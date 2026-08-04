Pilot keldai dadah: Gesa siasatan telus menyeluruh

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KUALA LUMPUR: “Kita tidak mahu mencari kambing hitam tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kelemahan yang ada dan keselamatan negara bukan soal imej, tetapi soal kepercayaan rakyat,” tegas Ketua Penerangan PAS, Ustaz Ahmad Fadhli Shaari

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Beliau mengulas dakwaan seorang juruterbang disyaki membawa dadah berjaya melepasi lapisan kawalan keselamatan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) dan menggesa siasatan dijalankan secara telus, profesional serta bebas tanpa campur tangan mana-mana pihak.

“Saya percaya Datuk Seri Mohd Shuhaily Mohd Zain serta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia (AKPS) mempunyai rekod dan keupayaan yang baik dalam menjaga keselamatan sempadan negara, manakala majoriti besar anggota dan pegawainya turut menjalankan amanah dengan penuh integriti,” jelas Ustaz Fadhli.

Menurut Ahli Parlimen Pasir Mas itu, beliau yakin AKPS mampu menjalankan siasatan secara telus dan profesional, namun persoalan lebih besar ialah mengapa kelemahan tersebut boleh berlaku sehingga seorang juruterbang yang disyaki membawa dadah didakwa berjaya melepasi lapisan kawalan keselamatan di KLIA.

“Kerajaan tidak boleh sekadar mengadakan mesyuarat khas selepas kejadian berlaku. Rakyat mahu tahu sama ada terdapat kelemahan pada prosedur operasi standard (SOP), kegagalan penguatkuasaan, masalah integriti.

“Atau wujudnya budaya layanan berbeza terhadap kategori tertentu sehingga menyebabkan risiko keselamatan dipandang ringan,” katanya dalam satu kenyataan semalam.

Beliau turut membangkitkan persoalan sama ada akses khas yang didakwa dimiliki oleh juruterbang boleh membuka ruang kepada pihak lain mengambil kesempatan menggunakan laluan sama.

“Jika benar seorang individu seperti juruterbang mempunyai akses khas dan boleh melepasi sistem sedia ada, bagaimana pula dengan kemungkinan pihak lain mengambil kesempatan menggunakan laluan yang sama?” soalnya.

Ahmad Fadhli berkata, keadaan itu menjadi lebih membimbangkan apabila laporan media menyebut juruterbang berkenaan didapati positif methamphetamine, MDMA dan kokain ketika tiba di Indonesia.

Menurut beliau, keadaan tersebut bermaksud individu terbabit dikatakan menerbangkan pesawat yang membawa ratusan penumpang dalam keadaan positif tiga jenis bahan terlarang itu.

“Lebih memalukan mengikut laporan media, juruterbang berkenaan didapati positif methamphetamine, MDMA dan kokain ketika tiba di Indonesia. Bermaksud dia bertugas menerbangkan ‘ratusan nyawa’ di dalam keadaan positif tiga jenis bahan ini,” katanya.

Sehubungan itu, beliau menegaskan bahawa isu berkenaan tidak seharusnya dilihat sebagai usaha mencari kesalahan mana-mana pihak, sebaliknya perlu dijadikan asas untuk mengenal pasti serta menambah baik sebarang kelemahan yang wujud dalam sistem kawalan keselamatan negara.

Beliau berharap AKPS diberikan ruang untuk menjalankan siasatan secara bebas, menyeluruh dan tanpa campur tangan mana-mana pihak kerana rakyat berhak mengetahui perkara sebenar.

“Semoga AKPS diberikan ruang untuk menjalankan siasatan secara bebas, menyeluruh dan tanpa campur tangan mana-mana pihak. Rakyat berhak mengetahui kebenaran,” ujarnya.

Pada masa sama, beliau turut menggesa Menteri Pengangkutan (MOT) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) memberi tumpuan penuh terhadap isu tersebut kerana menyifatkannya sebagai perkara yang lebih penting dan kritikal.

“Menteri MOT dan KDN, berhenti bersedih, fokus urusan ini yang lebih penting dan kritikal,” katanya yang juga Ahli Parlimen Pasir Mas terhadap isu masih dalam siasatan pihak berkuasa Indonesia dan Malaysia itu.

Media sebelum ini melaporkan, seorang juruterbang warga Malaysia berusia 39 tahun ditahan pihak berkuasa Indonesia selepas disyaki cuba menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah jenis MDMA atau ekstasi, bersama sejumlah kecil syabu melalui Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta.

Suspek mengaku bertindak sebagai ‘keldai’ dadah dan dijanjikan bayaran sekitar RM50,000 untuk membawa bekalan itu ke Jakarta sebelum diserahkan kepada anggota sindiket.

Suspek lelaki itu diberkas sejurus tiba dari Kuala Lumpur ke Jakarta pada malam Selasa lalu dengan penahanan dilakukan selepas pegawai kastam Indonesia mengesan imej mencurigakan pada bagasi kru milik suspek menerusi pemeriksaan mesin pengimbas sinar-X.

Pemeriksaan lanjut terhadap bagasi berkenaan menemukan 14 bungkusan yang mengandungi 70,114 pil ekstasi dengan anggaran berat kira-kira 25 kilogram, selain 2.7 gram syabu.

Ujian air kencing yang dijalankan ke atas suspek pula didapati positif dadah jenis syabu, ekstasi dan kokain.

Hasil siasatan awal mendapati suspek dipercayai diupah sindiket sebagai keldai dadah untuk membawa bekalan itu dari Kuala Lumpur ke Jakarta dan dijanjikan bayaran sekitar RM50,000 sebelum dadah tersebut diserahkan kepada anggota sindiket di ibu negara Indonesia itu.

Dalam perkembangan yang sama, Kementerian Pengangkutan (MOT) semalam telah mengadakan mesyuarat khas membabitkan agensi penerbangan, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan (AKPS) Malaysia dan Polis Diraja Malaysia (PDRM).

Mesyuarat tersebut diadakan bagi meneliti semula prosedur keselamatan di lapangan terbang susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia Airlines (MAG) di Indonesia, minggu lalu, kerana disyaki menyeludup dadah.

Ketua Pengarah AKPS, Datuk Seri Mohd Shuhaily Mohd Zain, berkata mesyuarat dipengerusikan Ketua Setiausaha MOT itu menghimpunkan wakil Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik (JSJN) Bukit Aman, AKPS, Malaysia Aviation Group (MAG), Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) serta agensi berkaitan.

Menurut beliau, perbincangan itu akan menumpukan penambahbaikan mekanisme saringan kru penerbangan dan bagasi, termasuk menyemak semula pematuhan prosedur operasi standard (SOP) di semua pintu pelepasan antarabangsa.

Mohd Shuhaily berkata, pihaknya mengambil serius insiden berkenaan kerana ia bukan sahaja membabitkan aspek penguatkuasaan, malah boleh menjejaskan keyakinan terhadap sistem keselamatan di lapangan terbang negara.

“Semua agensi berkaitan perlu bekerjasama rapat bagi memastikan sebarang ruang atau kelemahan dalam prosedur sedia ada dapat dikenal pasti dan ditangani segera,” katanya.

Beliau berkata, siasatan JSJN Bukit Aman masih berjalan bagi mengenal pasti bagaimana bahan terlarang itu dipercayai dibawa keluar dari negara, manakala AKPS akan memberikan kerjasama penuh dalam proses siasatan berkenaan. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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