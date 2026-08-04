Ulama perlu dikenali pemimpin dekat dengan rakyat

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LAHAD DATU: Ketua Dewan Ulamak PAS Negeri Sabah (DUPNS), Ustaz Azman Jupri menyeru seluruh ahli memperkukuh agenda “Ulamak Memimpin Penyelesaian Islam” berteraskan konsep Alim, Haraki dan Sufi (AKIFI).

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Katanya, ulama bukan sekadar berperanan menyampaikan ilmu agama, malah menjadi peneraju yang membimbing masyarakat serta memimpin penyelesaian berasaskan al-Quran dan al-Sunnah dalam setiap aspek kehidupan.

Tambahnya, hasrat DUPNS bukan sekadar melahirkan tokoh berilmu, bahkan membentuk kepimpinan rabbani yang mampu memimpin ummah, mempertahankan syariat serta menawarkan penyelesaian Islam terhadap pelbagai cabaran semasa.

“Ulamak perlu dikenali sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, berjiwa dakwah dan tarbiah serta sentiasa menjadi rujukan masyarakat dalam mendepani pelbagai isu semasa,” katanya.

Beliau menyatakan demikian ketika menyampaikan ucaptama pada Muktamar Tahunan DUPNS ke-28 di Ballroom Awana, di sini, kelmarin. Muktamar tersebut dirasmikan oleh Timbalan Pesuruhjaya PAS negeri, Ahmad Dullah.

Mengulas mengenai pembentukan kepimpinan ulama, Adzman berkata, konsep AKIFI menjadi asas utama dalam melahirkan saf kepimpinan yang berwibawa, berintegriti dan istiqamah memimpin perjuangan Islam.

Menurutnya, setiap ulama perlu menjadi insan berilmu yang berpaksikan al-Quran dan al-Sunnah, istiqamah dalam gerak kerja jamaah serta sentiasa memperkukuh hubungan dengan Allah SWT melalui pembinaan rohani yang berterusan.

“Apabila elemen Alim, Haraki dan Sufi disepadukan dalam diri seorang ulama, maka akan lahirlah pemimpin yang teguh akidahnya, jelas fikrahnya, tersusun gerak kerjanya dan tinggi nilai kerohaniannya.

“Inilah asas kepada pembentukan kepimpinan rabbani yang mampu memimpin penyelesaian Islam, menyatukan ummah serta menjadi qudwah hasanah kepada masyarakat,” ujarnya.

Beliau turut menegaskan anggota DUPNS di semua peringkat perlu memperkukuh dakwah, memperkasa tarbiah, membina kesatuan saf perjuangan serta memperluaskan kerjasama dengan pelbagai pihak bagi memastikan syariat Islam terus menjadi panduan kehidupan.

Sehubungan itu, beliau menyeru seluruh ahli Dewan Ulamak PAS supaya memperkemaskan gerak kerja, memperkukuh kesatuan organisasi dan terus istiqamah mendukung agenda “Ulamak Memimpin Penyelesaian Islam” demi memartabatkan agama, ummah dan negara. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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