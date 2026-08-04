Penting disokong institusi, sumber manusia, prasarana

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SHAH ALAM: Reformasi institusi Mahkamah Syariah di Selangor berisiko gagal mencapai matlamatnya sekiranya hanya tertumpu kepada pindaan undang-undang tanpa disokong pengukuhan kapasiti institusi, sumber manusia, prasarana digital dan mekanisme pelaksanaan berkesan.

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Mu’izzudden Mahyuddin (PN-Hulu Bernam) berkata, kejayaan pelaksanaan Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2026 perlu dinilai berdasarkan keberkesanannya meningkatkan penyampaian keadilan kepada rakyat, bukannya sekadar melalui kelulusan fasal baharu atau pembentukan struktur institusi.

Menurut beliau, matlamat sesebuah institusi kehakiman bukan hanya untuk menghukum atau memutuskan pertikaian, sebaliknya memastikan keadilan dapat disampaikan secara cepat, telus, konsisten dan diyakini masyarakat.

“Kejayaan reformasi ini tidak boleh diukur hanya melalui pindaan undang-undang, sebaliknya melalui keberkesanan pelaksanaannya selepas ia berkuat kuasa,” katanya.

Beliau mengemukakan demikian ketika membahaskan Rang Undang-Undang (RUU) Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2026 pada Sidang Dewan Negeri Selangor, di sini hari ini.

Beliau berkata, RUU itu merupakan antara reformasi terbesar dalam sejarah institusi kehakiman syariah negeri kerana bukan sahaja menyusun semula struktur Mahkamah Syariah, malah memperkenalkan Mahkamah Utama Syariah.

Iaitu menurutnya dalam perbahasan tersebut, sebagai mahkamah tertinggi, memperkukuh mekanisme pelantikan hakim syarie serta memperluaskan penggunaan teknologi dalam pentadbiran kehakiman.

Bagaimanapun katanya, pembentukan Mahkamah Utama Syariah perlu disokong dengan petunjuk prestasi (KPI) yang jelas seperti sasaran tempoh penyelesaian rayuan, pengurangan tunggakan kes, kadar penyelesaian kes mengikut kategori serta penerbitan laporan prestasi tahunan.

“Tanpa penanda aras yang jelas, reformasi institusi berisiko gagal mencapai objektif asalnya untuk meningkatkan keyakinan rakyat terhadap sistem kehakiman syariah,” katanya.

Dalam masa sama, Mu’izzudden menggesa kerajaan negeri memperincikan kriteria pelantikan hakim syarie supaya tidak hanya bergantung kepada tempoh perkhidmatan atau kelayakan akademik semata-mata.

Sebaliknya beliau berkata, aspek integriti, kualiti alasan penghakiman, pengalaman mengendalikan kes kompleks, rekod keputusan di peringkat rayuan, kecekapan pentadbiran serta penglibatan dalam latihan dan penyelidikan kehakiman wajar dijadikan antara ukuran utama.

Beliau turut mempersoalkan sama ada Selangor mempunyai bilangan hakim syarie yang mencukupi untuk memenuhi syarat pengalaman perkhidmatan selama 20 tahun bagi mengisi jawatan di Mahkamah Utama Syariah.

“Reformasi struktur perlu bergerak seiring dengan reformasi kapasiti. Jika tidak, kita mungkin mempunyai hierarki mahkamah yang lebih lengkap, tetapi masih berdepan kelewatan penyelesaian kes,” katanya.

Menyentuh aspek pendigitalan, beliau menyambut baik usaha kerajaan memperluaskan penggunaan teknologi melalui prosiding komunikasi jarak jauh, penyampaian dokumen secara elektronik dan sistem pengurusan kes digital.

Namun katanya, transformasi digital hanya akan berjaya jika disokong kemudahan ICT yang mencukupi, capaian internet stabil di semua mahkamah serta latihan berterusan kepada hakim, pegawai mahkamah dan peguam syarie.

Beliau turut mengingatkan kerajaan negeri supaya memberi perhatian serius terhadap aspek keselamatan siber bagi melindungi data sensitif mahkamah, termasuk maklumat berkaitan keluarga, harta, nafkah dan hak penjagaan anak daripada ancaman pencerobohan sistem.

Mu’izzudden menegaskan sokongannya terhadap RUU Enakmen Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2026 kerana yakin ia mampu memperkukuh institusi kehakiman syariah negeri.

Namun katanya, Selangor hanya mampu muncul sebagai penanda aras nasional sekiranya reformasi yang diluluskan benar-benar diterjemahkan kepada sistem kehakiman yang lebih cekap, profesional, moden dan diyakini rakyat. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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