Apa yang kita perlu tahu mengenai PAS N9 (Siri 3)

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TOKOH-tokoh Negeri Sembilan yang merintis penubuhan PAS



Kesedaran politik di Negeri Sembilan agak tinggi kerana sistem adatnya membentuk struktur kepemimpinan masyarakat yang sentiasa reaktif terhadap anak-anak buahnya. Bahkan, pada era pra-merdeka kita dapat melihat penglibatan Undang, Dato’ Lembaga Adat, Pegawai Daerah dan lain-lain terlibat dalam gerakan nasionalisme di negeri ini. Ia bukan sekadar mengenai perjuangan Tuanku Antah terhadap penguasaan British ke atas lombong-lombong di Sungai Ujong pada 1872 atau kejayaan Penghulu Rembau, Raja Ali mengadakan perjanjian yang memerdekakan Rembau daripada pengaruh British pada 1832, tetapi juga gerakan kesedaran politik yang dibangkitkan para ulama seperti Tuanku Tambusai dari Tanah Minang yang jasadnya terkubur di Negeri Sembilan.



Negeri Sembilan sangat bertuah kerana melahirkan tokoh nasionalis sebesar Pendita Za’ba yang amat terkenal itu. Putera kelahiran Batu Kikir ini tidak menonjol dalam politik kepartian, tetapi fikiran-fikiran progresifnya sejak awal abad ke-20 telah membangunkan orang Melayu daripada tidurnya. Pada awal 1930-an, Negeri Sembilan menerima kedatangan Pak Sako (Ishak Haji Mohamad) yang dilantik sebagai Penolong Pegawai Daerah (ADO) Rembau setelah tamat belajar di MCKK. Pak Sako selepas Perang Dunia Kedua merupakan pemimpin utama Partai Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), sebuah parti Melayu yang sangat berpengaruh di Negeri Sembilan sebelum ia diharamkan oleh British pada 1948.



Pengharaman PKMM telah menyebabkan tokoh-tokohnya bergiat di dalam Umno, termasuk di Negeri Sembilan. Tokoh-tokoh PKMM dari Negeri Sembilan ini kemudiannya mendesak Umno mengubah slogannya daripada ‘Hidup Melayu’ kepada ‘Merdeka’. Sebahagian yang lain menjadikan Umno sebagai platform untuk menggerakkan kesedaran politik Islam. Hal ini dapat dilihat daripada penglibatan tokoh-tokoh politik Negeri Sembilan dalam usaha mewujudkan pergerakan politik Islam di negara ini sejak selepas Perang Dunia Kedua. Di antara isu yang membuatkan mereka memilih politik Islam sebagai wasilah perjuangan ialah kerana kegagalan ahli politik nasionalis dan feudal menangani isu adat mengenai harta pusaka yang didakwa bercanggah dengan syariat yang tercetus pada 1949.

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Ketika rancangan mengadakan Persidangan Alim Ulamak Malaya dibuat, ternyata tokoh-tokoh agama dan politik dari Negeri Sembilan juga tidak ketinggalan. Dalam Persidangan Alim Ulamak Malaya kali pertama di Muar pada 21-22 Februari 1950, beberapa tokoh dari Negeri Sembilan telah terlibat, iaitu:

I. Ustaz Mohd Majzub Yunus mewakili Persekutuan Guru-guru al-Quran Negeri Sembilan.

II. Haji Hashim Talib mewakili Umno Bahagian Seremban.

III. Haji Othman Taat mewakili Umno Bahahian Rembau.

IV. Abdul Aziz Yunus mewakili Umno Bahagian Kuala Pilah.

V. Nordin Hashim mewakili Umno Bahagian Kuala Pilah.

Dalam persidangan ini, wakil Negeri Sembilan, Haji Othman Taat mengusulkan supaya sebuah badan agama ditubuhkan untuk menggerakkan dakwah Islam kepada masyarakat.

Setelah itu, pada 23 Ogos 1951, Persidangan Alim Ulamak Malaya diadakan kali yang kedua di Kuala Lumpur. Dalam persidangan inilah para ulama sebulat suara bersepakat untuk menubuhkan sebuah ‘Persatuan Ulamak Malaya’ yang belum diberikan nama rasmi, tetapi ia ditubuhkan di luar atau terpisah daripada organisasi Umno. Dalam persidangan ini, beberapa tokoh politik dan agama dari Negeri Sembilan turut hadir seperti:

I. Ustaz Hassan Hussin mewakili Persekutuan Guru-guru al-Quran Negeri Sembilan.

II. Lebai Hitam Mohamad mewakili Persekutuan Guru-guru al-Quran Negeri Sembilan.

III. Ustaz Hitam Taha mewakili Umno Bahagian Kuala Pilah.

IV. Lebai Abdul Ghani Mahmud mewakili Umno Bahagian Tampin.

V. Haji Othman Taat mewakili Umno Bahagian Rembau.

VI. Haji Abdul Malik Makmur mewakili Umno Bahagian Seremban.

Seorang lagi tokoh politik yang berasal dari Negeri Sembilan, Haji Abdullah Akin, seorang pegawai Keretapi Tanah Melayu (KTM) telah hadir mewakili Perikatan Madradah Daerah Kuala Lumpur.

Seusai persidangan ini, ‘Persatuan Ulamak Malaya’ yang ditubuhkan pada 23 Ogos 1951 itu mengatur sebuah persidangan di Seberang Prai untuk mewujudkan undang-undang tubuh (perlembagaan) persatuan dan melantik pegawai-pegawai sebagai kepemimpinannya. Ketika meluluskan undang-undang tubuhnya, para perwakilan yang hadir dalam persidangan pada 24 November 1951 ini telah bersetuju menamakan persatuan ini sebagai Persatuan Islam Se-Malaya atau PAS (فاس). Wakil-wakil dari Negeri Sembilan yang hadir dalam persidangan ini ialah:

I. Haji Othman Taat mewakili Umno Bahagian Rembau.

II. Haji Bahur Maidin mewakili Umno Bahagian Rembau.

III. Lebai Abdul Ghani Mahmud mewakili Umno Bahagian Tampin.

IV. Che Hussein Abdul Latif mewakili Umno Bahagian Seremban.

V. Ustaz Hitam Taha mewakili Umno Bahagian Kuala Pilah.

VI. Haji Mohd Tahir Abdul Rahman dari Rasah Road, Seremban hadir atas kapasiti peribadi.

VII. Mohd Abdul Aziz Abdul Karim al-Gemenchi dari Kampung Tengah, Tanjung Ipoh, Kuala Pilah hadir atas kapasiti peribadi.

Dua orang lagi tokoh dari Negeri Sembilan yang hadir ialah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Jamaluddin al-Jampuli mewakili Madrasah al-Junied al-Islamiyah, Singapura dan Ustaz Haji Majzub Yunus yang mungkin mewakili Persekutuan Guru-guru al-Quran Negeri Sembilan atau hadir atas kapasiti peribadi.

Ketika sesi pemilihan pegawai-pegawai PAS untuk kali yang pertama, beberapa tokoh agama dari Negeri Sembilan telah terpilih, iaitu:

I. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Jamaluddin al-Jampuli sebagai Naib Yang Dipertua PAS mewakili Zon Selatan (Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Singapura).

II. Ustaz Haji Mohd Majzub Yunus sebagai Ahli Jawatankuasa Kerja.

III. Haji Othman Taat sebagai Ahli Jawatankuasa Kerja.

Ustaz Haji Mohd Majzub Yunus kemudiannya dilantik sebagai Ketua Jabatan Kebajikan Am PAS (seperti Lanjah Kebajikan sekarang).

MOHD FADLI GHANI

Islamic Institute of Independent Research on Democracy (IIIRD) – HARAKAHDAILY 5/8/2026



Perjumpaan PKMM Rembau pada 1946. Pergerakan progresif Melayu ini telah mencetuskan kebangsaan yang tinggi di Negeri Sembilan.

Pak Sako, tokoh politik dan wartawan yang terkenal, berasal dari Pahang. Beliau pernah berkhidmat sebagai ADO Rembau pada awal 1930-an, tetapi sebagai pegawai yang anti penjajah. Pada 1934, beliau meletakkan jawatan sebagai pegawai kerajaan kerana mahu terlibat dalam politik dan kewartawanan demi menyedarkan anak bangsanya.

Pendita Za’ba, tokoh pemikir Melayu yang sangat progresif. Beliau adalah putera Negeri Sembilan yang terbesar dalam membentuk kesedaran orang Melayu.

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