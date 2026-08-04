‘Pencapaian N9 dicemburui Melaka, Selangor, Perak dan Pahang’

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KUALA LUMPUR: Kesepakatan politik luar biasa antara Barisan Nasional (BN) dan PERIKATAN NASIONAL (PN) di Negeri Sembilan mencatatkan sejarah baharu.

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Penganalisis politik, Roslan Shahir Mohd Shahir berkata, pencapaian itu dicemburui jutaan umat Melayu di luar Negeri Sembilan termasuk Melaka, Selangor, Perak dan Pahang.



“Seluruh negara semua tidak sabar mahu memberi saham ke arah pembinaan jajaran baharu politik Melayu yang mampu menyelamatkan negara dan seluruh rakyat Malaysia.

“Biar kembali stabil politik dan hubungan kaum dalam negara, biar kembali makmur ekonomi kita lantaran kestabilan itu, biar bumi bertuah ini dilimpahi Rahmat dan kasih sayang Nya yang berpanjangan.



“Pada kedua pimpinan Umno dan PAS, BN dan PN, umat Melayu dan rakyat Malaysia tambatkan keyakinan, pimpinlah kami ke arah kemakmuran itu,” seru beliau dalam media sosial miliknya.

Kerjasama yang pernah dianggap mustahil

Roslan menyatakan, pelbagai ulasan dan pandangan diberikan berhubung kerjasama politik BN dan PN dalam Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan baru-baru ini.

Beliau menjelaskan, kerjasama dicetuskan Umno dan PAS itu pada awalnya mempunyai laluan sukar serta urusan rumit untuk direalisasikan.

Menurutnya, ramai pihak menganggap kerjasama itu hampir mustahil berlaku, malah ada yang memperkecil serta memperlekehkannya.

Namun, Roslan menegaskan, kerjasama berkenaan akhirnya menjadi kenyataan dan terbukti diterima rakyat melalui kemenangan besar.

“Undi Umno dan PAS, BN dan PN yang dahulu (berasingan), kini berjaya dicantumkan dengan lonjakan sokongan luar biasa.



“Mereka yang skeptikal sama ada para saintis politik, pengkaji atau penganalisis, berpendirian begitu kerana mereka membaca kerjasama politik ini sebagaimana ‘electoral pact’ atau persefahaman politik yang biasa-biasa yang melibatkan parti-parti politik umum di Malaysia.



“Mereka mungkin nisbahkan dengan kerjasama politik lain sama ada dalam PH atau Pakatan Rakyat sebelumnya atau yang diusahakan di Borneo sebelum-sebelum ini,” jelasnya.

Roslan menegaskan, penggunaan tanda aras sedemikian menyebabkan pihak terbabit gagal mengesan kekuatan sebenar kerjasama BN-PN.

Ikatan Umno-PAS kukuhkan kesepakatan

Beliau menjelaskan, pihak terbabit gagal memahami asal-usul politik Umno dan PAS serta ikatan akidah yang kuat.

Menurutnya, pertalian darah antara ahli dan penyokong kedua-dua parti turut memainkan peranan dalam membentuk kekuatan.

Roslan memaklumkan, perkara yang memisahkan Umno dan PAS hanyalah perbezaan agenda politik serta kepentingan perjuangan.

“Bila segala yang membeza diketepikan, yang berlainan kepentingan dicairkan, tatkala itu terbinalah satu kekuatan persefahaman luar biasa, yang kukuh serta ampuh.

“(Kekuatan itu) mempertautkan bukan sahaja pimpinan dan ahli malah penyokong dan rata-rata umat Melayu di akar umbi,” ulasnya.

Peranan pimpinan dan akar umbi

Roslan menegaskan, peranan Presiden Umno, Dato’ Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi serta Presiden PAS, Tan Sri Tuan Guru Abdul Hadi Awang selaku penggerak dan pencetus tidaklah boleh dinafikan

Menurutnya, kedua-dua pemimpin itu mempunyai bacaan politik matang serta memikirkan masa depan ummah dan negara.



Tambahnya, apabila pimpinan memulakan langkah dengan keikhlasan dan kesungguhan, kepimpinan lain menyambut dengan lapang dada.

“Segala kekeruhan akan berjaya dijernihkan, segala yang kusut dileraikan, bangkitlah gelombang besar akibat dukungan kuat seluruh akar umbi.



“Gelombang ini bermula dari kedua para penggeraknya, tetapi penggerak sahaja tidak cukup, ia perlukan sokongan dari keseluruhan kepimpinan.

“Apabila telah berpadu kepimpinan, ia juga belum tentu berjaya melainkan disambut dan didukung mereka yang di bawah, di akar umbi, seluruh umat Melayu,” terangnya.

Jajaran politik baharu dinanti umat Melayu

Roslan memaklumkan, ramai pihak gagal membaca bahawa jajaran politik baharu itu sebenarnya sudah lama diidamkan umat Melayu.

Beliau berkata, umat Melayu mahu melihat dua parti Melayu terbesar yang berseteru lebih tujuh dekad akhirnya bermuafakat.

Menurutnya, umat Melayu memerlukan kesepaduan kepimpinan dan mahu berteduh di bawah payung besar Umno serta PAS.

Ulasnya, masyarakat akar umbi sedar perpecahan parti Melayu tidak membawa keuntungan, sebaliknya merugikan ummah.

Beliau menegaskan, kekuatan politik Melayu sukar ditegakkan apabila parti Melayu bersaing sesama sendiri sedangkan lawan politik bersatu.



“Kerana itu bila pintu pagar dibuka, laluan tidak berhalang, berderu-derulah umat Melayu dari ceruk kampung sehingga ke bandar bangkit menyahutnya. Inilah jajaran politik yang ditunggu-tunggu selama ini,” katanya. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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