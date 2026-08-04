Usaha untuk tubuh Pusat Islam Manila satukan pelbagai tokoh

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KUALA LUMPUR: Suasana penuh harmoni dan semangat kebersamaan mewarnai majlis Pelancaran Pembinaan Pusat Islam Bandar Mandaluyong, Manila, Filipina yang berlangsung di Dewan Seminar, Wisma PERKIM Kebangsaan di sini, hari ini.

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Majlis menghimpunkan sekitar 100 hadirin yang menyerlahkan kesungguhan pelbagai pihak dalam menyokong usaha memperkukuh syiar Islam di luar negara itu diterajui Pertubuhan Penyayang Islam Malaysia (Muslim Care Malaysia Society).

Hadir sebagai tetamu kehormat ialah Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Brigedier Jeneral Datuk Mohd Ajib Ismail mewakili bersama tokoh korporat termasuk Dato’ Mohd Khay Ibrahim dan Dato’ Abu Fitri Abdul Jalil

Majlis turut diserikan dengan kehadiran rakan artis yang sentiasa aktif dalam program kebajikan dan dakwah, antaranya Datuk Nash, Lala, Fadzli serta adik-beradik Heliza dan Hazwani Helmi.

Turut memeriahkan program ialah wakil pertubuhan bukan kerajaan termasuk Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM), Muslim Volunteers Malaysia (MVM), Geng Talaqi, Ikhlas Care dan beberapa aktivis lain.

Kehadiran pelbagai latar belakang itu mencerminkan kesepaduan dalam menyokong pembangunan sebuah pusat Islam yang bakal menjadi mercu dakwah dan kebajikan di Bandar Mandaluyong, Manila.

Sejurus selesai acara perasmian, para peserta disajikan dengan tayangan video khas yang memaparkan gambaran projek pembinaan Pusat Islam berkenaan serta aspirasi yang ingin direalisasikan menerusi usaha tersebut.

Tayangan berkenaan mendapat perhatian para hadirin yang mengikuti setiap paparan dengan penuh minat, sekali gus menyuntik semangat untuk terus memberikan sokongan terhadap inisiatif berkenaan.

Majlis berakhir dalam suasana mesra dengan para tetamu mengambil peluang beramah mesra dan bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh jaringan kerjasama bagi menjayakan agenda dakwah dan kebajikan di peringkat antarabangsa. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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