diberi kuasa sebagai pemegang amanah dalam menguruskan harta pusaka, supaya pembahagian harta dilakukan secara adil dan sampai kepada waris yang berhak.

Menurutnya, cadangan memperluaskan kuasa MAIS menerusi Bahagian 10B perlu disertai jaminan bahawa setiap tindakan mematuhi hukum syarak, khususnya berkaitan wasiat dan faraid.

Beliau mengingatkan bahawa Surah al-Nisa’ ayat 11 dan 12 menetapkan pembahagian harta pusaka hendaklah dibuat selepas wasiat dan hutang diselesaikan.

Manakala syariat juga peringat beliau, menetapkan had wasiat tidak boleh melebihi satu pertiga daripada jumlah harta sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW.

“Jika majlis diberi kuasa mengurus pusaka, sebarang tindakan hendaklah tidak melanggar had yang telah ditetapkan syariat, terutama dalam konteks tuntutan waris.

“Pengurusan harta pusaka adalah amanah yang sangat besar. Jika ia diambil alih oleh majlis sebagai pemegang amanah, perlu ada mekanisme yang jelas bagi memastikan harta sampai kepada waris yang berhak,” katanya.

Beliau yang juga Timbalan Yang Dipertua PAS Kawasan Sungai Besar mengemukakan demikian ketika membahaskan RUU itu pada Persidangan Dewan Negeri Selangor, di sini hari ini.

Beliau turut membangkitkan persoalan terhadap peruntukan Seksyen 121G hingga Seksyen 121I yang memberikan kuasa kepada majlis mengambil ‘apa-apa tindakan yang perlu’ di mana mesti diperjelaskan bagi mengelakkan tafsiran yang terlalu luas.

“Adakah ia memberi kuasa kepada majlis memohon perintah pembahagian di Mahkamah Sivil atau Mahkamah Tanah tanpa persetujuan setiap waris? Jika benar, bagaimana hak waris dijamin selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam?” soalnya.

Selain itu, Mohd Razali berkata kerajaan negeri juga perlu menjelaskan bagaimana kuasa baharu MAIS akan diselaraskan dengan undang-undang dan agensi sedia ada bagi mengelakkan pertindihan bidang kuasa.

Beliau merujuk antaranya Akta Wang Tidak Dituntut 1965 (Akta 370), Akta Probet dan Pentadbiran, Akta Perbadanan Harta Pusaka Berkanun 1959, Amanah Raya Berhad serta bidang kuasa Unit Pembahagian Pusaka dan Mahkamah Tinggi Sivil.

“Adakah telah ditentukan had nilai atau hierarki yang jelas bagi mengelakkan kekeliruan tersebut?” katanya turut mempersoal aspek akauntabiliti kerana pindaan itu tidak memperincikan keperluan audit tahunan, penyata kewangan berasingan atau pelaporan awam bagi dana pusaka diuruskan MAIS.

Sehubungan itu, beliau mahu kerajaan negeri menjelaskan mekanisme yang akan digunakan bagi memastikan pengurusan dana tersebut dilaksanakan secara telus, berintegriti dan tidak menjejaskan kepentingan waris.

“Bagaimana kerajaan negeri memastikan akauntabiliti dan ketelusan pengurusan harta pusaka ini, khususnya jika melibatkan pelaburan yang berisiko sehingga boleh menyebabkan kerugian kepada harta waris?” katanya.

Dalam pada itu Mohd Razali turut membangkitkan isu penyelarasan fatwa susulan pindaan pada muka surat 28 RUU berkenaan yang menggantikan rujukan kepada Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dengan Jawatankuasa Muzakarah.

Beliau berkata, perubahan itu perlu dilihat dalam kerangka ketaatan kepada pihak berkuasa agama yang sah serta usaha memelihara kesatuan ummah.

Menurut beliau, peralihan tersebut juga perlu dinilai sejauh mana ia mampu menyumbang kepada penyelarasan fatwa antara negeri bagi mengelakkan perbezaan pandangan yang boleh memecahbelahkan umat Islam.

“Banyak kajian menunjukkan keputusan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang tidak diwartakan di sesetengah negeri menyumbang kepada ketidakseragaman fatwa,” katanya.

Beliau mempersoalkan sama ada Jawatankuasa Muzakarah di bawah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) mampu menangani cabaran itu dengan lebih berkesan.

“Apakah jaminan bahawa peralihan rujukan daripada Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kepada Jawatankuasa Muzakarah tidak akan menjejaskan keseragaman fatwa antara negeri-negeri?

“Sedangkan bidang kuasa agama berada di bawah negeri dan pewartaan fatwa masih tertakluk kepada perkenan Sultan negeri masing-masing?” soalnya.

Mohd Razali turut meminta kerajaan negeri menjelaskan bagaimana struktur Jawatankuasa Muzakarah dapat mengekalkan tahap kredibiliti setanding Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, khususnya dari aspek kepakaran syariah, autoriti dan proses perundingan.

Beliau turut menerima celahan berhubung situasi pertikaian harta yang melibatkan ahli keluarga Islam dan bukan-Islam.

Beliau mengakui keadaan itu boleh berlaku terutama membabitkan saudara baharu yang memeluk Islam tetapi masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan waris bukan-Islam, termasuk melibatkan harta keturunan atau harta sepencarian.

Menurutnya, keadaan sedemikian memerlukan garis panduan yang jelas supaya pelaksanaan enakmen tidak menimbulkan pertikaian baharu pada masa hadapan.

Beliau turut mengingatkan bahawa beberapa perkara termasuk had nilai pusaka masih belum diperincikan di bawah kuasa membuat peraturan dalam Seksyen 121 dan berharap kerajaan negeri memberikan penjelasan menyeluruh ketika sesi penggulungan. – HARAKAHDAILY 5/8/2026



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