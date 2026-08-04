Usaha tubuh Pusat Islam Manila satukan pelbagai tokoh

- Advertisement -

KUALA LUMPUR: Suasana penuh harmoni dan semangat kebersamaan mewarnai majlis Pelancaran Pembinaan Pusat Islam Bandar Mandaluyong, Manila, Filipina yang berlangsung di Dewan Seminar, Wisma PERKIM Kebangsaan di sini, hari ini.

- Advertisement -

Majlis menghimpunkan sekitar 100 hadirin yang menyerlahkan kesungguhan pelbagai pihak dalam menyokong usaha memperkukuh syiar Islam di luar negara itu diterajui Pertubuhan Penyayang Islam Malaysia (Muslim Care Malaysia Society).

Hadir sebagai tetamu kehormat ialah Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Brigedier Jeneral Datuk Mohd Ajib Ismail mewakili bersama tokoh korporat termasuk Dato’ Mohd Khay Ibrahim dan Dato’ Abu Fitri Abdul Jalil

Majlis turut diserikan dengan kehadiran rakan artis yang sentiasa aktif dalam program kebajikan dan dakwah, antaranya Datuk Nash, Lala, Fadzli serta adik-beradik Heliza dan Hazwani Helmi.

Turut memeriahkan program ialah wakil pertubuhan bukan kerajaan termasuk Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM), Muslim Volunteers Malaysia (MVM), Geng Talaqi, Ikhlas Care dan beberapa aktivis lain.

Kehadiran pelbagai latar belakang itu mencerminkan kesepaduan dalam menyokong pembangunan sebuah pusat Islam yang bakal menjadi mercu dakwah dan kebajikan di Bandar Mandaluyong, Manila.

Sejurus selesai acara perasmian, para peserta disajikan dengan tayangan video khas yang memaparkan gambaran projek pembinaan Pusat Islam berkenaan serta aspirasi yang ingin direalisasikan menerusi usaha tersebut.

Tayangan berkenaan mendapat perhatian para hadirin yang mengikuti setiap paparan dengan penuh minat, sekali gus menyuntik semangat untuk terus memberikan sokongan terhadap inisiatif berkenaan.

Majlis berakhir dalam suasana mesra dengan para tetamu mengambil peluang beramah mesra dan bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh jaringan kerjasama bagi menjayakan agenda dakwah dan kebajikan di peringkat antarabangsa.

Ruang solat untuk 25 jemaah jadi nadi 2,000 Muslim Manila

Sebuah ruang solat yang hanya mampu menampung sekitar 25 jemaah kini menjadi satu-satunya tempat ibadah bagi lebih 2,000 umat Islam di tengah bandar raya Manila, sekali gus menggambarkan kesukaran dihadapi komuniti Muslim di kawasan itu.

Menerusi satu tayangan video khas berdurasi 2 minit, Presiden Muslim Care, Zulkifli Wahijan memaklumkan bahawa keadaan menjadi lebih mencabar setiap kali solat Jumaat apabila ruang solat yang terhad tidak mampu menampung kehadiran jemaah.

“Akibat kekangan itu, sebahagian jemaah terpaksa menunaikan solat di kawasan luar yang dibenarkan, manakala ramai lagi tidak berpeluang menunaikan solat Jumaat kerana ruang yang amat terhad,” ujarnya.

Menurut Zulkifli, jemaah juga hanya dibenarkan berada di kawasan yang telah ditetapkan dan dipantau oleh pihak polis ketika menunaikan ibadah.

Keadaan itu dijangka menjadi lebih kritikal apabila lokasi yang kini dijadikan ruang solat bakal diambil alih bagi tujuan pembangunan.

“Difahamkan, tapak berkenaan akan dimajukan selepas dijual kepada pemaju, sekali gus menyebabkan komuniti Islam di kawasan itu berdepan kemungkinan kehilangan satu-satunya ruang solat yang ada dalam tempoh beberapa bulan atau tahun akan datang.

“Justeru, usaha mendapatkan tapak bagi membina atau membeli sebuah masjid kekal perlu disegerakan bagi memastikan umat Islam di bandar raya Manila terus mempunyai tempat beribadah,” jelasnya

Beliau turut memperkenalkan cadangan pembinaan sebuah pusat Islam di kawasan Mandaluyong yang terletak kira kira seminit dari Stesen Fesyen Train Central.

Lokasi itu disifatkan strategik kerana mudah diakses oleh umat Islam dari pelbagai kawasan sama ada menggunakan perkhidmatan tren atau berjalan kaki.

“Pembinaan pusat Islam ini diharap bukan sahaja dapat mengatasi masalah kekurangan ruang solat yang berlarutan sejak sekian lama, malah menjadi mercu tanda baharu dalam memperkukuhkan syiar Islam serta memenuhi keperluan ribuan umat Islam yang menetap dan bekerja di sekitar bandar raya Manila,” katanya. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

Related