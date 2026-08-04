Pusat Islam Mandaluyong mercu penyatuan ummah

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KUALA LUMPUR: Pembinaan Pusat Islam Bandar Mandaluyong di Manila, Filipina disifatkan sebagai satu gagasan besar yang bukan sekadar membangunkan sebuah institusi fizikal, malah bakal menjadi mercu tanda penyatuan ummah, pusat penyebaran ilmu serta pembangunan komuniti Islam di negara itu.

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Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Brigedier Jeneral Datuk Mohd Ajib Ismail berkata, pelancaran projek itu merupakan usaha memperkukuh dakwah Islamiah dan menyemarakkan syiar Islam di peringkat antarabangsa.

Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Pelancaran Pembinaan Pusat Islam Bandar Mandaluyong, Manila, Filipina yang berlangsung di Dewan Seminar Wisma PERKIM, di sini hari ini.

“Pada hari ini kita bukan sekadar melancarkan sebuah projek pembinaan bangunan, sebaliknya menyaksikan lahirnya satu gagasan besar untuk membina sebuah pusat yang bakal menjadi mercu tanda penyatuan ummah, pusat penyebaran ilmu serta medan pembangunan komuniti Islam di Bandar Mandaluyong,” ujarnya.

Beliau berkata, masyarakat Islam di Bandar Mandaluyong masih berdepan kekurangan kemudahan bagi melaksanakan aktiviti ibadah, pendidikan Islam, pembangunan sahsiah dan kebajikan walaupun bandar itu merupakan antara pusat ekonomi utama di Metro Manila.

Menurutnya, pusat berkenaan dirancang sebagai sebuah pusat sehenti yang menggabungkan fungsi masjid, pusat pendidikan, dakwah, kebajikan, pembangunan keluarga serta aktiviti kemasyarakatan.

“Islam bukan sekadar membina bangunan, sebaliknya membina insan yang berilmu, berakhlak dan saling menyantuni,” ujarnya turut merakamkan penghargaan kepada Muslim Care Malaysia Society (MCM) yang aktif melaksanakan pelbagai misi kemanusiaan dan kebajikan di dalam serta luar negara.

Beliau berkata, sepanjang tahun ini JAKIM menerima dua kunjungan hormat daripada MCM bagi membincangkan cadangan pembinaan pusat Islam berkenaan serta pelaksanaannya.

Menurutnya, kerjasama JAKIM dan MCM turut merangkumi pelbagai inisiatif strategik dalam bidang dakwah, kebajikan dan pembangunan masyarakat Islam di dalam serta luar negara.

Sebagai contoh, kerjasama JAKIM, Yayasan Waqaf Malaysia (YWM) dan MCM melalui Tabung Musaadah JAKIM YWM telah menyalurkan sumbangan berjumlah RM191,000 bagi penyediaan makanan panas, bekalan air bersih dan khemah untuk Pusat Ilmu di Bandar Gaza, Palestin.

Beliau berkata, penglibatan JAKIM dalam projek pembinaan Pusat Islam itu adalah sebagai rakan strategik yang menawarkan pandangan, pengalaman dan kepakaran dalam pembangunan institusi Islam, pendidikan, latihan, dakwah serta pengukuhan tadbir urus.

“Pusat itu berpotensi menjadi model pembangunan komuniti Islam yang bukan sahaja memenuhi keperluan masyarakat setempat, malah menjadi jambatan persaudaraan antara Malaysia dan Filipina.

“Serta membuka lebih banyak ruang kerjasama dalam bidang pendidikan, dakwah, pembangunan modal insan, bantuan kemanusiaan dan pertukaran kepakaran,” katanya.

Mohd Ajib berkata, hubungan JAKIM dengan masyarakat Islam di Filipina telah lama terjalin melalui pelbagai bentuk kerjasama termasuk dalam bidang pensijilan halal, latihan profesional dan falak.

JAKIM kini mengiktiraf tiga badan pensijilan Halal di Filipina iaitu Islamic Da’wah Council of the Philippines, Halal Development Institute of the Philippines dan Halal International Chamber of Commerce and Industries of the Philippines.

Selain itu, Institut Latihan Islam Malaysia turut menganjurkan pelbagai program pembangunan profesional yang melibatkan penyertaan masyarakat Islam dari Filipina.

Beliau berkata, walaupun jumlah penduduk Islam di Mandaluyong dianggarkan sekitar 2,000 orang, kedudukan bandar itu sebagai hab perdagangan dan perniagaan Metro Manila menjadikannya tumpuan ribuan pekerja, pelajar dan pengunjung Muslim setiap hari.

“Oleh itu, pembinaan pusat Islam ini bukan sahaja memenuhi keperluan masyarakat Islam tempatan, malah berpotensi memberi manfaat lebih besar kepada umat Islam di seluruh Metro Manila,” ujarnya.

Beliau turut menyeru agensi kerajaan, sektor korporat, pertubuhan bukan kerajaan, institusi pendidikan serta orang ramai supaya menghulurkan sumbangan sama ada dalam bentuk kewangan, kepakaran, tenaga mahupun doa bagi memastikan projek itu dapat direalisasikan.

Ajib juga berharap Pusat Islam Bandar Mandaluyong akan menjadi pusat ibadah, penyebaran ilmu, pembangunan modal insan, pengukuhan institusi kekeluargaan, bantuan kemanusiaan serta pemerkasaan ekonomi masyarakat sekali gus menjadi simbol ketamadunan Islam yang dihormati. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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