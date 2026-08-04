‘Waive’ 90 peratus tunggakan cukai dua sekolah Cina

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ALOR SETAR: Sekolah-sekolah swasta yang bukan berorentasikan keuntungan, disyorkan agar membuat permohonan cukai tanah di bawah institusi pendidikan kerana kadar bayarannya lebih murah dan rendah.

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Menteri Besar, Dato’ Seri Muhammad Sanusi Md Nor, berkata, ketika ini sekolah-sekolah swasta dikenakan cukai tanah lebih tinggi daripada sekolah-sekolah biasa yang lain iaitu dengan kadar 60 sen satu meter persegi.

“Kadar itu tinggi dan mahal sebab pemilikan swasta. Oleh itu kita cadang supaya mereka buat permohonan untuk dikategorikan sebagai sekolah pendidikan yang beroperasi bukan berdasarkan keuntungan,” katanya pada sidang media di Wisma Darul Aman, di sini hari ini.

Justeru ujarnya, sekolah-sekolah berkenaan disarankan agar segera membuat permohonan agar pertimbangan segera dapat dibuat oleh pihak Kerajaan Negeri.

“Sekiranya mereka buat permohonan kita cadang begitulah, kerana ada sebuah sekolah swasta di Kedah ni cukai tanahnya, setahun mencecah RM24,000.

“Kita nak institusi yang melahirkan warga yang bijak pandai ini diberi keringanan daripada aspek percukaian khususnya cukai tanah,” kata beliau lagi.

Dalam pada itu, Sanusi turut mengesahkan, pihaknya telah bersetuju dan memutuskan pengecualian (waive) cukai tanah ke atas dua buah sekolah iaitu Sekolah Jenis Kebangsaan Keat Hwa dan Sin Min sebanyak 90 peratus.

Jelasnya, dua buah sekolah Jenis Kebangsaan Cina itu berdepan dengan cukai tanah tertunggak berjumlah RM444,000.

“Mesyuarat EXCO minggu lepas kita dah putuskan pengecualian ini. Hari ini disahkan, mereka hanya perlu bayar RM44,000 sahaja,” tegasnya lagi. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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