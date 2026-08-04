Medical tourism perkukuh industri hospitaliti Kelantan

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KOTA BHARU: Kerajaan Kelantan terus memperkukuh usaha mempromosikan pelancongan perubatan sebagai antara produk utama pelancongan negeri dengan menyasarkan kemasukan lebih ramai pesakit dari Indonesia, Brunei dan Thailand.



Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negeri, Dato’ Kamarudin Md Nor berkata, penyediaan kemudahan penginapan yang berkualiti berhampiran hospital merupakan antara faktor penting dalam menyokong perkembangan industri tersebut.



Beliau berkata, pembukaan hotel di Kubang Kerian amat bertepatan memandangkan lokasinya berhampiran Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia (HPUSM) yang menerima pesakit dari dalam dan luar negara.



“Kerajaan negeri sedang giat mempromosikan Kelantan kepada pengunjung dari luar negeri dan luar negara, khususnya negara-negara jiran.



“Antara fokus utama ialah pelancongan perubatan bagi mereka yang datang ke Kota Bharu untuk mendapatkan rawatan di hospital-hospital terpilih,” katanya.



Menurutnya, hospital di Kelantan menawarkan standard perkhidmatan yang setanding dengan hospital di Kuala Lumpur, Johor Bahru, Pulau Pinang dan Melaka, namun dengan kos rawatan yang lebih berpatutan.



Beliau berkata, ketika ini sudah terdapat pesakit dari Indonesia, khususnya Sumatera dan Jawa, yang mendapatkan rawatan serta rawatan susulan di HPUSM dan Hospital Pakar Perdana.



“Saya yakin dalam tempoh yang tidak lama lagi jumlah mereka akan bertambah berkali-kali ganda. Kita juga sedang merancang untuk memperluaskan promosi pelancongan perubatan ini ke Brunei dan Thailand,” ujarnya.



Kamarudin berkata, Kota Bharu mempunyai kelebihan dari segi lokasi yang lebih dekat bagi pesakit dari Selatan Thailand berbanding Bangkok, selain menawarkan kos rawatan yang lebih rendah.



Katanya, bagi pasaran Brunei pula, Kelantan mampu menjadi alternatif kepada Singapura kerana kepakaran perubatan tempatan tidak kurang hebatnya.



“Ramai doktor yang berkhidmat di hospital swasta di Singapura sebenarnya berasal dari Kelantan. Ini membuktikan dari segi kepakaran perubatan, kita tidak kurang berbanding tempat lain.



“Malah jururawat Malaysia juga mendapat permintaan tinggi di negara-negara Timur Tengah kerana mutu perkhidmatan yang cemerlang,” ujarnya.



Beliau berkata, kerajaan negeri turut menggalakkan kerjasama antara hospital dan pengusaha hotel bagi menyediakan pelbagai pilihan penginapan mengikut kemampuan pesakit serta keluarga mereka.



Menurutnya, kerajaan negeri juga bersedia memudah cara proses perlesenan dan permit supaya industri hospitaliti serta pelancongan perubatan dapat berkembang lebih pesat.



“Keperluan terhadap tempat penginapan semakin tinggi, justeru agensi-agensi berkaitan perlu membantu mempermudah urusan perlesenan tanpa mengabaikan peraturan yang ditetapkan.



“Kita mahu industri hospitaliti dan pelancongan perubatan ini berkembang dengan baik demi manfaat ekonomi negeri dan kesejahteraan rakyat,” katanya. – HARAKAHDAILY 4/8/2026

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