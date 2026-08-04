Peranan agensi Pusat paling utama tangani isu dadah

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KOTA BHARU: Isu penyalahgunaan dadah perlu ditangani secara menyeluruh berdasarkan bidang kuasa dan peranan agensi-agensi berkaitan, bukannya dijadikan modal politik.



Pengerusi Jawatankuasa Belia, Sukan, NGO dan Perpaduan Kaum Negeri, Zamakhshari Muhamad berkata, tanggungjawab membanteras

penyalahgunaan dadah terletak di bawah kementerian serta agensi penguat kuasa yang diberi mandat.



Beliau berkata, Kementerian Dalam Negeri (KDN) mempunyai autoriti dalam isu berkaitan dadah melalui Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK).



Menurutnya, sekiranya berlaku peningkatan atau penurunan kes berkaitan dadah, keberkesanan pelaksanaan kawalan dan langkah pencegahan oleh agensi terbabit perlu diberi perhatian.



“Isu dadah tidak sepatutnya dijadikan isu politik kerana tanggungjawab menangani masalah tersebut perlu dilihat berdasarkan kuasa dan bidang tugas kementerian serta agensi berkaitan.



“Tanggungjawab itu perlu dilihat berdasarkan kuasa dan bidang tugas kementerian,” katanya selepas Majlis Penyerahan Bendera Kontinjen

Kelantan ke Sukan Malaysia XXII Selangor dan Para SUKMA di Dewan KTC, semalam.



Beliau berkata demikian ketika mengulas kenyataan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang dilaporkan

berkata Polis Kelantan mengarahkan setiap ketua balai menahan seorang penagih setiap hari sebagai strategi membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah.



Zamakhshari berkata, statistik Januari hingga Jun tahun ini menunjukkan berlaku penurunan kes berkaitan dadah dan tangkapan narkotik di negara ini termasuk di Kelantan.



Katanya, kes narkotik di Kelantan menurun sebanyak 13 peratus, manakala tangkapan turut berkurangan 10 peratus berbanding tempoh sama tahun lalu.



“Perkembangan itu membuktikan usaha bersungguh-sungguh yang digerakkan PDRM Kelantan mula membuahkan hasil dalam memerangi ancaman dadah.



“Kita akui Kelantan turut berdepan dengan masalah tersebut, namun secara umumnya kita perlu melihat isu ini dari sudut lebih menyeluruh termasuk peranan agensi-agensi berkaitan,” ujarnya.



Beliau turut mengingatkan supaya isu dadah tidak hanya dibangkitkan terhadap Kelantan kerana ia boleh menimbulkan persepsi negatif

yang mempunyai kaitan dengan unsur politik.



“Apabila hanya di Kelantan dibangkitkan isu berkenaan sedangkan di negeri lain disenyapkan, ia boleh menimbulkan persepsi negatif yang ada kaitan dengan unsur politik.



“Kerajaan negeri dan Pertubuhan Membanteras Dadah Malaysia (PEMADAM) sentiasa menyokong usaha PDRM mempertingkat penguatkuasaan terhadap jenayah berkaitan dadah,” katanya.

– HARAKAHDAILY 4/8/2026



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