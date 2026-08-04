PH ‘tunggang’ isu TH, burukkan imej Melayu Islam

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KERUGIAN yang dialami Tabung Haji (TH) dijadikan sebagai alasan dan lesen untuk PH lakukan penjualan besar-besaran harta strategik umat Islam Malaysia.



Padahal ada banyak jalan lain untuk membaiki kerugian yang dialami tanpa menjual aset-aset ini. Jikapun hanya ada satu ‘option’ terpaksa jual, ramai lagi usahawan Muslim yang boleh tampil bantu tetapi rakan DAP juga yang jadi rujukan.



Malah langkah menyelamatkan harta dan aset-aset TH juga dijadikan drama kononnya Hero DAP, Lim Guan Eng lah penyelamat TH demi memburukkan kaum Melayu. Tujuan PH jelas untuk gambarkan pemimpin DAP penyelamat harta umat Islam.

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Padahal kesalahan beberapa individu Melayu dijustifikasikan semua Melayu kaki sakau dan rasuah oleh PH. Dialog inilah yang diulang-ulang oleh Melayu proDAP bernama Buang.

Hanya kerana ingin memberikan imej ‘Melayu Sakau’ dan ‘Melayu Rasuah’ dan ‘Melayu Tidak Pandai’ maka isu Tabung Haji ditunggang-tunggang oleh Melayu-melayu PH.

Kejahatan PH mencipta skrip dan naratif dengan memperalatkan Tabung Haji demi memberikan gambaran rakyat Malaysia wajib menolak Melayu Islam. Inilah kejahatan tertinggi dalam politik PH.

Jangan sesekali lupa dan nafikan, Mujahid berkali-kali akui dia yang jual harta Tabung Haji.

Jual harta Tabung Haji keputusan saya, kata Mujahid | The Malaysian Insight https://share.google/gcGUXPMAmT2kUAZkO

PELENGGAQ JELAPANG – HARAKAHDAILY 4/8/2026

Sumber Asal: https://www.facebook.com/share/p/1F9FBsiMUZ/

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