Muslim Care sasar RM6 juta bina Pusat Islam Manila

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KUALA LUMPUR: Muslim Care Malaysia Society telah melancarkan kutipan dana disasarkan sebanyak RM6 juta bagi membina Pusat Kecemerlangan Islam di Mandaluyong, Manila, Filipina dalam satu majlis di Wisma PERKIM Kebangsaan, di sini hari ini.

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Inisiatif tersebut adalah dihasratkan sebagai intervensi ke arah memperkukuh lagi syiar Islam serta memenuhi keperluan umat Islam di kawasan berkenaan.

Presiden Muslim Care, Zulkifli Wahijan berkata, projek itu dimulakan selepas pihaknya menerima maklumat daripada seorang pegawai kanan Kerajaan Malaysia yang bertugas di Manila mengenai kesukaran masyarakat Islam setempat menunaikan solat Jumaat akibat kekurangan kemudahan ibadah.

Mandaluyong ketika ini hanya mempunyai sebuah masjid sementara berkeluasan kira kira 10 kaki x 10 kaki yang mampu menampung sekitar 25 jemaah, menyebabkan sebahagian besar jemaah terpaksa menunaikan solat di luar kawasan masjid yang dikelilingi premis menjual arak dan makanan tidak halal, katanya.

“Selepas beberapa siri pertemuan dan perbincangan, Muslim Care bersetuju mengambil tanggungjawab melaksanakan projek ini walaupun menyedari ia bukan satu tugas yang mudah.

“Bagi kami, di mana ada kesukaran, di situ ada peluang untuk berbakti membantu orang lain dan meraih ganjaran daripada Allah SWT,” katanya ketika berucap pada Majlis Pelancaran Kutipan Dana Pembinaan Pusat Kecemerlangan Islam di Manila itu.

Beliau berkata, pusat berkenaan akan menjadi hab pembangunan dakwah, pendidikan dan pelbagai aktiviti umat Islam di Mandaluyong, sehubungan itu, mengajak agensi kerajaan, syarikat korporat, institusi kewangan, badan bukan kerajaan serta orang ramai berganding bahu menjayakan projek tersebut.

“Konsep kongsi pahala menjadi prinsip Muslim Care dalam setiap projek kebajikan supaya lebih ramai berpeluang menyumbang kepada usaha dakwah dan kebajikan,” jelasnya.

Mengulas pencapaian organisasi itu, beliau berkata, sepanjang 21 tahun penubuhannya, Muslim Care telah membina lebih 20 masjid, pusat Islam dan sekolah di beberapa negara termasuk Brazil, Belanda, United Kingdom, Palestin, Syria, Tanzania, Chad, Nigeria, Niger, Jepun, Kemboja dan Myanmar.

Di Palestin pula menurutnya, Muslim Care membina sebuah masjid pada 2013 dan selepas konflik tercetus pada Oktober 2023, organisasi itu berjaya mendirikan 18 masjid sementara di Gaza dalam tempoh kira kira dua tahun setengah.

Tambahnya, Muslim Care yang mempunyai pejabat di Gaza sejak 2009 turut meneruskan bantuan harian meliputi makanan, minuman, pembukaan laluan yang dihalang runtuhan bangunan, pemasangan lampu jalan dan pelbagai keperluan lain dengan perbelanjaan purata RM16,000 sehari, melibatkan keseluruhan lebih RM15 juta.

Selain projek luar negara, Muslim Care beritahunya, turut melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan di Malaysia termasuk pembinaan telaga air, madrasah terapung pertama di Semporna, jambatan di Sandakan dan Tawau.

Selain surau di sekolah di Sandakan, surau di Kampung Sungai Tua, Selangor, kolam tadahan di Baling serta bengkel industri masakan di Sungai Koyan, Pahang.

Tambah beliau lagi, organisasi kemanusiaan itu juga menyediakan perkhidmatan membawa pulang jenazah rakyat Malaysia dari Singapura sehingga berjaya mengurangkan kos daripada sekitar RM15,000 kepada kira kira RM3,000.

“Setiap sumbangan yang diterima akan diuruskan dengan penuh amanah dan telus. Muslim Care juga kini berada pada peringkat akhir untuk memperoleh pensijilan ISO 9001 sebagai usaha memperkukuh tadbir urus berteraskan integriti, ketelusan dan kebertanggungjawaban.

“Barang siapa membina masjid, maka kita membuka lebih banyak taman syurga di atas muka bumi Allah. Semoga setiap sumbangan diterima sebagai ibadah dan dikurniakan ganjaran terbaik di dunia serta akhirat,” katanya. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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