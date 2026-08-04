Sanusi serah LOD: Sama ada mohon maaf atau bicara

- Advertisement -

ALOR SETAR: Dato’ Seri Muhammad Sanusi Md Nor, mengesahkan, pihaknya akan menghantar Surat Tuntutan (LOD) kepada empat individu yang dikenal pasti telah menyeleweng atau memutar belitkan ucapan beliau di Jempol, baru-baru ini.

- Advertisement -

Beliau berkata, empat individu berkenaan ialah Naib Pengerusi DAP, Nga Kor Ming dan pempengaruh media sosial, Salim Abd Rahman serta bekas Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Skudai, Marina Ibrahim dan Timbalan Setiausaha Agung PKR, Dr Sathia Prakash.

“LOD akan diuruskan oleh peguam saya. Semua sudah siap. Kalau tidak diserahkan hari ni, ia akan diserah esok,” jelas Menteri Besar itu pada sidang media selepas mesyuarat bulanan EXCO, di Wisma Darul Aman, di sini hari ini.

Sanusi turut menjelaskan, empat individu berkenaan telah mengeluarkan kenyataan yang jelas memesong fakta, menokok tambah serta memutar belit ucapannya demi kepentingan politik serta mengaut keuntungan.

“Melalui peguam saya, mereka yang menerima LOD ini, dituntut membuat permohonan maaf dalam tempoh tujuh hari. Sekiranya gagal, perkara ini akan dibicarakan. Pakat siap duitlah,” tambahnya lagi.

Beliau juga memaklumkan, setiap LOD tidak sama sebaliknya berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh mereka, sama ada menokok tambah atau memesong dari fakta sebenar.

“Kebanyakannya tuduh saya cakap, suruh orang Cina, balik negeri China, India balik negeri India..,” ujar beliau.

Terdahulu, Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat itu, dikritik oleh pihak tertentu kononnya ceramah beliau di Jempol, sempena Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan, baru-baru ini, berbaur perkauman dan bersifat hasutan.

Sedangkan antara perkara yang disentuh oleh Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Jeneri adalah berkaitan sejarah Tanah Melayu dan kedudukan orang Melayu yang dikatakan semakin terhakis dari aspek ekonomi serta politik.

Sementara dalam sidang medianya di Suka Menanti sebelum ini, Sanusi menjelaskan beliau akan membuat laporan polis dan tindakan undang-undang kepada mana-mana individu yang cuba memesong atau memutar belitkan ucapan beliau.

“Boleh ‘check’ mana-mana buku sejarah. Saya tidak sebut benda yang tidak ada dan saya juga tidak tujukan kepada sesiapa. Saya kata bab sejarah. Takkan tak faham.

“Saya cakap lain. Mereka kata benda lain yang mereka kata saya kata. Saya tak kata, apa yang dia kata saya kata,” katanya pada sidang media tersebut. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

Related