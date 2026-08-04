TOK sasar terima sejuta pengunjung tahun depan

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ALOR SETAR: Temasya Orang Kedah (TOK) 2026 berjaya menggamit kehadiran 560,000 pengunjung, mengatasi angka yang disasarkan, maklum Menteri Besar, Dato’ Seri Muhammad Sanusi Md Nor.

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Kata beliau, temasya anjuran bersama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, (MOTAC) yang diadakan 31 Julai lalu, bukan sahaja melepasi 550,000 pengunjung yang disasarkan.

Sebaliknya ujar Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Jeneri itu, melebihi 20,000 pengunjung berbanding kehadiran temasya TOK yang diadakan tahun lalu.

“Tahun lalu, kehadiran TOK seramai 540,000 orang. Tahun ini 2026, kehadiran 560,000 orang. Sasaran kita naik 10,000, rupanya 20,000. Maknanya lebih ramailah lagi yang hadir.

“Harap program sedemikian akan berlangsung lagi, dengan sasaran berikutnya adalah sejuta orang,” jelas beliau pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat mingguan EXCO, di Wisma Darul Aman, di sini hari ini.

Dalam pada itu, beliau juga memaklumkan, sempena Tahun Melawat Kedah (TMK) yang dilancarkan tahun lalu, negeri itu telah mencatatkan kehadiran 9.2 juta pelancong dari dalam dan luar negara.

Dari jumlah itu jelasnya, 2.1 juta merupakan pelancong luar negara, manakala 7.1 juta adalah dari dalam negara (domestik).

“Alhamdulillah, terima kasih kepada para pelancong yang memilih Kedah sebagai destinasi. Bukan saja Langkawi tetapi juga di tanah besar.

“Kita akan banyakkan lagi lokasi menarik sebagai daya penarikan pelancongan ke Kedah.

“Ekonomi sekarang ini juga bergantung kepada sektor pelancongan, sebagai pemangkin kepada sektor ekonomi,” tambah beliau. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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