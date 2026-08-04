Terjemah menang p’raya melalui kepimpinan berakhlak

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KOTA KINABALU: Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Sabah (DPPNS), Hendri Hamsah menegaskan bahawa setiap kemenangan yang diraih dalam pilihan raya merupakan satu amanah besar daripada rakyat.

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Katanya, kemenangan bukan sekadar pencapaian politik, sebaliknya perlu diterjemahkan melalui kepimpinan berakhlak, pentadbiran bersih serta khidmat yang benar kepada masyarakat.

“DPPNS menyambut baik kenyataan Presiden PAS, Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang serta Pesuruhjaya PAS Sabah, Datuk Dr. Aliakbar Gulasan yang merakamkan penghargaan kepada seluruh rakyat dan jentera Barisan Nasional (BN) dan Perikatan Nasional (PN) atas komitmen serta pengorbanan mereka dalam Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan.

“Kenyataan tersebut membawa mesej yang jelas bahawa setiap kemenangan bukan sekadar suatu pencapaian politik, sebaliknya merupakan amanah besar daripada rakyat yang wajib dipikul dengan penuh keikhlasan, integriti dan rasa tanggungjawab,” katanya dalam satu kenyataan media, semalam.

Menurutnya, kerjasama antara BN-PN menjadi manifestasi bahawa perpaduan dan kesatuan yang dibina atas saling menghormati mampu menjadi kekuatan dalam mendepani cabaran politik semasa.

Tambahnya, semangat itu perlu terus dipelihara dan diperkasakan demi memastikan kestabilan politik serta kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan.

Katanya lagi, ukuran kemenangan yang sebenar bukan hanya berdasarkan pertambahan kerusi atau kedudukan dalam pentadbiran, sebaliknya sejauh mana amanah yang diberikan dapat diterjemahkan kepada dasar yang adil, kebajikan rakyat yang terpelihara serta pentadbiran yang bersih dan berintegriti.

Dalam pada itu, beliau menyeru agar seluruh saf Pemuda, terus memperkukuhkan iltizam untuk mempererat kesatuan, memperkemas organisasi serta melahirkan barisan kepimpinan muda yang bersedia memikul amanah perjuangan dengan lebih tersusun.

Menurutnya, kekuatan sesebuah gerakan bukan hanya bergantung kepada strategi semata-mata, sebaliknya bermula daripada kesatuan saf dan kesediaan setiap anggota untuk meletakkan kepentingan agama, rakyat serta negeri mengatasi kepentingan peribadi.

“Kejayaan yang dicapai di Negeri Sembilan menjadi suntikan semangat kepada seluruh jentera PAS Sabah agar terus bekerja dengan penuh istiqamah dan bersiap sedia bagi menghadapi amanah yang lebih besar pada masa hadapan,” tambahnya lagi. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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