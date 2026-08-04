Perlu tenaga kerja, sistem setanding fungsi mahkamah

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SHAH ALAM: Tumpuan kepada pembangunan modal insan, latihan profesional, prasarana fizikal dan penambahbaikan skim perkhidmatan diperlukan agar pelaksanaan Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2026 benar-benar mencapai matlamat memperkukuh institusi kehakiman syariah.

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Dato’ Dr Ab Halim Tamuri (PN–Paya Jaras) berkata, penggubalan enakmen baharu sahaja tidak mencukupi sekiranya ia tidak disokong oleh tenaga kerja kompeten, sistem penyampaian yang cekap serta kemudahan setanding dengan fungsi Mahkamah Syariah.

“Kalau kita menggubal undang-undang baharu tetapi tidak menyediakan sokongan yang mencukupi, akhirnya sistem yang dibina akan menjadi pincang dan roh kepada pembaharuan itu tidak akan sampai kepada masyarakat,” katanya.

Beliau mengemukakan demikian ketika membahaskan Rang Undang-Undang Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2026 pada Persidangan Dewan Negeri Selangor, di sini hari ini.

Menurut Dr Ab Halim, aspek paling utama yang perlu diberi perhatian ialah latihan berterusan kepada seluruh warga institusi kehakiman syariah termasuk hakim, pendaftar, pegawai kehakiman dan kakitangan berkaitan.

Jelasnya, peningkatan jumlah kes yang dikendalikan Mahkamah Syariah menuntut lebih ramai tenaga mahir serta latihan profesional yang berterusan bagi meningkatkan kecekapan pentadbiran dan kualiti penghakiman.

“Jumlah pengamal undang-undang syariah perlu ditingkatkan. Kita berdepan pertambahan kes akibat peningkatan jumlah penduduk dan kesedaran masyarakat mendapatkan keadilan melalui Mahkamah Syariah.

“Ada juga kelewatan dalam penyediaan alasan penghakiman. Antara faktor yang perlu diberi perhatian ialah latihan kepada hakim bagi menghasilkan penghakiman yang berkualiti dan dapat disiapkan dengan lebih cepat,” katanya.

Sehubungan itu, beliau mencadangkan supaya kerajaan negeri memperkukuh sokongan kepada institusi pengajian tinggi yang menawarkan program Syariah dan Undang-Undang, khususnya Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), bagi melahirkan lebih ramai tenaga profesional dalam bidang tersebut.

Katanya, graduan yang dilahirkan perlu diberi peluang untuk diserap sebagai hakim, peguam syarie dan pegawai kehakiman bagi memenuhi keperluan Mahkamah Syariah yang semakin meningkat.

Beliau turut berpandangan latihan tidak seharusnya tertumpu kepada pegawai yang sedang berkhidmat, sebaliknya perlu dirancang secara berterusan bermula di peringkat diploma, sarjana muda, latihan profesional universiti sehingga latihan dalam perkhidmatan.

Selain aspek sumber manusia, Dr Ab Halim berkata, sistem penyampaian enakmen baharu itu juga perlu dirancang dengan teliti supaya setiap pembaharuan yang diperkenalkan dapat dilaksanakan secara berkesan.

“Kita tidak mahu apabila pembaharuan dibuat, akhirnya ia gagal kerana sistem penyampaian tidak bersedia. Sebab itu perlu ada penjelasan mengenai langkah-langkah yang diambil bagi memastikan pelaksanaannya berjalan lancar serta benar-benar mempercepatkan urusan di Mahkamah Syariah,” katanya.

Beliau turut membangkitkan keperluan pembangunan fizikal Mahkamah Syariah yang selaras dengan struktur institusi tersebut, meliputi Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah dan Mahkamah Utama Syariah.

Menurutnya, setiap peringkat mahkamah mempunyai fungsi dan kedudukan yang berbeza, justeru memerlukan bangunan serta kemudahan bersesuaian bagi mencerminkan kewibawaan institusi kehakiman syariah.

“Saya berharap kerajaan negeri mempunyai perancangan jangka panjang terhadap pembangunan fizikal ini kerana sesebuah mahkamah bukan sahaja memerlukan sistem yang baik, malah prasarana yang mencerminkan kedudukannya sebagai institusi kehakiman,” katanya.

Pada masa sama, beliau berharap skim perkhidmatan bagi hakim, pegawai kehakiman dan kakitangan Mahkamah Syariah turut dinaik taraf selaras dengan pelaksanaan sistem baharu itu. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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