Tekad jadikan SUKMA 2028 terbaik dalam sejarah

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KOTA BHARU: Kerajaan Negeri Kelantan bertekad menjadikan penganjuran Sukan Malaysia (SUKMA) dan Para SUKMA Kelantan 2028 sebagai temasya sukan terbaik dalam sejarah negeri.



Menteri Besar, Dato’ Panglima Perang Mohd Nassuruddin Daud, berkata tekad tersebut bukan sahaja melibatkan aspek penganjuran, malah turut merangkumi pencapaian kontinjen.

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Malah Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Meranti itu menegaskan komitmen tersebut meliputi pembangunan infrastruktur sukan serta pewujudan legasi berkekalan untuk generasi akan datang.



Beliau mengikrarkan demikian sewaktu berucap di Majlis Solat Hajat dan Penyerahan Bendera kepada Kontinjen Negeri Kelantan ke Temasya SUKMA XXII Selangor 2026 dan Para SUKMA Selangor 2026, di sini semalam.



Beliau berkata, kepercayaan diberikan kepada Kelantan sebagai tuan rumah SUKMA 2028 merupakan satu pengiktirafan terhadap keupayaan negeri itu menganjurkan temasya sukan bertaraf kebangsaan.



Katanya, penganjuran tersebut akan menjadi pemangkin kepada pembangunan sukan, peningkatan infrastruktur, pemerkasaan ekonomi tempatan serta memperkukuh imej Kelantan di peringkat nasional.



“Kepercayaan yang diberikan ini merupakan satu pengiktirafan terhadap keupayaan Negeri Kelantan untuk menganjurkan temasya sukan bertaraf kebangsaan,” ujarnya.



Nassuruddin berkata, kerajaan negeri kini memberi fokus kepada persiapan sebagai tuan rumah melalui pembangunan dan naik taraf venue pertandingan, kemudahan latihan, penginapan atlet serta aspek logistik.



Menurutnya, kerajaan negeri akan mengambil alih secara rasmi tanggungjawab sebagai tuan rumah selepas menerima bendera penganjuran pada majlis penutup SUKMA Selangor 2026.



Sementara itu, beliau berkata persediaan kontinjen Kelantan menghadapi SUKMA Selangor 2026 telah bermula sejak tahun 2025 menerusi pelbagai program pembangunan atlet.



“Persediaan kontinjen ini telah bermula sejak tahun 2025 lagi melalui pelbagai program pembangunan atlet termasuk penganjuran Karnival Sukan Kelantan, latihan berpusat, penyertaan ke kejohanan-kejohanan serta pelbagai program pembangunan prestasi.



“Segala usaha ini membuktikan bahawa kejayaan bukanlah sesuatu yang datang secara kebetulan, sebaliknya hasil daripada perancangan yang teliti, usaha yang berterusan dan komitmen semua pihak,” ujarnya.



Beliau berkata, kerajaan negeri turut bersetuju meningkatkan kadar insentif kemenangan kepada atlet yang berjaya meraih pingat pada SUKMA Selangor sebagai dorongan untuk mencapai sasaran ditetapkan.



“Apabila saudara dan saudari melangkah ke gelanggang pertandingan nanti, bawalah bersama maruah, harga diri dan doa seluruh rakyat Negeri Kelantan.



“Lambang negeri yang tersemat di dada bukan sekadar satu logo, bahkan amanah yang perlu dipertahankan,” ujarnya. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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