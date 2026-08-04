Muafakat BN-PN mampu beri kestabilan di N9

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KUALA LUMPUR: Kesepakatan antara Barisan Nasional (BN) dan Perikatan Nasional (PN) dalam membentuk kerajaan bersama di Negeri Sembilan disifatkan sebagai satu perkembangan yang mampu memberikan kestabilan kepada pentadbiran negeri.

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Timbalan Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat, Tan Sri Annuar Musa berkata, BN yang memenangi 18 kerusi pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan tidak memperoleh majoriti mudah untuk membentuk kerajaan secara bersendirian.

Menurutnya, PN pula memenangi tujuh kerusi manakala Pakatan Harapan (PH) memperoleh 11 kerusi, menjadikan jumlah keseluruhan kerusi yang dimenangi BN mewakili 50 peratus daripada keseluruhan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN).

“Di sinilah indahnya muafakat. Tujuh kerusi PN bukan sahaja membolehkan PN dan BN membentuk kerajaan bersama, malah ia mencukupkan majoriti dua pertiga di Dewan Negeri.

“Ini memberi kestabilan kepada Kerajaan Negeri Sembilan,” katanya dengan turut menegaskan kerajaan bersama itu merupakan yang pertama terbentuk hasil persefahaman antara BN dan PN.

Bagaimanapun beliau berpandangan, persefahaman tersebut masih boleh dianggap longgar dan agak terbuka, justeru perlu ditangani dengan penuh kebijaksanaan oleh kepimpinan kedua-dua gabungan.

Menurutnya, kepimpinan BN dan PN perlu terus berkomunikasi bagi mengurangkan tembok pemisah serta mencari titik persefahaman yang lebih kukuh secara bersama.

“Masalah biasa timbul bila ada perkongsian. Namun perkongsian adalah satu keperluan,” katanya yang juga bekas Setiausaha Agung Umno.

Sehubungan itu, Annuar berharap para pemimpin sentiasa mendahulukan kepentingan rakyat dan negara berbanding kepentingan kelompok atau kepartian yang sempit.

“Saya mendoakan agar para pemimpin sentiasa mendahulukan kepentingan rakyat dan negara dan bukan kelompok atau kepartian yang sempit,” katanya. — HARAKAHDAILY 4/8/2026

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