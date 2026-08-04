Sanusi selesai beri keterangan polis isu ceramah di Jempol

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ALOR SETAR: Menteri Besar, Dato’ Seri Muhammad Sanusi Md Nor menjelaskan, beliau sudah selesai memberi keterangan kepada pihak polis berhubung laporan dakwaan, kononnya ceramahnya di Jempol, baru-baru ini, menyentuh isu perkauman.

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Beliau berkata, pihak pasukan Polis DiRaja Malaysia (PDRM) datang berjumpa beliau untuk mendapatkan keterangan tersebut di Alor Setar.

“Depa (mereka) mai sini (Alor Setar). Polis pun tau kita sibuk. Tak dan pi sana. Saya di mana pun boleh, tak ada masalah tapi dah depa mai, alhamdulillahlah,” kata beliau kepada media ketika ditemui di Wisma Darul Aman, hari ini.

Jelasnya lagi, semua persoalan yang dilontarkan kepada beliau dijawab dengan teratur berdasarkan fakta semasa.

“Selesai dah walaupun banyak juga soalan. Tetapi sekejap sahaja. Tak dan habis secawan teh, cucur cempedak habislah sepiring (sambil ketawa).

“Bukannya ada soalan apa pun, semuanya telah jelas, ‘simple’ saja, nak pusing apa lagi,” tambah beliau.

Sanusi juga memaklumkan, keterangan kepada pihak polis boleh dibuat di Alor Setar atau di mana saja, walaupun kes tersebut berlaku di Kuala Lumpur atau sebagainya.

Sungguhpun demikian, beliau enggan mengulas di mana lokasi pertemuannya dengan pihak polis tersebut yang berlaku pada Ahad lalu.

Dalam masa yang sama, beliau tidak lupa mengucapkan jutaan terima kasih kepada pasukan polis Negeri Sembilan dan juga Kedah, atas kerjasama yang baik dengan pihaknya. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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